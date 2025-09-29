De afgelopen week stond de BTC koers flink onder druk. Na meerdere mislukte pogingen om boven $115.000 uit te breken, hebben bears de controle en houden ze de prijs dicht bij de grens van $110.000. Dat niveau is cruciaal: een duidelijke doorbraak eronder kan een cascade van liquidaties veroorzaken, terwijl een herstel juist de deur opent naar nieuwe highs.

Volgens marktdata is het sentiment flink bekoeld. De Fear & Greed Index viel terug naar de categorie Fear, het laagste punt in vijf maanden. Dit onderstreept dat veel traders huiverig zijn geworden, ondanks de sterke rally eerder dit jaar.

Waarom dit moment “critical” is

Analisten spreken van een “critical level” omdat de markt balanceert tussen twee scenario’s. Enerzijds is er duidelijk sprake van bearish druk: lage volumes, een afnemende instroom van kapitaal en technische indicatoren die wijzen op verzwakking. Anderzijds zijn er juist signalen dat de fundamentele vraag naar Bitcoin sterk blijft, met name vanuit institutionele partijen die hun posities via ETF’s uitbreiden.

Dit zorgt voor een spanningsveld waarin elk nieuwsfeit, elke macro ontwikkeling of technische doorbraak doorslaggevende kan zijn. Traders zien het huidige niveau daarom als beslissend voor de korte termijn trend.

Bearish scenario: BTC onder $110K

Als de Bitcoin koers onder de $110.000 zakt en daar geen sterke bounce maakt, kan dit een neerwaartse spiraal op gang brengen. Analisten waarschuwen voor een mogelijke correctie richting $102.000-$105.000.

Triggers hiervoor kunnen zijn: een sterkere dollar door macro-data, negatieve uitspraken van de Fed over renteverlagingen, en verdere winstnemingen van whales na de eerdere rally. In dit scenario zouden altcoins waarschijnlijk nog harder dalen, omdat hun volatiliteit groter is en liquiditeit dunner. De afgelopen maanden zagen we dit al vaker: zodra Bitcoin zwak lijkt, verkopen traders hun altcoins massaal uit voorzorg.

Bullish scenario: rally richting $139.000

Aan de andere kant schetsen experts een scenario Bitcoin juist een explosieve move maakt naar $139.000. Daarvoor moet BTC eerst de weerstand rond $118.000-$120.000 doorbreken met krachtig volume. Een overtuigende close boven dat niveau zou een technisch patroon bevestigen dat ruimte biedt voor een nieuwe impuls omhoog.

Dit kan worden aangejaagd door het toenemen van institutionele instroom via ETF’s, een gunstigere macro-omgeving door renteverlagingen, of de agressieve accumulatie rond $110.000 door whales, waardoor verkoopdruk opdroogt en shorts worden gedwongen om uit te stappen.

Volgens de expert die de $139.000 target noemt, kan een combinatie van technische uitbraak en fundamentals leiden tot een parabolic run, vergelijkbaar met eerdere fases waarin Bitcoin in korte tijd tientallen procenten steeg.

Macro en sentiment: rol van de Fed

Niet alleen technische analyse is bepalend, ook het bredere macroplaatje weegt zwaar mee. Beleggers kijken gespannen naar de volgende Fed rentebeslissing. Een dovish signaal kan risk assets zoals Bitcoin een flinke push geven, terwijl een hawkish toon juist druk kan zetten.

De recente terugval in de Fear & Greed Index benadrukt dat investeerders nu voorzichtig zijn. Vaak is dat een contrair signaal: wanneer angst overheerst, is de kans groter dat smart money koopt. Toch moeten traders ook rekening houden met korte termijn volatiliteit zodra nieuwe macrodata gepubliceerd wordt.

Technische signalen die traders volgen

Op de grafieken is $110.000 hét support niveau om in de gaten te houden. Daaronder een cluster van stops die liquidaties kunnen triggeren. Aan de bovenkant vormen $118.000 en $120.000 de sleutelweerstanden. Andere indicatoren die traders nauwlettend in de gaten houden zijn de RSI, moving averages en de open interest.

De RSI is momenteel neutraal maar een eventuele daling onder 40 kan extra verkoopdruk bevestigen. De 50-daagse MA kruist bijna de 100-daagse, wat bearish kan zijn tenzij er snel herstel komt. De open interest is oplopend in futuresmarkten, wat duidt op een mogelijke grotere move zodra een richting is gekozen.

Wat gaat Bitcoin doen?

Voor traders draait het nu om de vraag: wat gaat Bitcoin doen op dit kruispunt? Korte termijn strategieën zijn vooral gericht op riskmanagement. Stop-losses rond $109.000-$110.000 zijn populair om zich in te dekken tegen een neerwaartse break.

Langetermijnbeleggers kijken minder naar deze schommelingen. Zij zien $110.000 juist als kans om bij te kopen, in de overtuiging dat Bitcoin in de komende jaren nog veel hoger kan. De mogelijkheid van een run richting $139.000 versterkt dat bullish narratief.

Hyper profiteert van altseason

