De BTC markt zag de afgelopen weken een duidelijke verzwakking in de vraag naar Bitcoin. Vooral de afname van BTC spotvolumes en de grote verkoop door longterm holders vallen op in de nieuwste analyse van CryptoQuant. De combinatie van minder BTC instroom en een piek in profit realisatie zet extra druk op de Bitcoin prijs. Kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort nog verder dalen?

Waarom de BTC markt onder druk staat

In de eerste weken van oktober kochten zowel retail investeerders als institutionele partijen minder Bitcoin. Tegelijkertijd daalde de groei van stablecoin liquiditeit. Stablecoins vormen normaal gesproken een belangrijke bron van nieuwe instroom in de BTC markt. Als deze liquiditeit trager groeit, komt er minder vers kapitaal beschikbaar om Bitcoin tokens te kopen.

Volgens CryptoQuant zorgt dit voor een zwakke basis op het moment dat er op 10 oktober een grote liquidatiegolf ontstond. Die gebeurtenis verwijderde niet alleen veel leverage uit de markt, maar verlaagde ook het vertrouwen.

De Bull Score Index van CryptoQuant toont hoe sterk dit effect was. De index zakte naar een zeer lage waarde, wat wijst op een omgeving waarin de bears duidelijk de overhand hebben. Dit komt vooral door het gebrek aan nieuwe BTC instroom en de terughoudende spotvraag.

Long-term holders are selling hard. ~815K BTC sold in the past 30 days, the highest level since Jan 2024. With demand contracting, this sell-side pressure is weighing on the price pic.twitter.com/jFODp4ZA1p — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) November 13, 2025

Bitcoin koers onder druk door verkoop longterm holders

Longterm holders verkochten afgelopen maand ~815.000 BTC, de zwaarste verkoopdruk sinds januari 2024. Door afnemende spotvraag en wegvallende ETF-instromen staat er nu meer aanbod tegenover minder vraag, wat extra druk op de koers zet.

Waarom winstnemingen het herstel bemoeilijken

Op 7 november werd ~$3 miljard nettowinst gerealiseerd, vergelijkbaar met oktober. Realized losses blijven laag, wat aangeeft dat er geen capitulatie is. Historisch ontstaat een bodem pas bij oplopende verliezen, wat wijst op een afkoelende markt.

Strijd rond de 365-day moving average

De 365-dag moving average, normaal een bullmarkt-steun, wordt meerdere keren naar beneden doorbroken. Volgens CryptoQuant verhoogt dit het risico op een diepere correctie, omdat onder deze lijn lagere steunzones liggen met eerdere koopinteresse.

