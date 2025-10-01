Na een moeilijke maand was de Bitcoin koers in staat om september af te sluiten met groene cijfers. Een ontwikkeling die verrassend is te noemen aangezien september normaal gesproken vaak in het teken staat van verliezen. Betekent dit dat Bitcoin een indrukwekkende rally door kan maken in oktober?

Bitcoin nieuws: Opmerkelijke Bitcoin rally in laatste dagen september

Als er gekeken wordt naar de historische data van Bitcoin dan is september een van de slechtste maanden van het jaar. Dit leek ook al snel terug te zien aan de prestaties van de Bitcoin koers, aangezien deze koers recentelijk afzakte tot onder de $109.000. Bitcoin leek hierdoor met een relatief lage waarde de nieuwe maand in te gaan. Maar in de laatste twee dagen van september wist Bitcoin plotseling een stijging door te maken voorbij de $116.431. Hiermee lijkt Bitcoin zich op een kritiek niveau te bevinden.

Dit heeft ervoor gezorgd dat Bitcoin in de maand september met 6,1% gestegen is. Een relatief opmerkelijke ontwikkeling gezien de moeizame historie van deze maand. Voor veel investeerders en analisten is dit nu een eerste teken dat oktober in het teken kan staan van aanzienlijke winsten.

Oktober is historisch gezien namelijk een goede maand voor de cryptomarkt. Aangezien Bitcoin nu ook al in september winsten heeft weten door te maken lijkt het succes voor oktober groots uit te kunnen pakken.

Wat ook opvalt aan de historische data van Bitcoin is dat de laatste 4 keer dat Bitcoin september afsloot met groene cijfers, er in het vierde kwartaal van datzelfde jaar werden winsten geboekt van gemiddeld 53%.

Gemiddeld was 21,8% van deze winst afkomstig van oktober, terwijl november en december garant stonden voor iets minder winsten. Het is een interessante ontwikkeling die nu kan wijzen op aankomend succes. Een verdere stijging van meer dan 20% zou de koers richting de $140.000 kunnen brengen. In dat geval gaan we nieuwe recordhoogtes bereiken.

Wat gaat Bitcoin doen in Q4 van 2025?

Analisten denken nu zelfs dat er een verdere 50% winst kan plaatsvinden richting het einde van dit jaar en het begin van 2026. Een stijging voorbij de $200.000 moet volgens deze analisten mogelijk zijn voor het midden van 2026.

Dit zou uiteraard een indrukwekkende opmars betekenen. En als er naar de technische indicatoren van Bitcoin wordt gekeken, lijken dit soort winsten op dit moment zeker mogelijk te zijn.

Binnen het technische fundament van Bitcoin zijn nu namelijk duidelijk overtuigende koopsignalen terug te vinden. Op dit moment is er geen enkel verkoopsignaal te vinden. De RSI wijst met een stijging richting de 60 op toenemende koopdruk, terwijl de koers ook ruim meer waard is dan al zijn EMA’s. Na zijn moeilijke periode in september lijkt de BTC koers dus eindelijk los en er lijken verdere winsten nabij te zijn.

Bitcoin blockchain kent problemen: Bitcoin Hyper biedt oplossing

Nu we een optimistische periode tegemoet lijken te gaan van Bitcoin, kunnen we ook een toename in activiteit verwachten op de Bitcoin blockchain. Deze toename in activiteit kan echter ook de nodige problemen met zich meebrengen. De Bitcoin blockchain is namelijk niet meer opgewassen tegen de moderne eisen van gedecentraliseerde applicaties. Hierdoor hebben gebruikers steeds vaker te maken met hoge transactiekosten, langzame transactiesnelheid en slechte programmeerbaarheid.

Het is een ontwikkeling die de toekomst van de Bitcoin blockchain in gevaar kan brengen. Maar met Bitcoin Hyper is er nu een project op de markt gebracht die een einde brengt aan de meeste van deze problemen.

Bitcoin Hyper heeft een speciale Layer 2 oplossing gecreëerd voor de Bitcoin blockchain. Deze Layer 2 oplossing heeft als enige doel om de toekomst van deze blockchain van Bitcoin te verstevigen en de bekende problemen die gebruikers ervaren op te lossen. In plaats van langzame transactiesnelheden en hoge transactiekosten hebben gebruikers op deze Layer 2 oplossing van Bitcoin Hyper te maken met snelheden die vergelijkbaar zijn met de Solana blockchain. Deze Layer 2 oplossing is ook ontworpen met de hulp van de Solana Virtual Machine.

Bitcoin Hyper is nu een presale gestart voor zijn native $HYPER token. Deze token geeft investeerders de kans om tegen de laagst mogelijke prijs in te stappen bij dit project. Naast aantrekkelijke kortingen kunnen er tijdens deze presale ook geprofiteerd worden van hoge staking beloningen. Op deze manier kunnen winsten al tijdens de presale gemaximaliseerd worden.

De presale van Bitcoin Hyper bleek als een van de beste presales van 2025 te zijn. Deze presale heeft inmiddels namelijk al meer dan $19,5 miljoen aan investeringen opgehaald. Binnen deze presale zijn de staking beloningen ook nog altijd hoger dan 60%. Daarnaast kost de $HYPER token slechts $0,013005 per stuk. Hiermee lijkt het een van de beste crypto’s om vandaag nog te kopen.