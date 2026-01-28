De snelstgroeiende asset op de Solana blockchain is USD1, de stablecoin van World Liberty Finance. Dit is de Trump crypto die zowel in de online tradingwereld, als de echte wereld geaccepteerd moet gaan worden. De coin is ontwikkeld op meerdere blockchains, maar presteert dus vooral uitstekend op de Solana chain.

Dat is ook vooral goed nieuws voor de Solana blockchain. Nu er via USD1 weer een flinke instroom van volume plaatsvindt, kijken traders naar de ontwikkelingen van de Solana koers. Kan Solana dit kwartaal naar $200 stijgen?

Trump crypto zorgt voor DeFi momentum op Solana

USD1 werd vorig jaar september gelanceerd op Solana. In de afgelopen maand steeg het volume van de stablecoin van World Liberty Finance met meer dan 200%. Hiermee heeft de stablecoin inmiddels een marktwaarde van $469 miljoen op de Solana chain alleen. In totaal is de marktwaarde van USD1 bijna $5 miljard.

Op de stablecoin markt van Solana staat het hiermee op een vijfde plek. USDC heeft op Solana de grootste marktwaarde met $7,7 miljard, gevolgd door USDT met $3 miljard.

Op dit moment daalt het aantal stablecoins dat in gebruik is op de Solana blockchain. Dat hangt samen met de dalende koersen in de markt. Als de markt weer aantrekt en er actiever getrade wordt, schiet ook het gebruik van stablecoins omhoog.

Toch noteert USD1 wel groene cijfers in de afgelopen periode, wat aantoont dat de nodige traders de overstap maken naar deze stablecoin.

$USD1 by WLFI has become the fastest growing tokenized asset on Solana, with a 191% increase in market cap over the past month pic.twitter.com/6chwIy9vs7 — Abdul (@LitetheX) January 28, 2026

Kan de Solana koers naar $200 stijgen?

De Solana blockchain blinkt uit in DeFi-mogelijkheden en snelheid. Het gebruik van stablecoins als USD1 op deze blockchain is dan ook niet alleen voor traders die snel hun portfolio aan willen kunnen passen. Ook in DeFi-applicaties worden dit soort stablecoins veel gebruikt.

Bij Solana zijn dApps als Jupiter, Kamino en Raydium populair. In dit soort applicaties kunnen ervaren traders via verschillende protocollen hun crypto vastzetten om bijvoorbeeld extra rente te verdienen. Als er meer USD1 in omloop is op Solana, zal dit naar verwachting ook binnen dit soort applicaties gebruikt worden.

Dat zorgt voor een stabilisatie van het Solana netwerk. Hoe meer waarde er opgeslagen is in dit soort applicaties, hoe sterker Solana ervoor staat.

Data van DefiLlama laat zien dat de afgelopen periode de totale waarde opgeslagen op de Solana chain minder daalt dan de waarde van de crypto markt zelf.

Ondertussen staat de Solana koers zelf op $127. In de afgelopen 24 uur heeft het een kleine stijging genoteerd van 2,7%. Daarmee beweegt het vergelijkbaar met de Bitcoin koers, en is er dus nog geen duidelijke uitbraak te noteren.

Voor een stijging van de Solana koers richting $200 is er meer nodig dan alleen het huidige DeFi-momentum. Het sentiment in de crypto markt moet omslaan om dit soort koersstijgingen te noteren.

Technische analyse – wat gaat Solana doen?

De afgelopen dagen kende de Solana koers nog een dipje onder de $118. Inmiddels heeft het zich weer herstelt naar de koers rond $127. Dit niveau lijkt vrij stabiel, gezien het de afgelopen week voornamelijk in een kleine range tussen $126 en $128 werd verhandeld.

Er heeft zich door de stijgingen van gisteravond een nieuw ondersteuningsniveau gevormd rond $125. Als de koers zich uit de huidige range weet te breken, komt het rond $130 alweer weerstand tegen. De ontwikkelingen in de crypto markt lijken daarmee enigszins stil te staan. Wel zijn er signalen dat wanneer de weerstand van $130 doorbroken wordt, er een grote beweging opwaarts kan plaatsvinden.

Ook andere technische indicatoren geven een weinig positief beeld. De 30-daagse moving averages staan nog altijd aanzienlijk hoger dan de huidige koers en met een RSI van 47,63 is er ook op dat gebied slechts een neutraal signaal.

