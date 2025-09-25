De technische analyses van de bekende trader Peter Brandt worden maar al te graag in de gaten gehouden en vorig jaar deed hij een interessante voorspelling voor deze maand, namelijk september 2025. Volgens hem kan de Bitcoin (BTC) koers deze maand nog tussen de $130K en $150K gaan uitkomen. De maand is bijna voorbij, dus waar staan we nu met deze verwachting?

Bitcoin nieuws: Huidige stand van Brandt’s BTC koers voorspelling richting $150K

Peter Brandt deelde vorig jaar november met zijn 808K volgers op X, een voorspelling voor de Bitcoin koers. Volgens hem zou BTC in augustus en september 2025 in het gebied tussen de $130K en $150K terechtkomen. In zijn tweet legt hij uit dat BTC in een “sweet spot” zat van de post-halving cyclus.

In zijn post legt Brandt uit dat hij vaak andere modellen gebruikt voor zijn voorspellingen dan de meeste andere analisten. De patronen die hij hier aanhaalt zijn echter al zichtbaar vanaf 2012 en dat zet kracht achter zijn voorspelling.

Bitcoin $BTC is now in the sweet spot of the bull market halving cycle that should top in the $130k to $150K range next Aug/Sep. I measure cycles differently than most. For background see link here: https://t.co/XWxS0kT4pO pic.twitter.com/3oDYzIQf69 — Peter Brandt (@PeterLBrandt) November 6, 2024

Het gaat hier om de Bitcoin halving cyclus. Eens in de vier jaar vindt er een Bitcoin halving plaats waarbij de beloning voor BTC miners gehalveerd wordt. Dit zet het aanbod op de markt onder druk. Patronen uit het verleden laten zien dat de koers vaak stijgt anderhalf jaar voor de halving, maar ook in de maanden die erna komen. In maand 16 en 18 na de halving, is er historisch gezien een piek. Aangezien de laatste halving in april 2024 was, kan die piek nu elk moment komen.

Zoals in de grafiek te zien is, begon de huidige cyclus volgens Brandt in september 2022 toen BTC nog rond $22K handelde. Toen het vervolgens op $73K piekte in maart 2024, vond er een correctie plaats waarna de stijging weer werd voortgezet. Dit valt allemaal binnen het historisch patroon van de halving cyclus. Momenteel handelt Bitcoin op $111,5K en is tijdens de gehele cyclus al met zo’n 430% gestegen. BTC zou volgens de analist deze maand nog verder moeten stijgen en tot een nieuwe piek moeten komen tussen de $130K en $150K.

Bovenstaande voorspelling is al wat ouder, maar ook in mei 2025, deelde Brandt opnieuw zijn verwachting voor een BTC koers van $150K deze maand. Hij voegde er wel aan toe dat er daarna een 50% correctie te wachten staat.

Hey @scottmelker

If Bitcoin can regain the broken parabolic slope then $BTC is on target to reach the bull market cycle top in the $125k to $150K level by Aug/Sep 2025, then a 50%+ correction pic.twitter.com/WUUzxl0ckn — Peter Brandt (@PeterLBrandt) May 1, 2025

Bitcoin koers verwachting – Wat gaat Bitcoin doen?

Op het moment van schrijven handelt Bitcoin op een waarde van $111.411. Om de $130K op te zoeken, moet BTC eerst de all-time high (ATH) van $124K doorbreken. De kans dat dit deze maand nog lukt, is echter vrij klein. Mogelijk kan er in oktober nog een rally komen als de institutionele interesse opnieuw aanwakkert. Een doorbraak door de ATH kan deze rally extra momentum geven die BTC richting de $130K en mogelijk $150K duwt.

Als deze rally dan inderdaad opgevolgd wordt met een correctie van 50% zoals Brandt voorspelt, zakt Bitcoin naar een waarde van $75.160. Dit is vergelijkbaar met het niveau uit april. De support bleek hier toen gelukkig erg sterk.

De vergelijking met historische patronen zoals Brandt dat doet, kan echter ook vertekenend zijn. De markt is het afgelopen jaar ontzettend veranderd. Dit komt bijvoorbeeld door de pro-crypto mentaliteit van Trump, het succes van de spot Bitcoin ETF’s en de exploderende institutionele aandacht. Daarnaast blijft de sector zich ontwikkelen, zo lanceert Fold een Bitcoin creditcard in samenwerking met Stripe en Visa.

De markt is in elk geval volwassen aan het worden en dat betekent dat de koers stabieler wordt. Een correctie van 50% is volgens sommige andere experts daarom niet erg waarschijnlijk.

Bitcoin innoveert verder met de allereerste Layer-2 solution

De reputatie van Bitcoin is sterker aan het worden en de cryptoleider wordt daardoor tegenwoordig haast meer met goud vergeleken dan met altcoins als Ethereum (ETH) en Solana (SOL). Dit heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat ETH en SOL heel andere producten zijn en zich uitbreiden met DeFi, NFT’s en smart contracts. Tot nu toe was het netwerk van Bitcoin daar niet echt aan besteed, maar daar komt met Bitcoin Hyper ($HYPER) nu verandering in.

Bitcoin Hyper is de allereerste layer-2 die gebouwd werd op het netwerk van Bitcoin. Deze stap werd nog niet eerder gezet omdat er het lastig is om hier van toegevoegde waarde te zijn. Maar Bitcoin Hyper heeft de Solana Virtual Machine (SVM) geïntegreerd en dat maakt een wereld van verschil. Op die manier introduceert dit project namelijk een supersnelle smart contracts engine op de blockchain van Bitcoin. BTC transacties kunnen hierdoor een stuk sneller en goedkoper verwerkt worden.

HYPER is Superpowered⚡️ 18M Raised! 🔥 pic.twitter.com/CoYu4BsF4g — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 24, 2025

Het Proof-of-Work protocol van Bitcoin wordt bij dit nieuwe meme coin project gecombineerd met de snelheid van Solana.

Dit project heeft tijdens de presalefase al $18,1 miljoen opgehaald en jij kan jouw tokens nog bemachtigen voordat de presale voorbij is. Daarna komt Bitcoin Hyper op de exchanges en kan de crypto echt gaan knallen. Bemachtig jouw $HYPER tokens dus vandaag nog voor $0,012975 per stuk want morgen wordt deze prijs weer verhoogd.