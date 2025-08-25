De Bitcoin koers kreeg dit weekend een flinke klap toen een whale in korte tijd 24.000 BTC verkocht. De plotselinge verkoop, goed voor ruim $2,7 miljard, zorgde voor een flashcrash waarbij de BTC koers onder $111.000 zakte. Binnen enkele minuten gingen honderden miljoenen aan longposities in rook op. Toch volgde al snel een krachtig herstel, waarmee de fragiele balans van de crypto markt opnieuw zichtbaar werd.

Whale dumpt drukt Bitcoin koers omlaag

Volgens on-chain data stuurde de whale in meerdere transacties tienduizenden Bitcoins naar de beurs Hyperunite. Op zondag alleen al ging het om 12.000 BTC. De timing viel samen met dunne weekend liquiditeit, waardoor de orderboeken onvoldoende diepte hadden om zo’n enorme verkoop op te vangen. Het resultaat was een daling van ruim $4000 in enkele minuten, met liquidaties die opliepen tot meer dan $550 miljoen.

JUST IN: A Bitcoin whale sold 24,000 BTC worth over $2.7 billion, causing today’s -$4,000 crash in minutes. They still hold 152,874 BTC worth more than $17 BILLION. 😳 h/t @SaniExp pic.twitter.com/m4aM9JwlAO — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 24, 2025

Voor veel traders kwam de klap extra hard aan omdat de BTC koers kort daarvoor nog profiteerde van een pump na de speech van Jerome Powell. De opluchting van vrijdag sloeg in één klap om in paniek. Het laat zien hoe een grote speler de hele markt tijdelijk kan ontregelen. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins voor deze bull run.

BTC koers herstelt sneller dan verwacht

Opvallend was dat het herstel net zo snel ging als de crash zelf. Na de duik richting $110.500 krabbelde Bitcoin alweer op naar boven de $112.000. Binnen enkele uren leek de schade grotendeels beperkt. Analisten wijzen op de sterke vraag onder $111.000, waar kopers de kans zagen om goedkoop in te stappen.

De RSI zakte daarbij kortstondig richting oversold territorium, wat vaak wordt gezien als een koopkans. Tegelijk liet het orderboek zien dat veel biedingen onder de $111.000 lagen opgestapeld. Zodra de verkoopdruk van de whale opdroogde, sprong de markt terug.

Impact op de bredere crypto markt

De crash bleef niet beperkt tot Bitcoin. Ook altcoins gingen hard onderuit. Ethereum verloor kortstondig meer dan 4%, terwijl XRP en Solana zelfs nog dieper daalden. Toch wisten de meeste munten zich net als BTC redelijk te herstellen.

Het incident benadrukt opnieuw de afhankelijkheid van de crypto markt van grote spelers. Wanneer whales massaal verkopen, heeft dat effect op de liquiditeit van vrijwel alle tokens. Voor beleggers betekent dit dat zelfs sterke fundamentals weinig bescherming bieden tegen plotselinge paniek.

Technische analyse van de BTC koers

Technisch gezien staat de Bitcoin koers nog steeds boven belangrijke steunzones. Rond $110.000 ligt een cruciaal niveau dat eerder een springplank was voor nieuwe stijgingen. Zakt BTC daaronder, dan komt de zone rond $106.000 in beeld. Aan de bovenkant ligt directe weerstand tussen $113.500 en $114.000.

Het volume tijdens de flashcrash was opvallend hoog. Op de grote exchanges schoot het handelsvolume ruim boven het daggemiddelde uit. Dat bevestigt dat veel automatische liquidaties werden geactiveerd. Voor analisten is dat een teken dat de markt in korte tijd opgeschoond werd, waardoor ruimte ontstaat voor een stabieler herstel.

Wat zegt dit over de crypto verwachting

Voor de korte termijn is de crypto verwachting onzeker. De flashcrash laat zien dat sentiment in seconden kan omslaan. Tegelijk is het snelle herstel een bewijs dat er nog altijd sterke koopinteresse is. Dat is een positief signaal voor de langere termijn.

Belangrijk blijft hoe institutionele partijen reageren. De uitstroom uit Bitcoin ETF’s van de afgelopen week wijst erop dat grote beleggers voorzichtig zijn. Zolang de inflatie hoog blijft en de Federal Reserve vasthoudt aan strakke rente, zal het vertrouwen beperkt blijven. Toch benadrukken veel analisten dat de fundamentele adoptie van BTC niet geraakt is door deze correctie.

Rol van whales in de huidige cyclus

Volgens analist Willy Woo ligt een deel van de traagheid van de huidige bullmarkt juist bij oude whales die hun enorme posities uit 2011 en 2012 verkopen. Deze wallets kochten hun BTC destijds voor minder dan $10. Om die coins nu te absorberen, is meer dan $110.000 per coin aan nieuw kapitaal nodig. Dat verklaart waarom de BTC koers regelmatig stagneert rond de huidige niveaus.

Why is BTC moving up so slowly this cycle? BTC supply is concentrated around OG whales who peaked their holdings in 2011 (orange and dark orange). They bought their BTC at $10 or lower. It takes $110k+ of new capital to absorb each BTC they sell. pic.twitter.com/7CbWXsvX2l — Willy Woo (@woonomic) August 24, 2025

Andere analisten wijzen erop dat whales steeds vaker een deel van hun kapitaal verschuiven naar Ethereum. Tijdens deze crash werden miljarden aan BTC ingewisseld voor ETH, waarvan een groot deel direct werd gestaked. Dat legt extra druk op Bitcoin, maar benadrukt tegelijk de groeiende rol van Ethereum in de bredere cryptomarkt.

Bitcoin OG bought $2,220,000,000 $ETH in the past 5 days. He sold 22,769 $BTC and opened a $577,000,000 Ethereum long. pic.twitter.com/2WS5cffJzW — Ted (@TedPillows) August 25, 2025

Macro-economische context

Het bredere plaatje blijft bepalend. De woorden van Powell vorige week gaven even lucht, maar de markt vreest dat renteverlagingen langer op zich laten wachten. Hogere rentes maken veilige assets aantrekkelijker dan crypto. Dat verklaart waarom zelfs een krachtige pump snel kan omslaan in een dump zodra onzekerheid toeslaat.

Toch ligt historisch gezien de sterkste periode voor crypto vaak in het vierde kwartaal. Veel analisten wijzen erop dat dit jaar, het eerste na de halving, die trend zich kan herhalen. Als liquiditeit terugkeert en institutionele beleggers opnieuw instappen, kan de BTC koers snel richting nieuwe records bewegen.

Volatiliteit blijft de norm voor Bitcoin

De flashcrash van dit weekend onderstreept dat de crypto markt allesbehalve volwassen is. Een whale was voldoende om de Bitcoin koers duizenden dollars lager te duwen en honderden miljoenen aan posities te liquideren. Tegelijk liet het herstel zien dat de vraag naar BTC groot blijft.

Voor traders betekent dit dat volatiliteit voorlopig blijft. De crypto verwachting voor de korte termijn blijft fragiel, maar zolang de steun boven $110.000 standhoudt, is er ruimte voor herstel. Het blijft uitkijken naar macro-economische signalen en de rol van institutioneel kapitaal. Voor nu is duidelijk dat Bitcoin leeft, maar de crypto markt blijft scherp op het randje van paniek en herstel balanceren.

