De Bitcoin koers daalde licht in de afgelopen 24 uur. Op weekbasis daalde de koers met meer dan 3%, terwijl de daling in de afgelopen maand beperkt bleef. Analisten wijzen op een mogelijk B-wave patroon binnen de Elliott Wave analyse: een tijdelijke opleving die kan uitmonden in een nieuwe koersdaling. Deze methode beschrijft golfbewegingen in markten die vaak optreden door collectief gedrag van traders. Kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort verder wegzakken?

Bitcoin koers beweegt zich tussen $116.000 en $124.000

De Bitcoin koers schommelt al dagen in een bandbreedte van ongeveer $115.000 tot $124.000. Technische rapporten van onder meer Investtech legden de steun eerder rond $113.500 en de weerstand bij $120.700. Binnen dit gebied is de volatiliteit hoog. CryptoVizArt merkte daarbij op dat recente liquidity hunts en plotselinge omkeringen op een bull trap kunnen wijzen.

Deze beperkte bandbreedte bepaalt momenteel het speelveld voor de bulls en bears. Alleen een duidelijke candle buiten dit gebied kan het volgende koersscenario bevestigen.

Onder de $114.470 dreigt een diepere BTC prijscorrectie

Volgens de Elliott Wave analyse van TradingView ligt een belangrijke BTC steun op $114.470. Wanneer de Bitcoin koers hieronder zakt, dan ligt een prijsdaling richting $105.000 in lijn met dit patroon. Deze niveaus worden door meerdere cryptoanalisten genoemd en sluiten aan bij eerdere correcties die volgden na een all-time high van $124.457.

$BTC: The upside reaction is very weak so far. Ideally we are going to see some upside momentum in the coming sessions that the price can form a healthier B-wave (or break out directly to the upside). I am watching for higher prices, but a break below $114,470 would be a first… pic.twitter.com/bs5IPmw6Ha — More Crypto Online (@Morecryptoonl) August 17, 2025

Het ontbreken van sterke kopers rond deze zone vergroot de kans dat de bears tijdelijk de overhand krijgen.

Invloed van macro factoren op beweging Bitcoin koers

Naast technische signalen spelen ook macrofactoren een rol in de BTC prijs. Nieuws rond regulering en bewegingen van institutionele investeerders beïnvloeden vaak het vertrouwen in Bitcoin.

De Bitcoin Volatility Index van Bitbo.io laat momenteel een toename van prijsschommelingen zien. Dit bevestigt dat de markt in een instabiele fase zit. Daarmee is het beeld duidelijk: de Bitcoin koers houdt stand boven zijn steunzone, maar blijft kwetsbaar.

