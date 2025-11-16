De recente koersbewegingen van Bitcoin trekken meer aandacht naar de waarschuwing van zakenman Robert Kiyosaki. Hij stelt dat de huidige schommelingen vooral worden veroorzaakt door de wereldwijde vraag naar contant geld, terwijl de schaarste van Bitcoin van 21 miljoen BTC tokens op lange termijn onveranderd blijft. Kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort weer gaan stijgen?

Bitcoin koers staat volgens Kiyosaki nog steeds sterk

Kiyosaki legt uit dat er veel verkoopdruk ontstaat wanneer investeerders extra cash nodig hebben. Hij vertelt dat vooral marktpartijen met beperkte liquiditeit hun BTC tokens tijdens een dip verkopen. Hij ziet dit niet als een teken dat Bitcoin zwakker wordt, maar als een gevolg van bredere economische problemen.

Volgens hem dwingt de toenemende wereldwijde schuldenlast overheden om grote hoeveelheden nieuw geld te creëren. Dit leidt volgens Kiyosaki op termijn tot hogere inflatie en een lagere waarde van fiatgeld.

Hij ziet daarom meer waarde in schaarse activa zoals Bitcoin, goud en zilver. Deze hebben volgens hem een vaste voorraad, terwijl geld dat door centrale banken wordt gedrukt dat niet heeft.

Kiyosaki zegt dat hij zelf geen plannen heeft om zijn Bitcoin te verkopen. Hij ziet de recente koersbewegingen niet als reden om te stoppen met holden. Hij benadrukte dat volatiliteit normaal is in een handelsmarkt die nog in ontwikkeling is. Zijn strategie blijft gericht op langetermijnbezit.

TWO MORE THINGS: 1: I willl buy more Bitcoin when crash is over. There are only 21 million Bitcoins. 2: If you have a Cashflow Game form a Cashflow Club and bring Birds of Feather together…. Teach and learn together. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 15, 2025

Hoe Kiyosaki naar de BTC koers tijdens dips kijkt

Volgens Kiyosaki is wachten tot de Bitcoin markt volledig herstelt juist een valkuil. Hij denkt dat veel investeerders pas instappen zodra de BTC koers weer stijgt, waardoor ze volgens hem duurder uitkomen. Hij meldt dat de dips vaak momenten zijn waarop ervaren investeerders extra Bitcoin tokens kopen.

Hij ziet de recente bewegingen als onderdeel van een patroon waarbij schaarste, hoge schulden en inflatie een steeds grotere rol spelen. De vraag naar vaste en beperkte activa groeit volgens hem zodra fiatvaluta’s verder verzwakken. Bitcoin past volgens hem precies in dat plaatje, omdat de BTC voorraad niet vergroot kan worden.

Kiyosaki noemt de huidige Bitcoin ontwikkelingen daarom een gelegenheid voor investeerders die op zoek zijn naar activa met een vaste voorraad. Zijn boodschap blijft dat tijdelijke BTC koersbewegingen vooral iets zeggen over het wereldwijde economische klimaat en niet over de lange termijnwaarde van Bitcoin.

