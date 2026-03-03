Bitcoin sloot op 28 februari 2026 de vijfde opeenvolgende maand in het rood. Dit is pas de tweede keer in de geschiedenis dat de Bitcoin koers zo lang achter elkaar daalt op de maandgrafiek. Analist Ash Crypto deelde deze observatie op X en wees op een opvallende gelijkenis met de periode 2018-2019.

No one is talking about this. Bitcoin dropped 15% in February and closed its 5th consecutive red monthly candle, the second time in history. The first time we saw 6 consecutive red candles was in 2018–2019. After that, Bitcoin printed 5 consecutive green candles and pumped 308%… pic.twitter.com/85XIopd0Kg — Ash Crypto (@AshCrypto) March 2, 2026

Bitcoin daalt voor de vijfde maand: wat zegt de koers?

De Bitcoin koers verloor in februari ongeveer 15% en zakte naar een dieptepunt rond $63.000. Op 3 maart 2026 noteert BTC weer rond $68.000, maar het bredere beeld blijft zwak. Sinds oktober 2025 sloot elke maand lager dan de vorige.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

De enige vergelijkbare periode was van augustus 2018 tot januari 2019. Toen liet Bitcoin zelfs zes rode maandcandles zien voordat de markt keerde. Die omslag was indrukwekkend: vijf groene maanden op rij met een totale stijging van 308%, van ongeveer $3.400 naar $14.000. Wie toen een goede crypto exchange gebruikte, kon profiteren van deze rally.

Bitcoin technische analyse: is de bodem bereikt?

Volgens Ash Crypto wijst het huidige patroon op uitputting bij verkopers, vergelijkbaar met eind 2018. Als de geschiedenis zich herhaalt, zou een vergelijkbare stijging van 308% de Bitcoin koers richting $272.000 kunnen brengen.

Toch zijn niet alle analisten overtuigd dat de bodem al bereikt is. Data van CoinGlass laat zien dat het handelsvolume de afgelopen maanden gemiddeld 20% lager lag dan tijdens eerdere pieken. Dit duidt op minder verkoopdruk, maar ook op afwachtende kopers.

De RSI op de maandgrafiek daalde in februari onder 30, een niveau dat vaak wijst op oververkochte omstandigheden. Dit was ook het geval in januari 2019, vlak voordat de markt begon te herstellen. Benieuwd naar de langetermijnprognose? Bekijk dan de Bitcoin koers verwachting.

Bitcoin verwachting: waarom 2026 anders kan zijn

Er zijn belangrijke verschillen met 2018. De crypto markt is inmiddels veel groter en meer institutioneel gedreven. Spot Bitcoin ETF’s trekken miljarden aan kapitaal aan en grote partijen zoals Mubadala Investment Company uit Abu Dhabi hebben in februari 2026 hun BTC ETF posities uitgebreid.

De macro omstandigheden spelen ook een rol. Geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en onzekerheid rond het Amerikaanse handelsbeleid zorgen voor druk op risicovolle beleggingen. Dit maakt een directe vergelijking met de crypto crash van 2018 lastig.

Tegelijkertijd zien sommige analisten juist kansen in de huidige angst. Wie gelooft in een herstel kan de markt betreden via een betrouwbare crypto broker.

Bitcoin Layer 2: waarom beleggers kijken naar Bitcoin Hyper

Terwijl de Bitcoin koers onder druk staat, groeit de interesse in projecten die het Bitcoin netwerk verbeteren. Bitcoin Hyper ($HYPER) is een nieuw Layer 2 project dat snellere en goedkopere BTC transacties mogelijk wil maken via een eigen netwerk gebouwd op de Solana Virtual Machine.

De presale heeft inmiddels meer dan $31,6 miljoen opgehaald en biedt een staking APY van 37%. Met de verwachte lancering in het eerste kwartaal van 2026 positioneert het project zich als een oplossing voor Bitcoins bekendste beperkingen: lage snelheid en hoge kosten. Let op: investeren in presales brengt risico’s met zich mee. Doe altijd eigen onderzoek.

