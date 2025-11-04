Solana ($SOL) ETF’s overtreffen zowel Bitcoin ($BTC) als Ethereum ($ETH) fondsen, wat volgens analisten de weg kan vrijmaken voor een mogelijke koersstijging. Terwijl BTC en ETH kapitaal verliezen, blijft de instroom in Solana aanhouden, een teken dat SOL richting het einde van het jaar kan herstellen. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Solana ETFs sterker dan BTC en ETH ETFs

Bitcoin- en Ethereum-ETF’s bleven op 3 november kapitaal verliezen, terwijl Solana-ETF’s juist de trend doorbraken. Gegevens van Sosovalue tonen aan dat Bitcoin-ETF’s netto-uitstromen van $187 miljoen registreerden, gevolgd door $136 miljoen aan uitstroom bij Ethereum-producten. Solana daarentegen noteerde een instroom van $70,05 miljoen, waarmee het de reeks van vijf opeenvolgende dagen met positieve instromen voortzette. On November 3, Bitcoin spot ETFs recorded $187 million in net outflows, marking the fourth consecutive day of outflows. Ethereum spot ETFs saw $136 million in net outflows, also extending to a fourth straight day. In contrast, Solana spot ETFs posted $70.05 million in net… pic.twitter.com/Gx82imZI4D — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 4, 2025

Analisten beschrijven de lancering van de Amerikaanse Solana-ETF’s als uitzonderlijk sterk, ondanks de zwakte in de bredere cryptomarkt. Volgens Vetle Lunde, hoofd van K33 Research, was de eerste week ‘zeer solide’, vooral gezien de grote uitstroom bij Bitcoin- en Ethereum-fondsen.

Uit gegevens van Farside Investors blijkt dat de Solana-ETF van Bitwise (BSOL) de meeste instroom noteerde, met ongeveer $199 miljoen aan nieuw kapitaal na een start met $223 miljoen aan seed funds. In totaal haalde het fonds $421 miljoen op, waarmee BSOL de best presterende crypto-ETF van de week werd, zelfs beter dan BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT). De Solana Trust van Grayscale (GSOL) trok eveneens $2,2 miljoen aan instroom aan en begon de handel met $102 miljoen aan activa na de omzetting van een gesloten fonds.

Waarom instituten nu voor Solana kiezen

De recente instroom in Solana-ETF’s hangt samen met meerdere factoren die institutionele beleggers aanspreken. Ten eerste heeft Solana een sterke technologische propositie: snelle transacties en lage kosten maken het netwerk aantrekkelijk voor grotere spelers.

Daarnaast speelt het yield-aspect een rol, omdat sommige Solana-producten exposure bieden mét de mogelijkheid tot rendement, wat de instap voor instellingen vergemakkelijkt. Ook wordt Solana gezien als een serieuze uitdager van Ethereum. Na jaren dominantie van Bitcoin en Ethereum zoeken instellingen diversificatie, en Solana positioneert zich als een schaalbaar en efficiënt alternatief met groot groeipotentieel.

Tot slot speelt ook het psychologische ‘nieuw speeltje’ effect mee: de combinatie van gereguleerde toegang via ETF’s en de recente aandacht voor Solana trekt kapitaal aan dat op zoek is naar innovatie en nieuwe kansen binnen de cryptomarkt. Maar wat betekent dit allemaal voor de koersverwachting van Solana?

SOL koers pump kan volgen zegt analist

Ondanks de instroom in de ETF’s daalde de koers van Solana in de afgelopen 24 uur met 11% en handelt de munt rond $156,90, met een handelsvolume van $9,8 miljard. Over de afgelopen week verloor SOL 21,8%, wat een marktkapitalisatie van ongeveer $86,7 miljard betekent.

Volgens DataDash heeft Solana een scherpe correctie doorgemaakt na een indrukwekkende stijging gedurende het afgelopen jaar. Analisten volgen nu nauwlettend de ‘fork’ tussen $150 en $156, die samenvalt met de 0,618–0,65 Fibonacci-retracementzone, een historisch sterke supportzone.

Als de bulls dit niveau weten te verdedigen, ligt de volgende weerstand rond $197, het maandelijkse draaipunt voor november. Kortom, met de groeiende institutionele interesse via Solana-ETF’s zou SOL richting het einde van het jaar opnieuw kracht kunnen tonen en mogelijk sterk pumpen.

Een opkomende crypto die momenteel sterk presteert is PepeNode ($PEPENODE). Deze nieuwe meme coin biedt holders een opvallende utility: het is de eerste mine-to-earn crypto waarmee investeerders direct passief inkomen kunnen genereren via hun eigen miningnode. Bovendien kunnen tokens worden gestaket met een APY van 630%, waardoor een dubbel passief rendement ontstaat. Op het moment van schrijven kosten tokens $0,0011317 per stuk.