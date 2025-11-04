De cryptomarkt kreeg op 10 oktober al een flinke klap te verduren en lijkt behoorlijk wat moeite te hebben om te herstellen. Sterker nog, vandaag levert het merendeel van de cryptomunten opnieuw in, waaronder Bitcoin (BTC). Tegelijkertijd zijn er ook signalen dat de Bitcoin crash voorbij is, maar crypto analisten waarschuwen voor het begin van een bearmarkt. Zij wijzen onder anderen op een verschuiving onder institutionele investeerders.

Wat gaat Bitcoin doen? Gaat de BTC koers verder crashen?

Bitcoin nieuws: Crypto analist waarschuwt voor bearmarkt

De Bitcoin koers daalde vandaag met 3,1% naar een huidige waarde van $103.682. In de afgelopen dertig dagen is de cryptoleider daarmee gecrasht met 15,6% vanaf een hoogte van $122,4K. Zo doorbrak BTC in vrij korte tijd de support op $119,9K, $111,9K en $105,4K.

Volgens analisten bij QCP Capital, een Aziatisch bedrijf, schommelt Bitcoin nog wel altijd binnen een consolidatiegebied. Volgens deze analisten lijkt het er echter op dat BTC momenteel te maken heeft met een fase die voorafgaat aan een daling. Ze geven ook aan dat ze niet met zekerheid kunnen zeggen of er een crypto winter aankomt, maar de huidige consolidatie zou volgens hen dus heel goed de aanloop kunnen zijn naar een bearmarkt.

Impact op Bitcoin koers – On-chain data wijst op Bitcoin crash

De Bitcoin koers daling van de afgelopen 24 uur heeft onder andere te maken met de grote aantallen aan liquidaties. Volgens gegevens van Coinglass werden er in de afgelopen 24 uur maar liefst 322K handelaren geliquideerd aan $1,32 miljard. Hiervan betrof merendeel BTC, namelijk $404,26 miljoen met $382,42 miljoen aan long positions.

Grote crypto investeerders verplaatsten daarbij ook vrij veel BTC naar de exchanges. Vaak doen zij dit om hun posities opnieuw te verdelen en een deel van hun holdings te verplaatsen naar een andere wallet. Het komt echter ook voor dat crypto whales hun holdings op de exchanges plaatsen om het te verkopen. Volgens Coinglass ging er gisteren en vandaag $3,58 miljard en $1,8 miljard aan BTC naar de exchanges. De netflow kwam op beide dagen wel negatief uit, wat betekent dat er over het algemeen meer van de exchanges afgehaald wordt dan er bij op komt.

Crypto whales zijn vaak grote partijen, zoals institutionele investeerders, en deze groep investeerders laat ook op de spot BTC ETF markt zien dat het zich aan het terugtrekken is. Zo is de dagelijkse net inflow vandaag -$186,5 miljoen. Met name de spot ETF van BlackRock ziet de uitstroom de laatste tijd weer enorm toenemen. Ondertussen presteren de nieuwe Solana ETF’s sterker dan de BTC en ETH ETF’s.

BTC koers onder druk door macro-economische en geopolitieke factoren – Wat gaat Bitcoin doen?

Het is duidelijk dat de Bitcoin koers inmiddels onder druk staat. Dit komt bijvoorbeeld door het beleid van de Federal Reserve. Zo schemerde de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, in september nog door dat de rentes in oktober en december verlaagd zouden worden. De rentes zijn vorige week inderdaad verlaagd, maar Powell leek iets minder optimistisch over verdere verlagingen in december. Hij hintte er namelijk naar dat de rentes voorlopig niet verder verlaagd worden.

Ook de shutdown in Amerika zorgt voor onzekerheid op de markt. Zo komen steeds meer Amerikanen in de financiële problemen, waardoor ze zekerheid zoeken bij minder risicovolle assets. Bovendien lijkt de handelsoorlog tussen Amerika en China te zijn opgelost, maar heerst er ook wantrouwen. Dit is immers niet de eerste keer dat de spanningen werden opgelost.

