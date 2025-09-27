Op 24 september werd, volgens gegevens van CryptoQuant, bij Binance meer dan $913 miljoen aan stablecoins weggehaald. Dat is de grootste uitstroom in drie maanden. Stablecoins worden vaak gebruikt als liquiditeit om crypto tokens zoals Bitcoin te kopen. Een uitstroom betekent dat er minder koopkracht op het platform beschikbaar is. Wat betekent dit voor de Bitcoin koers?

Bitcoin koers onder druk door negatieve BTC ETF stromen

Een dag na de uitstroom bij Binance lieten de Amerikaanse Bitcoin spot ETF’s een daling van $253 miljoen zien. Dat is een duidelijke aanwijzing dat beleggers kapitaal weghalen uit gereguleerde producten.

Minder instroom in BTC ETF’s betekent automatisch minder directe vraag naar de Bitcoin koers en kan de liquiditeit op de BTC markt verkleinen.

Retail investeerders tegenover speculanten

Opvallend genoeg lieten de cijfers van Binance een andere beweging zien. Het net taker volume steeg er met $364 miljoen. Dat wijst op meer activiteit van retail investeerders die tegen de marktprijs trades uitvoeren.

Tegelijkertijd daalde de open interest op Binance met bijna $500 miljoen. Volgens CoinGlass zakte de totale open interest op alle exchanges samen zelfs met $3,35 miljard op 26 september.

Een dalende open interest betekent dat er minder lopende futurescontracten zijn. In dit geval kwam dat vooral door liquidaties van handelsposities en niet door een brede afbouw van leverage door speculanten. De leverage ratio van Bitcoin bleef namelijk vrijwel gelijk.

Lange termijn Bitcoin holders verkopen met winst

Data van Glassnode laat zien dat de spent output profit ratio van lange termijnholders sinds juli langzaam afneemt. De ratio staat nu rond 1,57. Dat betekent dat de tokens die verkocht worden gemiddeld nog steeds ruim in de winst zijn. Er is dus sprake van winstnemingen, maar geen massale capitulatie.

Daarnaast blijft de Coinbase premium positief. Dat geeft aan dat de vraag naar Bitcoin vanuit de Amerikaanse markt aanwezig blijft, ook al is die iets lager dan voorgaande weken.

De BTC koers blijft in een neerwaartse trend

De Bitcoin koers staat momenteel rond $109.000. Over de afgelopen week laat hij een daling van meer dan 5% zien. Daarmee blijft de trend neerwaarts, ondanks dat de bredere marktstructuur op langere termijn nog altijd sterk oogt.

Ondanks dat institutionele Bitcoin beleggers opvallend rustig blijven, lijken ze deze dip eerder als een strategisch instapmoment te zien dan als reden tot paniek.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale