Wat gaat de Bitcoin koers doen nu implied volatility ratio stijgt?

De Bitcoin koers bereikte deze week een nieuwe all-time high van rond de $124.500, maar zakte daarna snel terug richting $117.000. De terugval viel samen met meer dan $340 miljoen aan liquidaties binnen de cryptomarkt. Vooral leveraged posities gingen dicht toen de prijzen begonnen te dalen. Kan de Bitcoin koers hierdoor opnieuw richting een volatiele fase bewegen?

Bitcoin koers onder druk door liquidaties

In de afgelopen 24 uur werden volgens CoinGlass honderden miljoenen aan posities gesloten. Liquidaties ontstaan wanneer beurzen leveraged trades automatisch beëindigen omdat het onderpand van traders onvoldoende is geworden. Dit geeft vaak extra neerwaartse druk op de markt, zoals ook dit keer zichtbaar was.

De correctie toont hoe gevoelig de markt nog altijd is voor schommelingen in vraag en aanbod. Whales die grote hoeveelheden tokens verkopen of winst nemen, kunnen in zo’n situatie voor extra druk zorgen.

Indicatoren wijzen op extreem lage volatiliteit

Glassnode-data laat zien dat de DVOL-indicator van Deribit, die de verwachte volatiliteit meet, uitzonderlijk laag staat. Slechts 2,6% van de handelsdagen noteerde ooit lagere waarden. Dat betekent dat de vraag naar bescherming tegen koersdalingen historisch laag is.

Tegelijkertijd ligt de implied volatility ratio juist hoger dan normaal. Dit suggereert dat traders op middellange termijn meer onzekerheid inprijzen. Deze combinatie van lage korte termijnvolatiliteit en hogere middellange termijnvolatiliteit kan duiden op een markt die onverwachte schokken niet goed kan opvangen.

Deribit’s #Bitcoin DVOL index is near historic lows, with only 2.6% of days showing lower values. This signals extreme complacency, where limited demand for downside protection may raise the risk of sudden volatility shocks. pic.twitter.com/s4Jon4yJWD — glassnode (@glassnode) August 15, 2025

Belangrijke niveaus rond $127.000 en $144.000

Op basis van gemiddelde aankoopprijzen en standaarddeviaties markeren analisten $127.000 als een belangrijk weerstandsniveau. Een doorbraak daarboven kan ruimte bieden richting $144.000, waar eerdere toppen vaak gepaard gingen met meer verkoopdruk.

Aan de onderkant speelt de Short-Term Holder SOPR een rol. Deze indicator meet of nieuwe investeerders winst of verlies maken bij verkoop. Kort zakte deze waarde onder neutraal, maar inmiddels ligt de balans weer rond de $112.000. Dit wijst erop dat de meeste recente kopers hun posities nog steeds met winst vasthouden.

Macro-economische factoren blijven invloedrijk

Naast interne marktindicatoren spelen ook bredere economische omstandigheden een rol. Recente inflatiecijfers in de Verenigde Staten vielen hoger uit dan verwacht. Dit verkleint de kans dat de Federal Reserve snel renteverlagingen doorvoert. Voor risicovolle assets zoals Bitcoin betekent dit vaak extra druk.

De combinatie van macro-economische onzekerheid en technische niveaus rond $127.000 en $144.000 bepaalt de komende tijd waarschijnlijk de richting van de Bitcoin koers.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale