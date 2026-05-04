De druk rond XRP bouwt zich op. Op 16 mei houdt de Amerikaanse SEC een belangrijke vergadering over de CLARITY Act. De Senaat probeert al in de week van 11 mei de markup rond te krijgen. Voor XRP houders is dit hét moment van 2026.

SEC CLARITY Act op 16 mei: belangrijk Ripple nieuws

De Securities and Exchange Commission heeft op 16 mei een rondetafelgesprek gepland over de CLARITY Act. Deze wet legt vast of een crypto valt onder toezicht van de SEC of de CFTC. Voor Ripple en XRP is dat het verschil tussen jarenlange onzekerheid of een vaste status als digitale grondstof.

Het Senaat Banking Committee mikt op de week van 11 mei voor de markup. Lukt dat niet vóór 21 mei (begin van het Memorial Day reces), dan kan het hele voorstel stilvallen tot 2030. Op 23 april stuurden ruim 120 cryptobedrijven, waaronder Coinbase, Ripple en Kraken, een gezamenlijke brief om de Senaat onder druk te zetten.

Dit is misschien wel het belangrijkste Ripple nieuws van het jaar.

XRP koers verwachting: cup and handle richting hoger

De XRP koers brak vandaag (4 mei) door de 1,40 dollar grens met flink meer volume. Op de dagchart staat een klassieke cup and handle: de greep schommelt al weken tussen 1,37 en 1,43 dollar. Een dagsluiting boven 1,50 dollar geeft volgens onze analisten een meetbaar doel rond 1,70 dollar. Als de CLARITY Act doorgaat, schuift het hogere niveau richting 2,15 dollar in beeld.

Deze XRP koers verwachting hangt sterk af van Washington. Standard Chartered analist Geoffrey Kendrick rekent op 4 tot 8 miljard dollar extra ETF instroom als de wet doorgaat. Standardisering van regels zou ook grote institutionele partijen over de streep trekken die nu nog wachten.

XRP ETF op 7 mei en wat het betekent voor XRP kopen

Op 7 mei lanceert GraniteShares zijn 3x leveraged XRP ETF op Nasdaq. Na vijf eerdere uitstellen is het eindelijk zover. Dit nieuwe product geeft Amerikaanse particulieren voor het eerst toegang tot driedubbele blootstelling op XRP via een gewone effectenrekening, zowel long als short.

Voor wie XRP kopen overweegt, zijn dit de belangrijkste punten:

3x Long ETF: 300% van de dagelijkse beweging omhoog

3x Short ETF: 300% bij dalingen

Cash settlement, zonder directe XRP in bezit

Eerste gereguleerde 3x XRP product in de VS

De combinatie van XRP ETF lancering en CLARITY Act vergadering maakt mei de drukste maand van het jaar voor de munt. Ook de bredere RWA crypto sector profiteert van duidelijke wetgeving, omdat XRP via Ripples betaalrails een belangrijke rol speelt in tokenisatie van betalingen en activa.

Vooruitzicht: XRP rally of correctie na 21 mei?

De aankomende drie weken zijn beslissend. Lukt de markup vóór 21 mei en geeft de SEC vergadering een positief signaal, dan is een XRP rally richting 1,70 dollar realistisch. Standard Chartered en andere analisten houden 5 tot 10 dollar als doel voor eind 2026 als de ETF instroom volgt. Faalt de wetgeving, dan zakt de XRP koers waarschijnlijk terug naar de 1,30 dollar zone, met 1,28 dollar als belangrijke steun.

Wie wil weten welke crypto stijgt bij regulatoire helderheid, doet er goed aan ook breder Ripple nieuws en de RWA crypto markt te blijven volgen. Mei 2026 belooft de meest impactvolle maand voor XRP te worden sinds het einde van de Ripple SEC zaak.