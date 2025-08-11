De Bitcoin koers bevindt zich vandaag rond de $122.000, terwijl altcoins voor de 31e dag op rij beter presteren dan BTC. Volgens data van 10x Research is dit de langste streak van altcoin dominantie in 2025. Veel analisten denken dat dit zelfs de start kan zijn van een nieuwe altseason. De vraag is nu of deze trend standhoudt, of dat het slechts een kortstondige hype is.

Bitcoin koers blijft stabiel, maar verliest momentum

BTC vond zondagavond stevige steun op $120.080 en klom daarna zo’n 3% omhoog. Hierdoor zorgde de koers ervoor dat het nog altijd binnen bereik blijft van de all-time high op $123.218. Technische indicatoren schetsen daarbij ook een positief plaatje: de RSI staat op 67, ruim boven neutraal, en de MACD liet maandag een bullish crossover zien. Toch is de relatieve onderprestatie tegenover altcoins opvallend.

Ethereum is de voorloper van deze trend, met koersniveaus die voor het laatst in 2021 werden gezien. In Zuid-Korea is het handelsvolume van altcoins inmiddels boven de $4 miljard per dag uitgekomen. Er is dus een duidelijke en sterke regionale vraag. Ook andere assets zoals Solana, Avalanche en meme coins liften mee op het sentiment.

Een deel van de koopdruk wordt aangedreven door institutionele instroom in crypto ETF’s. Spot Bitcoin ETF’s zagen afgelopen week $253 miljoen aan netto-instroom, terwijl Ethereum ETF’s zelfs $461 miljoen aantrokken. Daarnaast gaf de executive order van president Trump (die 401k pensioenplannen toegang kan geven tot crypto) een extra boost aan de langetermijnverwachtingen voor digitale assets.

Op macro-economisch niveau zorgen stabiele inflatiecijfers en een verzwakkende dollar voor een gunstig klimaat. Ook de lancering van een nieuwe DEX door Coinbase vergroot de toegang tot altcoins en verhoogt de liquiditeit. Dit zou ook weer meer kapitaal kunnen sturen richting andere coins, in plaats van alleen Bitcoin.

Komt er werkelijk een altcoin season?

Volgens analisten kan de altcoin dominantie aanhouden zolang de macro-economie gunstig blijft en de instroom richting altcoins groter is dan die naar Bitcoin. Historisch gezien volgden op zulke periodes vaak sterke altseasons, maar het blijft afhankelijk van marktpsychologie en regulatoire ontwikkelingen.

Belangrijke niveaus om in de gaten te houden zijn $123.218 aan de bovenzijde voor BTC en de dominantie index van Bitcoin, die nu onder kritieke steunniveaus dreigt te zakken. Als deze trend doorzet, zouden altcoins in de komende maanden een nog groter marktaandeel kunnen pakken, met potentiële koerssprongen voor zowel large caps als high-risk small caps.

Voor traders die zich in deze cruciale fase afvragen welke crypto gaat stijgen, kunnen presales goede oplossingen bieden. Deze innovatieve en nieuwe projecten geven vroege investeerders vaak exclusieve voordelen en beloningen. Als jij mee wil helpen aan het ontketenen van Bitcoin’s ware kracht, dan is Bitcoin Hyper ($HYPER) de ideale keuze.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) brengt eindelijk programmeerbaarheid naar Bitcoin. Met de Solana Virtual Machine (SVM) geïntegreerd in een razendsnelle Layer 2 (met de beveiliging van Bitcoin), opent $HYPER de deur voor DeFi, NFT’s en gaming. En dat allemaal gebouwd op het meest vertrouwde netwerk ter wereld.

Via de Canonical Bridge kunnen gebruikers BTC soepel wrappen en terugwisselen, zonder centrale partijen. Alles verloopt via non-custodial smart contracts, wat zorgt voor maximale veiligheid. En dankzij Proof of Stake is Bitcoin Hyper tot 99% energie-efficiënter dan Layer 1, zonder concessies te doen aan de veiligheid.

De presale werkt volgens een eerlijk model. Geen VC’s, geen insider allocations, iedereen kan meedoen. Vanaf dag één kunnen investeerders hun tokens staken voor aantrekkelijke beloningen en deelnemen aan governance via de Hyper Nation DAO. $HYPER wordt gebruikt voor gas fees, premium dApps en stemrechten in de community. Word nu onderdeel van deze revolutionaire Bitcoin upgrade.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale