De Bitcoin koers is hard onderuit gegaan. De munt dook deze week even naar zo’n $58.000, het laagste niveau in 21 maanden. Dat is ongeveer 53% onder de top van $126.000 uit oktober 2025. Tegelijk verlaten recordbedragen de Bitcoin ETF en dalen techaandelen mee.

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Bitcoin crash: koers zakt 53% onder de top

De daling ging razendsnel. In een halfuur tijd verloor Bitcoin zo’n 5% van zijn waarde. Voor meer dan $1 miljard aan posities met geleend geld werd in één sessie gedwongen verkocht. De huidige Bitcoin koers ligt nu rond de $59.000.

Sinds de top van $126.000 in oktober 2025 is meer dan de helft van de waarde verdampt. Veel beleggers stellen daardoor hun Bitcoin koers verwachting naar beneden bij, nu de steun onder de markt wegvalt.

Waarom daalt Bitcoin zo hard?

Er spelen meerdere dingen tegelijk. Een nieuw inflatiecijfer van de Amerikaanse overheid, de PCE-cijfers, viel hoger uit dan verwacht. Daardoor daalden techaandelen hard en ging crypto in dezelfde beweging mee onderuit. Beleggers halen hun geld bovendien steeds vaker weg uit crypto en stoppen het in aandelen rond kunstmatige intelligentie.

De belangrijkste oorzaken van deze crypto crash op een rij:

Een hoger inflatiecijfer in de VS, waardoor techaandelen daalden.

Recorduitstroom uit de Bitcoin ETF van meer dan $5 miljard in een paar weken.

Bedrijf Strategy verkocht voor het eerst in vier jaar een deel van zijn Bitcoin.

Oplopende spanningen tussen de VS en Iran joegen de olieprijs op.

Tijdens zulke heftige koersschommelingen verplaatsen veel mensen hun munten ook naar de beste crypto wallet, om hun bezit zelf veilig te bewaren.

Wat zeggen analisten over de huidige Bitcoin koers?

Toch zien sommige analisten ook kansen. On-chain data van Glassnode laten zien dat het aantal Bitcoins met verlies inmiddels groter is dan het aantal met winst. In het verleden viel dat moment vaak samen met een bodem in de markt.

Analist Geoffrey Kendrick van bank Standard Chartered denkt dat de bodem rond $59.000 al is gezet. Andere experts wijzen op de zogenoemde realized price van ongeveer $54.000 als volgende steun, met $46.000 als uiterste vangnet.

“Zolang de uitstroom uit de Bitcoin ETF niet stopt, blijft de markt kwetsbaar”, zegt een analist van het Coinspeaker-team. “Maar de on-chain cijfers wijzen er wel op dat we dicht bij een bodem zitten.” De onrust maakt de keuze welke crypto kopen er voorlopig niet makkelijker op.

Voor de komende weken houden beleggers vooral de geldstromen rond de Bitcoin ETF en de techaandelen in de gaten. Stopt de uitstroom, dan kan de huidige Bitcoin koers stabiliseren. Blijft het geld wegstromen, dan houden analisten rekening met een test van de $54.000.

Bitcoin Hyper ($HYPER): inspelen op de volgende beweging

Terwijl de grote munten dalen, kijken sommige beleggers alvast naar nieuwe projecten. Bitcoin Hyper ($HYPER) is daar een voorbeeld van. Het is een zogenoemde layer 2 die Bitcoin sneller en goedkoper wil maken, gebouwd op de techniek van Solana.

De presale haalde al meer dan $32 miljoen op. Met de $HYPER munt kun je betalen, staken en meebeslissen over het netwerk, terwijl het mainnet later in 2026 live moet gaan. Let op: een presale blijft risicovol en koersen kunnen hard dalen.

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