De Bitcoin koers staat vandaag stevig onder druk na een scherpe daling richting $88.000. De beweging volgt op toenemende onrust op de financiële markten, nadat nieuwe handelsmaatregelen vanuit de Verenigde Staten zijn aangekondigd. Beleggers reageren direct door risico te verminderen.

Hoewel Bitcoin eerder deze maand nog boven $98.000 handelde, is het sentiment snel gekeerd. De markt laat zien dat winstnemingen en macro-economische onzekerheid nog altijd een grote rol spelen.

Crypto crash versnelt door liquidaties

De huidige beweging voelt voor veel beleggers als een echte crypto crash. In korte tijd werd meer dan $815 miljoen aan posities geliquideerd. Vooral long traders werden geraakt, wat de daling verder versnelde.

Dit soort liquidatiegolven zorgen vaak voor extra verkoopdruk. Zodra belangrijke niveaus breken, worden stoporders geraakt en neemt de paniek toe. Dat patroon is vandaag duidelijk zichtbaar.

Wat gaat Bitcoin doen na deze daling

De vraag die nu overheerst is: wat gaat Bitcoin doen in de komende dagen? Technisch gezien is het gebied rond $90.000 een cruciale zone. Dit niveau functioneerde eerder als steun en wordt nu opnieuw getest.

Blijft Bitcoin boven deze zone, dan kan een herstel volgen richting $94.000. Zakt de koers op het lange termijn onder $90.000, dan komt het gebied rond $85.000 snel in beeld. Veel traders wachten daarom af.

Bitcoin nieuws rond Trump zet markten onder spanning

Het meest recente Bitcoin nieuws draait vooral om geopolitiek. De Amerikaanse president kondigde nieuwe invoertarieven aan voor acht Europese landen. Dit leidde tot directe onrust op aandelenmarkten en sloeg ook over naar crypto.

Opvallend is dat Bitcoin zich opnieuw gedraagt als een risico-asset. Met een correlatie van ongeveer 0,80 met de Nasdaq beweegt de Bitcoin koers verwachting steeds vaker mee met tech-aandelen, in plaats van als bescherming te functioneren.

Bitcoin crash toont dat BTC geen veilige haven is

Voorstanders van Bitcoin als digitale hedge krijgen het lastig nu opnieuw blijkt dat een Bitcoin crash samenvalt met stress op traditionele markten. Terwijl BTC daalt, stijgt goud juist richting $4700.

BREAKING: Gold extends gains to a record $4,850/oz, now up +$260 in 48 hours. We are all witnessing history right now. pic.twitter.com/wMkRFkEqrU — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 21, 2026

Deze beweging onderstreept dat beleggers in tijden van onzekerheid nog steeds kiezen voor klassieke veilige havens. Data van Coinmarketcap laat zien dat Bitcoin voorlopig wordt gezien als groeivermogen, niet als bescherming tegen systeemrisico.

Bitcoin daalt terwijl goud stijgt

Dat Bitcoin daalt terwijl goud recordniveaus bereikt, zegt veel. Het laat zien dat kapitaal nu wegvloeit uit volatiele markten richting zekerheid en beste altcoins. Ook obligaties profiteren van deze verschuiving.

Voor de crypto markt betekent dit dat herstel waarschijnlijk pas komt wanneer de macro-onrust afneemt. Zolang renteverwachtingen en handelsconflicten domineren, blijft de druk aanwezig.

Waarom daalt crypto vandaag zo hard

BTC, ADA en XRP dalen door Trump dreiging en de kernvraag blijft waarom daalt crypto vandaag zo scherp. Het antwoord ligt in een combinatie van factoren. Tariefdreiging, afnemende risicobereidheid, liquidaties en technische zwakte versterken elkaar.

Belangrijk is dat dit geen crypto specifiek probleem is. Ook aandelen en andere risicovolle assets kregen harde klappen. Crypto reageert gewoon sneller en heftiger.

Bitcoin Hyper haalt meer dan $30,8 miljoen op in presale

Tijdens periodes van onzekerheid kijken beleggers steeds vaker naar infrastructuurprojecten. Bitcoin Hyper speelt in op die behoefte door Bitcoin schaalbaar en functioneel te maken via een Layer-2 oplossing op het Bitcoin netwerk.

Het project richt zich op snelheid, lage kosten en toepassingen zoals betalingen en dApps. In plaats van hype ligt de focus op gebruik en adoptie. Het project heeft al meer dan $30,8 miljoen opgehaald en dat laat zien hoe succesvol dit project al is in de presale.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale