De Bitcoin koers steeg met 5% en bereikte opnieuw $91.000. Dit is de eerste $90.000 doorbraak sinds een week. Deze stijging viel samen met een bredere trend op de markt, deze steeg namelijk met 3,7%. De crypto koers reageerde direct op de BTC koers, maar ook op de Ethereum koers die weer boven de $3000 uitkwam. Daarnaast spelen de hoge verwachtingen op renteverlagingen vanuit de Fed een grote rol. Analisten verwachten dat dit een nieuwe Bitcoin rally kan stimuleren.

Bitcoin nieuws toont hernieuwde kracht voor BTC koers

In de afgelopen 24 uur liet de Bitcoin koers vernieuwde kracht zien. Op de grafiek was een duidelijke versnelling zichtbaar op het moment dat de $87.000 opnieuw werd heroverd. De RSI steeg aanzienlijk, dit wijst op sterk momentum op de markt. Vaak wordt een RSI richting de 70 als overbought gezien, maar bij een opwaartse trend als dit betekent het dat kopers weer controle hebben.

Ook de MACD liet een positieve draai zien. De MACD indicator liet een bullish kruising zien die vaak voorafgaat aan grotere koersbewegingen. Het momentum neemt sterk toe, wat het idee van een Bitcoin rally versterkt.

Crypto koers wordt ondersteund door de ETF-markt.

Nieuwe data laten zien dat grote partijen weer instappen. Bitcoin spot ETF’s haalden zo’n $21,12 miljoen binnen na pittige dagen van uitstroom. Ook Ethereum en XRP presteren goed op de ETF markt. Het laat zien dat instellingen vooral kiezen voor de drie grootste spelers op de markt. Ook kan dit erop wijzen dat grote partijen anticiperen op de eindejaarsrally, nu de onzekerheid rond rentes langzaam zakt.

Crypto experts verwachten eindejaarsrally, wat gaat Bitcoin doen?

Volgens bekende crypto experts als CryptoQuant zijn whales opnieuw actief. Sinds 21 november bestaan 45% BTC transacties volgens zijn analyse uit 100 BTC of meer. Dit wijst erop dat grote partijen hun tokens richting crypto exchanges verplaatsen. Dit heeft meestal een strategisch doel zoals verkopen of aanpassingen doen.

Daarnaast wees een andere analist eerder deze maand al op een bounce zone, precies rond de huidige zone van Bitcoin. Zijn analyse liet de huidige beweging van de Bitcoin koers zien plus een stijging van 12%.

Veel crypto experts verwachten dat een Bitcoin rally aan blijft houden zolang de crypto koers boven de steunzone blijft. Daarnaast kan de ETF-instroom de BTC koers goed ondersteunen. Een doorbraak boven de $94.000 zou het signaal kunnen zijn voor een eindejaarsrally. Deze verwachting blijft afhankelijk van positief crypto nieuws, zoals renteverlagingen.

