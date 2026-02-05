De Bitcoin koers staat vandaag op een punt dat zelfs tijdens de COVID crash niet werd bereikt. Technische indicatoren laten zien dat de markt extreem is afgekoeld. Voor veel beleggers voelt het onrustig, maar juist dit soort momenten trekken historisch gezien aandacht van lange termijn kopers.

Bitcoin technische analyse wijst op extreme oversold situatie

In de Bitcoin technische analyse valt vooral de RSI op. Deze staat rond 29, lager dan tijdens de COVID crash. Dat betekent dat verkoopdruk overheerst en dat veel posities al zijn afgebouwd.

Sinds de top is Bitcoin ongeveer 45% gedaald. Dat is de scherpste daling sinds november 2024. Op hetzelfde moment blijft het netwerk zelf stabiel functioneren, wat het contrast tussen prijs en fundamenten vergroot.

Crypto crash zorgt voor massale liquidaties

Gegevens van CryptoQuant laten zien dat de recente crypto crash samen ging met zware liquidaties. In korte tijd werd voor ongeveer $2,5 miljard aan posities gesloten.

Daarmee behoort deze beweging tot de tien grootste liquidatie events ooit. Veel analisten zien dit niet alleen als schade, maar ook als opschoning. Hefboomhandel verdwijnt, terwijl spotkopers langzaam weer interesse tonen.

Bitcoin voorspelling volgens crypto AI

Volgens meerdere crypto AI modellen ligt de focus nu op herstelzones. Claude noemt de huidige situatie extreem, maar ziet dit juist als voedingsbodem voor een nieuwe fase van stijgende beste altcoins.

De Bitcoin voorspelling richt zich niet op snelle euforie, maar op geleidelijk herstel richting eind 2026. Daarbij wordt gekeken naar eerdere cycli waarin vergelijkbare ‘oversold’ condities voorafgingen aan langdurige stijgingen.

Bitcoin koers onder druk na wereldwijde aandelenverkoop en de vraag wat gaat Bitcoin doen hangt sterk samen met de steunzone tussen $70.000 en $74.000. Zolang deze zone standhoudt, blijft een herstel technisch mogelijk.

Voor veel traders voelt dit als een zone waar het ergste al is ingeprijsd en het evenwicht langzaam terugkomt. Een doorbraak omlaag zou het beeld veranderen, maar voor nu blijft dit het belangrijkste ankerpunt.

Bitcoin Hyper speelt in op schaalbaarheid

Binnen deze markt verschuift de aandacht ook naar infrastructuur. Bitcoin Hyper richt zich op Layer-2 oplossingen die schaalbaarheid verbeteren zonder het fundament van Bitcoin aan te tasten. Transacties worden sneller en efficiënter verwerkt.

De tweede rol van Bitcoin Hyper ligt in toegankelijkheid. Door slimme bridges en verwerking op Layer-2 ontstaat ruimte voor groei, zonder extra druk op het hoofdnetwerk. Dit soort oplossingen sluit aan bij een markt die zich voorbereidt op de volgende cyclus.

