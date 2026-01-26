Cathie Wood zegt dat Trump crypto in 2026 een hoofdrol gaat geven. Volgens haar begint de VS dan met het aankopen van miljarden aan Bitcoin voor een strategische reserve. Dat is geen losse uitspraak. Het raakt direct de Bitcoin koers en zet de discussie op scherp over wat Bitcoin gaat doen als een overheid zelf koper wordt. De Bitcoin verwachting verandert daardoor voelbaar.

Cathie Wood ziet Bitcoin als politiek middel in het Trump crypto plan

De uitspraak komt uit een tweet die snel werd opgepikt. Cathie Wood stelt dat Trump 1 miljoen Bitcoin wil kopen. Niet om te speculeren, maar om politiek momentum te houden richting de midterms van 2026. Haar redenatie is helder. Trump wil geen president worden die in zijn laatste jaren niets meer kan doordrukken. Door Bitcoin onderdeel te maken van beleid, bindt hij een grote en groeiende groep kiezers aan zich.

CATHIE WOOD: TRUMP WILL BUY 1 MILLION BITCOIN She says 2026 midterms matter. Trump doesn’t want to be a lame duck, and buying Bitcoin for a US strategic reserve helps secure another productive term. Crypto isn’t fringe. It’s political capital. pic.twitter.com/SIHIBDVG5f — Ark Invest Tracker (@ArkkDaily) January 8, 2026

De kernzin uit de tweet zegt genoeg. Crypto is volgens Wood geen randverschijnsel meer. Het is politiek kapitaal. Dat maakt deze uitspraak relevant. Niet omdat het spectaculair klinkt, maar omdat het past binnen hoe macht werkt. Dit komt tegelijk met het nieuws dat de Bitcoin vraag groeit ondanks koers daling – deze 3 factoren kunnen bull run herstarten.

Bitcoin koers wacht op een duidelijke richting

De weekgrafiek laat zien dat de markt in een pauze zit. Na de sterke stijging richting de zone boven de $120.000 volgde een scherpe correctie. Die werd opgevangen rond een duidelijk steunpunt lager op de grafiek. Sindsdien beweegt de koers vooral zijwaarts, rond de huidige niveaus.

Wat opvalt is dat eerdere weerstanden nu weer als obstakel fungeren. De Fibonacci-zones boven de koers liggen dicht op elkaar. Dat betekent dat de markt moeite heeft om door te breken zonder extra kracht. Zolang dat ontbreekt, blijft de Bitcoin koers zoeken naar richting.

Dit is typisch zo’n fase waarin nieuws zwaarder weegt dan normaal. De markt wacht op een reden om te bewegen.

Bitcoin verwachting blijft afhankelijk van momentum

De RSI op de grafiek staat rond de 40. Dat laat zien dat er nog geen sterke koopdruk is. Het is geen paniekzone, maar ook geen kracht. De markt is voorzichtig. De MACD bevestigt dat beeld. Het momentum is nog zwak, al lijkt de daling af te vlakken.

Dit soort technische signalen passen bij een markt die wacht op nieuws. Zonder trigger blijft het consolideren. Met een duidelijke impuls kan het snel kantelen.

Daarom is de uitspraak van Cathie Wood zo interessant. Als Trump crypto aankopen van woorden naar daden brengt, krijgt de markt precies die trigger waar ze op wacht. Dan kan de Bitcoin verwachting snel verschuiven, en krijgt de Bitcoin koers ruimte om opnieuw hogere niveaus op te zoeken.

Trump crypto strategie past in groter plaatje

Het verhaal van het Trump crypto plan staat niet los van eerdere signalen. Trump heeft zich het afgelopen jaar positief uitgesproken over digitale assets. Hij zet zich af tegen streng beleid en positioneert de VS als land dat niet achter wil lopen.

De strategische Bitcoin reserve uitbreiden past goed in dat beeld. Het is een simpel en sterk verhaal richting kiezers. Amerika dat vooruit kijkt. Amerika dat bezit opbouwt. Dat spreekt tot de verbeelding, zeker tijdens de midterms.

Belangrijk verschil is wel hoe zo’n reserve wordt gevuld. Tot nu toe ging het vooral om Bitcoin die al in handen was via inbeslagnames. Dat heeft weinig effect op de markt. Actief kopen is iets anders. Dan komt er nieuwe vraag bij, en dat voelt de markt meteen. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen naast BTC.

Wat gaat Bitcoin doen als de VS echt koopt?

Als de Amerikaanse overheid daadwerkelijk als koper optreedt, verandert de dynamiek. Niet per se omdat het elke maand om enorme bedragen moet gaan, maar omdat het signaal sterk is. Een overheid met diepe zakken die Bitcoin toevoegt aan reserves, dwingt anderen om na te denken.

Markten lopen vooruit op dat soort stappen. Beleggers wachten niet tot het officieel is. Ze handelen op verwachting. Dat kan zorgen voor snelle bewegingen, zeker als meerdere partijen tegelijk reageren.

Lancering van het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk

Een extra katalysator voor de Bitcoin koers kan de komst van DeFi zijn naar het ecosysteem van Bitcoin. Het nieuwe project Bitcoin Hyper ($HYPER) maakt dit mogelijk door het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk te lanceren na zijn presale.

Met een Solana Virtual Machine (SVM) bouwt Bitcoin Hyper een smart contract engine bovenop Bitcoin. Hierdoor krijg je de snelheid van Solana en de veiligheid van Bitcoins Proof-Of-Work. Na de presale kunnen ontwikkelaars dApps, smart contracts, NFT’s en meme coins lanceren op Bitcoin.

