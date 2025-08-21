Bitcoin & Ethereum herstelt – kunnen we een verdere stijging verwachten?

De Bitcoin koers is vandaag uit het bearish patroon gebroken na een bounce vanaf het $112.000 support niveau, terwijl Ethereum een nog grotere bounce laat zien vanaf de eerste support regio. Crypto analisten wachten gespannen op Fed-voorzitter Powell’s uitspraken en de SEC’s revolutionaire standpunt dat de meeste crypto tokens geen securities zijn.

Bitcoin doorbreekt dalende kanaal na $112K bounce

Bitcoin just broke out of its previous falling channel again. We bounced before dropping to $112K, which I think is a good sign👌🏻 For now, I’m just watching. I’ve already bought before Everyone’s waiting on Powell😅$BTC $MSTR $ETH pic.twitter.com/Ybb3JvARsG — Against Wall Street (@aganstwallst) August 20, 2025

Bitcoin heeft een belangrijke technische doorbraak gerealiseerd door uit zijn vorige falling channel te breken. Volgens crypto expert @aganstwallst is de bounce voordat BTC zou zakken naar $112.000 een positief signaal voor de koersontwikkeling op kort termijn.

De doorbraak komt op een cruciaal moment waarin investeerders hun posities heroverwegen. Veel traders hebben al ingeslagen voordat de algemene markt zich bewust werd van deze technische ontwikkeling. Voor diegenen die overwegen om crypto te kopen tijdens deze fase, biedt het herstel van de Bitcoin koers een interessant instapmoment voor altcoins.

Ethereum community hoopt op bounce herstel

De Ethereum community toont optimisme met berichten zoals “gm Pls bounce $ETH” van @BecauseBitcoin, wat het algemene sentiment weergeeft, waar we onszelf allemaal momenteel in kunnen vinden.

Tegelijkertijd heeft @IncomeSharks zijn serieuze strategie gedeeld waarbij buy zones vooraf werden gecommuniceerd. Wanneer de koers deze zones bereikte tijdens marktpaniek, zorgde dit voor directe bounces.

$ETH – Buy zones shared in advanced, price goes into them as the timeline panics, and we bounce right out of them. pic.twitter.com/XpYEdX4QTX — IncomeSharks (@IncomeSharks) August 20, 2025

Deze patronen suggereren dat professionele investeerders goed voorbereid waren op de recente volatiliteit. Voor nieuwe cryptomunten en gevestigde tokens geldt dat strategische accumulatie vaak voorafgaat aan significante koersbewegingen.

Enorme ETH bounce triggert altcoin verwachtingen

Nederlandse crypto expert Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) benadrukt de sterkte van Ethereum’s recente prestatie. De enorme bounce vanaf de eerste support regio wordt gezien als een zeer sterk signaal voor de markt.

Massive bounce upwards from the first region on $ETH. Very strong signal and with this bounce, it's very likely we'll be testing the highs again. The #Altcoins are in for a massive run. pic.twitter.com/2Zr3db581z — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 20, 2025

Volgens Van de Poppe is het zeer waarschijnlijk dat ETH opnieuw de highs gaat testen, wat altcoins zou kunnen triggeren voor een enorme run. Deze analyse suggereert dat Ethereum’s herstel mogelijk een katalysator wordt voor bredere altcoin groei.

SEC verklaart meeste crypto tokens geen securities

In een revolutionaire ontwikkeling heeft de SEC Chair eerder deze week verklaard dat de meeste crypto tokens geen securities zijn. Deze uitspraak markeert een significante verschuiving in het regulatoire landschap.

De regulatoire duidelijkheid elimineert een belangrijke onzekerheidsfactor die lange tijd over de crypto-industrie heeft gehangen. Voor investeerders betekent dit meer vertrouwen in verschillende crypto exchange platforms en tokens. Zo zagen we vandaag een enorme pump van %40 in de $OKB token, de officiële token van de Amerikaanse exchange, OKX. Dit kan wel eens het begin zijn van een altcoin season. Wij houden je op de hoogte.

Bitcoin Hyper: Layer 2 innovatie tijdens volatiliteit

Tijdens marktvolatiliteit zoeken slimme investeerders naar projecten die fundamentele waarde toevoegen aan het Bitcoin ecosysteem. Bitcoin Hyper is een Layer 2 oplossing die gebruikmaakt van de Solana Virtual Machine, waardoor Bitcoin eindelijk snelle transacties en smart contracts krijgt zonder de kernbeveiliging te verliezen.

Met staking rewards van 110% per jaar, positioneert het project zich als interessante hedge tegen ETF-manipulatie voor investeerders die geloven in de komende Bitcoin supercycle. Deze combinatie van technische innovatie en aantrekkelijke yields maakt Bitcoin Hyper een overweging waard voor portfolio diversificatie.

