De cryptomarkt opent vandaag met een van de drukste nieuwsdagen van het kwartaal. De eerste Amerikaanse XRP ETF is officieel live op de Nasdaq, terwijl de Bitcoin koers hard onderuitging door een nieuwe ronde liquidaties. Tegelijkertijd tonen grote wallets opvallende koopdrang, wat volgens analisten een signaal is dat de markt dichter bij een omslag komt. Het voelt als een perfect kruispunt van volatiliteit, institutionele doorbraken en onverwachte kansen.

XRP ETF lanceert op Nasdaq en trekt direct aandacht

De grote headline is zonder twijfel de start van de eerste Amerikaanse ETF die volledig draait op XRP. De listing op Nasdaq trok meteen alle institutionele ogen richting Ripple, met een handelsvolume dat hoger lag dan vroege Ethereum ETF’s. Brad Garlinghouse, de CEO van Ripple, noemde de lancering een mijlpaal voor de sector en benadrukte dat gereguleerde toegang altijd de ontbrekende schakel was in het XRP ecosysteem.

People may look at this XRP ETF chart and think its bad.

De XRP ETF startte met een prijs die dicht aansluit bij de spotmarkt, maar wat vooral opviel was de snelheid waarmee fondsen instroomden. Meerdere analisten stellen dat dit de eerste stap is naar jarenlange institutionele adoptie, vergelijkbaar met de impact die Bitcoin ETF’s begin dit jaar hadden. Wie al langer volgt welke crypto gaat stijgen herkent het patroon waarin liquiditeit richting tokens beweegt die wettelijke duidelijkheid en traditionele toegang combineren.

Ripple zelf versterkte het momentum door te wijzen op de toegenomen interesse van Wall Street banken. Met een ETF die dagelijks moet inkopen, ontstaat er een nieuwe vloedgolf van vraag die moeilijk te negeren is. Volgens eerste schattingen kan dit tot meer dan een miljard dollar instroom per kwartaal opleveren.

Bitcoin crash: 1,1 miljard liquidaties en doorbraak onder $100.000

Waar XRP een historische dag beleeft, kende Bitcoin het tegenovergestelde. In 24 uur tijd werd meer dan $1,1 miljard aan posities geliquideerd, waarbij de koers kort door de grens van $100.000 zakte. Dat zorgde voor paniek, vooral omdat de beweging zwaar werd versterkt door futures posities met hoge leverage.

Analisten van JPMorgan waarschuwen dat de regio rond $94.000 de echte grens is waar het huidige bullish scenario niet mag breken. In de meest recente rapporten wordt die zone omschreven als het “diepste liquiditeitsgebied” waar grote kopers opnieuw kunnen activeren. Het sentiment lijkt sterk verdeeld, maar de technische structuur wijst erop dat een herstel richting het weekend mogelijk blijft als die zone standhoudt.

In eerdere marktcycli zagen we een vergelijkbare situatie. Sterke stijgingen richting nieuwe highs worden bijna altijd gevolgd door agressieve correcties, vooral wanneer het futures volume hoger is dan het spotvolume. Wie zich verdiept in marktcycli via analyses van de Bitcoin koersverwachting weet dat dips vaak ontstaan door technische oververhitting, niet door fundamentele zwakte.

Ondanks de volatiliteit gebeurt er achter de schermen iets opvallends. Grote wallets en crypto whales maken gebruik van de daling om opnieuw grote posities op te bouwen. Het bekendste voorbeeld is een Ethereum whale die voor $267 miljoen aan ETH kocht terwijl de koers nog in de rode zone stond. Dat soort aankopen komt zelden voor in momenten van paniek, wat erop wijst dat bepaalde groepen juist vertrouwen tonen waar retail wegloopt.

Institutioneel geld stroomt naar Ripple

Ook bij Ripple zelf beweegt groot kapitaal. Binnen enkele dagen stroomde meer dan $4 miljard aan institutioneel geld in nieuwe samenwerkingen, licenties en deals met grote financiële partijen. Dat sluit naadloos aan bij de ETF lancering, want het toont de bereidheid van grote fondsen om zich langer te verbinden aan het XRP ecosysteem.

Verder kwam een onverwachte verschuiving uit de stablecoin markt. Aptos wist Ethereum kort te passeren in dagelijkse stablecoin volumes, iets wat analisten zien als een teken dat ontwikkelaars en gebruikers sneller overstappen naar snellere en goedkopere netwerken. Grote verschuivingen in liquiditeit zijn meestal een vroege hint dat nieuwe sectors op komst zijn.

Marktvooruitblik: belangrijk weekend voor Bitcoin

Het komende weekend wordt cruciaal voor de markt. Mocht Bitcoin het niveau boven $94.000 behouden, dan kan de koers opnieuw richting $105.000 kruipen voor het einde van de maand. Daarbij wordt gekeken naar de combinatie van ETF flows, afnemende futures volumes en de toenemende activiteit van grote wallets.

Voor XRP ligt de focus op de eerste week van ETF data. Als het handelsvolume blijft stijgen, kan er een supply shock ontstaan die de koers richting nieuwe highs duwt. Ethereum volgt nog steeds de macrotrend, maar profiteert indirect van de verschuiving van fondsen richting gereguleerde altcoin ETF’s.

Ondanks de crash blijven meerdere experts positief voor Q4. De markt toont nog steeds structurele sterkte en de recente dip lijkt vooral het gevolg van korte termijn hefboomdruk. Een sterke bodem kan de markt opnieuw richting een bullish einde van 2025 sturen.

