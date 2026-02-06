In een dag tijd is de BTC koers met maar liefst 14% gedaald, waardoor er nu opnieuw sprake is van een Bitcoin crash. Inmiddels is deze crash nu de 4e ergste daling in de afgelopen 10 jaar; hier gingen de Terra/Luna collapse, FTX collapse en de COVID crash aan vooraf. Waarom daalt Bitcoin zo hard?

Bitcoin koers onder zware druk: 4e grote crash in 10 jaar

Ondanks dat deze crash tot een van de zwaarste dalingen behoort, is er nog steeds geen duidelijke katalysator die de daling in de Bitcoin koers kan verklaren. De crashes die hieraan voorafgingen waren wat duidelijker te verklaren. Zo werd de forse ‘COVID crash’ in 2020 veroorzaakt door de wereldwijde paniek rond de COVID uitbraak.

Na het bereiken van een recente piek eind september is de Bitcoin koers in de daaropvolgende maanden met ongeveer 50% in waarde gedaald.

Waarom zien we geen duidelijke katalysator bij de huidige crash

In tegenstelling tot eerdere crashes lijkt er geen duidelijke reden aanwezig te zijn voor de daling in de koers. Bitcoin heeft meerdere pogingen gedaan om uit te breken; dat heeft vervolgens geleid tot toenemende verkoopdruk, waarbij short-term traders ‘eieren voor hun geld kiezen’. Deze factoren versterken de neerwaartse trend van de BTC koers.

Onzekerheid en afnemend vertrouwen in Bitcoin

Er heerst nog veel onzekerheid over het toekomstige rentebeleid, waardoor beleggers risicovolle activa zoals crypto liever vermijden. Ook het optimisme rondom Bitcoin ETF’s is gedimd. Waar de BTC ETF eerder nog voor een sterke instroom zorgde, wezen recente data erop dat het momentum aan het afnemen is.

Tevens worden er meer BTC verplaatst, wat vaak een indicatie is dat er voorbereidingen worden gemaakt voor de verkoop van de token.

Wat gaat Bitcoin doen na deze crypto crash?

Het feit dat er een duidelijke aanleiding ontbreekt in deze crypto crash, maakt deze beweging extra verontrustend. De markt heeft nu ook geen duidelijk herstelpunt om zich aan vast te houden. Dit was bij voorgaande Bitcoin crashes wel het geval. Bij de COVID crash grepen onder andere overheden in en ontstond er snel een herstelmoment waar investeerders zich aan konden vasthouden. Er vonden renteverlagingen plaats en investeerders wisten zeker dat er steun in aantocht was.

De komende dagen zullen beleggers vooral letten op wat de gevolgen zijn van deze Bitcoin crash. Er wordt uitgekeken naar stabilisatiepunten en signalen dat de verkoopdruk gaat afnemen. Voor beleggers die tijdens dit soort fases kansen zoeken, zijn er ook alternatieve opties zoals Bitcoin Hyper.

