De Bitcoin prijs bereikte een nieuwe all-time high boven $125.000. Deze prijsstijging kwam na een periode van sterke instroom in BTC ETF’s en een toenemende activiteit op de spot- en derivatenmarkt. De combinatie van hogere handelsvolumes en intensiever netwerkgebruik wijst erop dat de stijging vooral door echte vraag werd gedragen, in plaats van door kortetermijnspeculatie. Kan de Bitcoin koers hierdoor verder blijven stijgen?

Bitcoin koers stijgt door toenemende spot activiteit

Volgens data van Glassnode is het handelsvolume op de spotmarkt sterk toegenomen in oktober 2025. Dit duidt op meer interesse van zowel retail investeerders als institutionele partijen. Deze stijgende volumes betekenen dat er actief Bitcoin wordt gekocht, niet alleen via derivaten, maar ook via directe aankopen op exchanges.

Ook de zogenaamde Perpetual Cumulative Volume Delta (CVD) laat een duidelijke opwaartse trend zien. Deze indicator meet het verschil tussen koop- en verkoopvolumes in perpetual futures. Een positieve CVD betekent dat er meer koop- dan verkoopdruk is, wat een bevestiging vormt van het huidige bullish sentiment in de BTC markt.

Daarnaast is de waarde van de on-chain transacties gestegen tot ongeveer $15,4 miljard. Dit geeft aan dat de Bitcoin blockchain intensiever voor transacties wordt gebruikt, wat wijst op meer netwerkactiviteit en een toenemende BTC adoptie onder gebruikers en bedrijven.

#Bitcoin has hit a new all-time high above $125K, driven by strong ETF inflows, renewed spot demand, and rising on-chain activity. The rally appears structurally supported, not purely speculative. Read more in this week’s Market Pulse👇https://t.co/WFyIg4uHwR pic.twitter.com/FB0NqoFfHT — glassnode (@glassnode) October 6, 2025

Positieve winst indicator ondersteunt stijgende Bitcoin trend

De Realized Profit/Loss Ratio (RPLR) van 3,17 toont aan dat veel investeerders winst maken op hun BTC transacties. Deze indicator vergelijkt de gerealiseerde winst met het verlies bij de verkoop van Bitcoin tokens.

Een waarde boven 1 betekent dat de meerderheid van de markt winstgevend verkoopt. Een ratio van 3,17 wijst erop dat veel BTC holders hun handelsposities zonder paniekverkoop met winst verkopen. Dat duidt op een stabiele en gezonde marktstructuur, waarin investeerders gecontroleerd winst nemen terwijl de onderliggende trend positief blijft.

Volgens crypto-analisten ondersteunt dit een bredere opwaartse beweging, waarbij zowel de lange termijn holders als nieuwe Bitcoin kopers actief zijn.

