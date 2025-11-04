De Bitcoin koers daalde ongeveer 12% sinds begin oktober. Die terugval brengt de cryptomunt dicht bij een belangrijk technisch steunniveau. Crypto-analisten zien deze BTC koersdaling echter niet als het einde van de trend, maar als een tijdelijke correctie binnen de bredere opwaartse beweging. Kan de Bitcoin koers binnenkort weer aantrekken?

Bitcoin koers: vroege maandpatronen tonen bekend BTC ritme

Volgens trader Daan Crypto Trades laat Bitcoin al bijna twee jaar hetzelfde maandritme zien. De cryptomunt bereikt veelal binnen de eerste twee weken van een maand zijn hoogste of laagste punt, en ook in november lijkt dit opnieuw het geval.

De hoogste stand werd bereikt op 2 november, de laagste op 3 november. Daan merkt op dat dit erop kan wijzen dat de BTC markt haar bodem voor deze maand al heeft gevormd. Daarnaast benadrukt hij dat dit patroon in meerdere voorgaande maanden tot een herstel leidde zodra de vroege koersbewegingen waren gezet.

$BTC A new month is here. Last month I pointed out how the move straight from the open was something to note and that these kind of moves are often deviations. October indeed turned out that way. This is a pattern we’ve seen in many of Bitcoin’s months over the past 2 years.… https://t.co/skDAF5GpMV pic.twitter.com/Etb87031ko — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) November 3, 2025

Belangrijk steunniveau voor Bitcoin rond lange gemiddelden

Crypto-analist PlanC noemt de huidige koersdaling een normale correctie binnen een stijgende trend. Hij verwijst naar de 200-daagse en 365-daagse moving averages, die samen een sterke steunzone vormen. Sinds de bodem rond $16.000 blijft de Bitcoin koers bij elke aanraking van deze zone overeind en volgt er daarna doorgaans een forse stijging.

PlanC noemt de huidige zone tussen ongeveer $102.000 en $110.000 als belangrijk koersgebied voor verdere voortzetting van de bullmarkt.

Bitcoin: the dip before the rip. Fourth straight dip into the support/consolidation zone between the 200-day and 365-day SMAs since the $16,000 bear-market lows. If price holds above the 365-day SMA (bull-market support), past visits have led to decent—usually large—moves… pic.twitter.com/RRN41EMSHg — PlanC (@TheRealPlanC) November 3, 2025

Minder BTC op exchanges wijst op vertrouwen

On-chain data van Santiment toont aan dat er de afgelopen maanden grote hoeveelheden Bitcoin van exchanges zijn gehaald. In zes maanden tijd werd bijna 209.000 BTC verplaatst, ongeveer 1,08% van het totale aanbod.

Minder Bitcoins op handelsplatformen betekent meestal dat deze holders hun BTC liever bewaren in plaats van verkopen. Dit kan ook duiden op vertrouwen in de langere termijn, ondanks de recente koersschommelingen op de markt.

🔐 Despite Bitcoin’s market value dropping 14% since its all-time high back on October 6th, an encouraging sign is the fact that $BTC is generally staying off of exchanges. Overall, when a coin’s supply is not moving to exchanges, the risk of further sell-offs are limited. 👉… pic.twitter.com/X80ybaoFU0 — Santiment (@santimentfeed) November 3, 2025

