Wat is de beste crypto van dit moment? Ethereum of Cardano? AI modellen zoals ChatGPT en Claude plakken hoge koersdoelen op beide cryptomunten. Toch verschillen analisten flink van mening. Een grote bank verlaagde haar doel voor Ethereum juist fors.

Ethereum koers verwachting: AI modellen zien 10.000 dollar

De Ethereum koers schommelt momenteel rond de 1.700 dollar. Dat is ver onder de records van eerdere jaren. Toch blijven AI modellen positief over de munt. ChatGPT noemt Ethereum de grote kanshebber van deze marktcyclus en ziet de koers in een bullmarkt oplopen tot 10.000 dollar. Claude is een stuk voorzichtiger en houdt het op maximaal 7.500 dollar.

Ethereum (ETH) 24u 7d 30d 1j All Time

Grote banken kijken er nuchterder naar. Standard Chartered verlaagde het koersdoel voor eind 2026 van 7.500 naar 4.000 dollar. Volgens de bank stroomt er al maanden geld uit Ethereum ETF’s en kan de munt eerst nog zakken richting 1.400 dollar. Toch houdt de bank voor 2030 vast aan een doel van 40.000 dollar, waarmee de Ethereum koers verwachting op de lange termijn positief blijft.

Cardano koers verwachting: ETF kans en een doel van 3,25 dollar

De Cardano koers staat rond de 0,17 dollar, een van de laagste niveaus in jaren. Juist daarom zien AI modellen veel ruimte omhoog. In het meest positieve scenario stijgt ADA volgens de modellen naar 3,25 dollar. Dat is een sprong van ruim 1.100 procent vanaf het huidige niveau.

Cardano (ADA) 24u 7d 30d 1j All Time

Cardano heeft bovendien een belangrijke datum op de kalender. Vanaf 9 augustus komt de munt in aanmerking voor een spot ETF in de Verenigde Staten, omdat de futures van CME dan zes maanden draaien. Vermogensbeheerder Grayscale vroeg al zo’n ETF aan. Een besluit kan uiterlijk op 23 oktober vallen.

Zo’n ETF weegt zwaar mee in de Cardano koers verwachting, omdat grote beleggers dan veel makkelijker kunnen instappen. Analisten wijzen op precies die regulatoire klok als reden waarom ADA de afgelopen week beter presteerde dan veel andere munten.

Why is $ADA leading now? A real regulatory clock. A spot Cardano ETF hits its SEC review window on August 9, and Grayscale has already filed its GADA fund, with a possible decision as soon as October 23. The most-hated name suddenly has a catalyst. pic.twitter.com/WKLIZnYFGO — Wizzy (@WizzyOnChain) July 6, 2026

Welke crypto kopen: zo wegen de kansen

De keuze tussen de twee munten is vooral een keuze tussen zekerheid en risico. Deze punten spelen mee:

Ethereum is de veiligere naam. De munt draait het grootste netwerk van apps en banken houden vast aan hoge doelen voor de lange termijn.

Cardano is de grotere gok. De munt noteert extreem laag, maar een goedgekeurde ETF kan zorgen voor vers geld van grote beleggers.

AI voorspellingen zijn speculatief. Modellen zoals ChatGPT en Claude rekenen met scenario’s en niet met zekerheden.

In lijstjes met beste altcoins staan beide munten al jaren bovenaan. De vraag is dus vooral hoeveel risico iemand wil nemen. Crypto AI voorspellingen kunnen helpen bij die afweging, maar eigen onderzoek blijft altijd nodig.

ADA en ETH volgen en kopen via MEXC

Wie na deze afweging zelf wil instappen, heeft een handelsplatform nodig waar beide munten te koop zijn. Bij crypto exchange MEXC kunnen gebruikers ADA en ETH direct kopen en de koersen live volgen. Zo is meteen te zien welke van de twee munten de verwachtingen echt gaat waarmaken.

Let wel op: crypto blijft risicovol. De voorspellingen van analisten en AI modellen bieden geen enkele garantie. Investeer daarom alleen geld dat je kunt missen.

MEXC 0% spot margin fees

0% spot margin fees Altijd de nieuwste crypto

Altijd de nieuwste crypto Gratis geavanceerde trading tools Probeer MEXC Payment methods Crypto wallet