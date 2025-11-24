De Bitcoin koers kreeg vorige week weer een klap. De Bitcoin ETF markt zag een uitstroom van ruim $1,2 miljard, de vierde week op rij. Door die verkoopdruk zakte de markt verder weg en groeit de angst voor een nieuwe Bitcoin crash. Houdt Bitcoin dit nog vast?

Bitcoin ETF uitstroom houdt aan en zet markt onder druk

De data van SoSoValue zijn duidelijk. Nog een week met rode cijfers. Bij elkaar ging er meer dan een miljard uit Bitcoin ETFs. Vooral IBIT kreeg het zwaar. Dat fonds verloor het grootste deel van het geld dat uit de markt stroomde.

Dit gebeurde op een moment dat de BTC koers al zwak stond. Veel grote partijen nemen nu minder risico. Ze trekken geld terug omdat de markt nerveus voelt. Niet omdat ze geen interesse meer hebben, maar omdat de druk oploopt. Lees ook ons artikel over de Bitwise CIO die voorspelt XRP, Solana, Chainlink crypto ETFs in 2026.

Waarom verkopen de Bitcoin ETF

Institutionele beleggers reageren sneller dan gewone traders. Als de markt draait, stappen zij meteen terug. Dat zagen we deze week duidelijk. De schommelingen waren groot en de liquiditeit was dun. Daardoor werden stops snel geraakt en kwam er meer verkoopdruk bij.

🗽📉 #BTC #ETF November has now hit $3.55B in net outflows, with one week still left. It’s now just $10M away from becoming the largest monthly outflow in Bitcoin ETF history. pic.twitter.com/kW84gMPnhJ — Cryptocurrency Inside (@Crypto_Inside_) November 22, 2025

Daarnaast speelt het macroplaatje mee. Twijfel over rente, inflatie en de economie drukt op de markt. Dat voelt iedereen. Grote partijen kiezen dan voor veiligheid. Ze houden liever cash vast dan posities in een onrustige markt.

Technische analyse laat zien dat Bitcoin daalt in een verzwakte trend

De daggrafiek van Bitcoin laat een neerwaartse trend zien. De koers zakte onder meerdere EMA’s. Dat is meestal een teken dat de kopers de controle kwijt zijn.

De RSI staat diep in het oversold gebied. Dat laat zien dat er hard is verkocht. Toch betekent dit niet dat de bodem er al ligt. De MACD blijft negatief. Dat bevestigt het zwakke momentum.

Belangrijke steun ligt nu vlak boven de lage tachtigduizend. Als die zone breekt, komt een mogelijke test van de regio rond $70.000 in beeld. Dat is een gebied waar de markt eerder sterke steun vond. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Is dit een tijdelijk dipje of verandert de trend echt?

De grote vraag is of deze vier weken uitstroom alleen paniek zijn, of dat er echt iets verandert in het sentiment. De markt voelt gespannen. Veel handelaren kijken naar de ETF flows om te zien hoe groot de verkoopdruk nog wordt.

Eerdere cycli lieten hetzelfde patroon zien. Bij stress trekken grote partijen tijdelijk kapitaal terug. Zodra de druk afneemt, komt dat geld vaak weer terug de markt in. Of dat nu ook gebeurt, hangt vooral af van de economische omstandigheden.

Tot nu toe lijkt het geen totale capitulatie. De volumes zijn hoog, maar nog niet extreem. De markt is zwak, maar niet uitgeput. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

Bitcoin voorspelling: steun breekt of herstel begint?

De BTC koers beweegt nu rond belangrijke niveaus. Dat maakt de komende dagen belangrijk. Blijft Bitcoin onder de grote gemiddelden, dan houdt de dalende trend aan. Dan groeit de kans dat we richting de lage tachtigduizend zakken, of zelfs lager.

$BTC is about to close its 2nd consecutive weekly candle below the EMA-50 level. In 2018 and 2022, this resulted in another 50% dump. The only way Bitcoin won’t dump is if the 4-year cycle is dead. pic.twitter.com/TNr4vm35uq — Ted (@TedPillows) November 23, 2025

Maar als de koers kracht vindt en terugkomt boven recente weerstanden, krijgt de markt lucht. Dan kan Bitcoin langzaam richting negentigduizend kruipen. Dat zou het sentiment direct verbeteren.

Voor nu blijft het beeld fragiel. De Bitcoin voorspelling hangt vooral af van de ETF flows en de macrodruk. Zolang er geld uit Bitcoin ETFs stroomt en beleggers nerveus blijven, blijft de kans groot dat Bitcoin daalt.

De aankomende weken worden spannend. De markt zoekt naar rust. Maar zolang die niet komt, blijft de kans op een dip richting zeventigduizend bestaan.

Nieuwe altcoin brengt DeFi naar het ecosysteem van Bitcoin

Nu de hele markt afwacht of de grote vermogensbeheerders zoals BlackRock weer beginnen met Bitcoin kopen zijn er ook nog positieve ontwikkelingen rondom Bitcoin. Na jarenlange technische stilstand komt DeFi dan eindelijk naar het ecosysteem van Bitcoin. Dit wordt mogelijk gemaakt door het nieuwe project Bitcoin Hyper ($HYPER) dat het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk gaat lanceren.

Hyper is getting HYPED! ⚡️ 28M Raised! 🔥 pic.twitter.com/LxiuHbDpAH — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 19, 2025

Met behulp van een Solana Virtual Machine (SVM) bouwt Bitcoin Hyper een smart contract engine bovenop Bitcoin. Hierdoor krijg je de snelheid van Solana en de veiligheid van Bitcons Proof-Of-Work. Na de presale kunnen ontwikkelaars dApps, smart contracts en meme coins lanceren op Bitcoin. Alle transacties verlopen uiteindelijk via de Layer 1 van Bitcoin.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $HYPER tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk een nieuwe prijsverhoging.