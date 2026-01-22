De markt van Bitcoin ziet er in 2026 duidelijk anders uit dan voorheen. Niet langer bepalen vroege adopters die al jaren vasthouden het tempo. Steeds vaker zijn het nieuwe, kapitaalkrachtige partijen die de richting van de markt beïnvloeden.

Volgens cijfers van CryptoQuant zijn het vooral de nieuwe Bitcoin whales die de toon zetten in de markt. Dat zijn grote partijen die pas recent zijn ingestapt, snel veel hebben gekocht en daardoor nu merkbaar meebewegen met elke koersschommeling.

Die verandering zorgt voor een andere sfeer in de markt. Waar oude holders gewend zijn aan schommelingen en vaak rustig blijven zitten, reageren nieuwe grote spelers sneller op prijsbewegingen. Dat maakt de markt gevoeliger en zorgt voor meer korte termijn spanning.

Bitcoin koers onder invloed van nieuwe spelers

De invloed van deze groep is duidelijk zichtbaar in de Bitcoin koersverwachting. Sinds begin 2026 beweegt BTC anders dan voorheen, met snelle dalingen en korte herstelpogingen. Dat patroon past bij een markt waarin grote posities recent zijn opgebouwd.

Veel van deze nieuwe whales kochten in de zone rond $98.000. Met een huidige koers rond $89.000 staat een groot deel van dit kapitaal onder water, wat extra druk op het sentiment zet. Het bewijs volgt uit de RSI die net uit de ‘oversold’ zone kruipt.

Bitcoin ETF versterkt machtsverschuiving

De opkomst van de Bitcoin ETF heeft deze machtsverschuiving versneld. Amerikaanse spot ETF’s beheren inmiddels meer dan $116 miljard aan Bitcoin, goed voor ruim 6% van de totale marktkapitalisatie.

Dit kapitaal beweegt anders dan retailgeld. ETF instroom en uitstroom verloopt in blokken, waardoor prijsschommelingen ineens groter kunnen worden. Daarmee versterken ETF’s het effect van grote spelers op korte termijn.

Wat gaat Bitcoin doen met deze nieuwe realiteit

De centrale vraag blijft: wat gaat Bitcoin doen nu deze nieuwe groep de markt domineert? Analisten zijn verdeeld. Sommigen verwachten dat dips snel worden opgekocht door partijen met een lange horizon.

Anderen waarschuwen dat juist deze groep bij verdere daling onder druk kan komen te staan. Met naar schatting $6 miljard aan ongerealiseerde verliezen kan paniekverkoop bij nieuwe whales niet worden uitgesloten.

Crypto expert Michael Saylor ziet verhoogde volatiliteit

De bekende crypto expert Saylor omschreef de huidige fase als een periode van kapitaaloverdracht. Oude whales nemen winst, terwijl nieuwe partijen posities proberen te verdedigen. Dat zorgt voor verhoogde volatiliteit.

Bitcoin koers zakt naar $88.000 vandaag en volgens marktanalisten leidt deze strijd tot een onrustige zijwaartse markt. Niet omdat vertrouwen ontbreekt, maar omdat belangen botsen op belangrijke koerszones.

— Michael Saylor (@saylor) January 21, 2026

Opvallend is dat nieuwe whales een veel hogere turnover laten zien. Bedrijven als MicroStrategy en Twenty One Capital kopen actief bij, maar zijn ook gevoeliger voor korte termijn druk.

Twenty One Capital CEO Jack Mallers gaf recent nog aan zoveel mogelijk Bitcoin te willen accumuleren. Die overtuiging maakt de markt sterker, maar vergroot ook de inzet van elke beweging.

Gemiddelde instapprijs als risicozone

De gemiddelde instapprijs rond $98.000 functioneert nu als psychologische grens. Zolang de koers daaronder blijft, staan nieuwe whales collectief onder water. Dit niveau werkt als een magneet.

#Bitcoin CME gap at $88,000 is now completely filled. Historically, CME gaps act like magnets once filled, price often loses that pull and looks for a new direction.From here, $BTC usually either consolidates for a base or reacts sharply as short-term traders exit. — 𝐂𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨𝐗𝐋𝐀𝐑𝐆𝐄 (@CryptoXLARG) January 21, 2026

Komt de koers erboven, dan kan vertrouwen snel terugkeren. Blijft Bitcoin eronder, dan blijft onzekerheid overheersen en neemt de kans op snelle bewegingen toe. Voor het jaar 2026 betekent dit een cryptomarkt die gevoeliger is voor nieuws en de schaalbaarheid van netwerken.

ETF’s en grote institutionele whales zorgen ervoor dat Bitcoin volwassen wordt, maar rustiger wordt de markt er niet van. Oude langetermijn holders trekken zich langzaam terug, terwijl nieuwe spelers het tempo opvoeren. Daardoor worden de beste altcoins steeds populairder.

Bitcoin Hyper speelt in op het probleem van Bitcoin

In een markt die steeds institutioneler wordt, verschuift de aandacht naar infrastructuur. Bitcoin Hyper verbetert de schaalbaarheid en toepassingen van Bitcoin met een Layer-2 oplossing op het netwerk.

