De BTC koers kreeg deze week opnieuw zware klappen, met meer dan $1,1 miljard aan liquidaties binnen 24 uur. De plotselinge crash haalde voorpagina’s in het Bitcoin nieuws en duwde BTC kortstondig onder de $100.000 grens, het laagste punt in zes weken. De daling werd versterkt door massale liquidaties op platforms zoals Binance en Bybit, waar traders posities konden openen met tot wel 1000x leverage.

De kracht van leverage trading

Bij leverage trading lenen traders extra kapitaal om hun posities te vergroten. In theorie kan een kleine koersstijging enorme winsten opleveren, maar bij een daling werkt het omgekeerd. Posities worden dan razendsnel geliquideerd. Platforms als Bitget en Bybit bieden leverage tot 1001x, wat betekent dat een koersbeweging van 0,1% al voldoende is om de volledige inzet kwijt te raken.

Er werd binnen één dag ruim $740 miljoen aan longposities geliquideerd. Analisten noemen dit een typisch voorbeeld van oververhitting in de derivatenmarkt. Zodra te veel traders met extreme leverage long gaan, is het slechts een kwestie van tijd voor de markt zichzelf corrigeert. Wat gaat Bitcoin doen voordat deze correctie plaatsvindt?

Bitcoin koers nadert death cross

Terwijl de markt worstelt met herstel, richten analisten zich op een belangrijk technisch signaal: de death cross. Dat is het moment waarop het 50-daags voortschrijdend gemiddelde onder het 200-daags gemiddelde zakt. In traditionele markten wordt dit vaak gezien als een negatief voorteken, maar dat beeld is volgens sommige experts misleidend.

Technisch analist Kevin van Kev Capital TA stelt dat eerdere death crosses juist lokale bodems markeerden in plaats van trendbreuken. “Elke death cross sinds 2023 viel samen met het einde van een correctie, niet met het begin van een crash”, volgens Kevin.

Uit zijn Bitcoin technische analyse blijkt dat Bitcoin na eerdere crosses binnen weken herstelde. In 2023 steeg BTC van $25.000 naar $73.000, en in 2024 van $85.000 naar $110.000. “De cross zelf is een vertraagde indicator. De beweging die hem veroorzaakt, is meestal al voorbij”, legt hij uit.

Op dit moment noteert Bitcoin rond de $96.000, ruim onder de 50-weekse EMA van $100.000. Volgens Kevin is het cruciaal voor een positieve Bitcoin voorspelling dat BTC op weekbasis boven $106.800 sluit om een nieuwe opwaartse fase te bevestigen.

Waarom staat Bitcoin onder druk?

De Bitcoin crash komt niet uit het niets. Drie factoren spelen een belangrijke rol:

ETF-outflows : Na weken van instroom in Amerikaanse Bitcoin ETF’s zagen fondsen als BlackRock en Fidelity deze week een uitstroom van ruim $430 miljoen.

: Na weken van instroom in Amerikaanse Bitcoin ETF’s zagen fondsen als BlackRock en Fidelity deze week een uitstroom van ruim $430 miljoen. Sterkere dollar : De Amerikaanse dollarindex (DXY) steeg naar het hoogste punt sinds juni, wat doorgaans negatieve druk uitoefent op risicovolle activa zoals crypto.

: De Amerikaanse dollarindex (DXY) steeg naar het hoogste punt sinds juni, wat doorgaans negatieve druk uitoefent op risicovolle activa zoals crypto. Federal Reserve beleid: De Fed houdt de rente voorlopig hoog om inflatie te beheersen, waardoor liquiditeit uit de markt wordt gehaald.

Samen zorgen deze factoren voor een omgeving waarin risicovolle assets, zoals Bitcoin, moeite hebben om steun te vinden.

Experts waarschuwen voor voorzichtigheid

Hoewel sommigen de naderende death cross als koopkans zien, waarschuwen analisten voor roekeloze leverage. De recente liquidatiegolf toont hoe snel markten kunnen draaien. Elke keer dat Bitcoin 10% beweegt, worden er miljarden weggevaagd door traders die hun risico’s niet beheersen. Traders worden aangeraden te focussen op spotposities of lage leverage niveaus zolang Bitcoin onder de $106.800 blijft.

Volgens technici ligt de volgende grote steunzone rond $95.000. Zakt de Bitcoin koers daaronder, dan kan een correctie richting $85.000 volgen. Breekt de koers echter terug boven de 50-weekse EMA, dan kan dit juist de basis vormen voor het volgende herstelmoment. De verwachting van de Bitcoin koers is nog altijd ontzettend gemengd.

De markt bevindt zich in een cruciale fase. De komende dagen zullen uitwijzen of de gevreesde death cross opnieuw (ironisch genoeg) het startpunt wordt van de volgende Bitcoin rally of juist het begin van een langere bear cycle is.

