De Bitcoin prijs bereikte onlangs een nieuw all-time high rond $125.559 en bewoog daarna richting $123.426. Deze koersstijging werd volgens data van Swissblock gedragen door echte koopdruk, dus niet door speculatie. Hun Bull Bear Indicator toont aan dat investeerders, zelfs tijdens korte correcties, blijven kopen. Wat betekent dit voor de Bitcoin koers?

Bitcoin koers toont een gezonde consolidatie

Na het bereiken van het nieuwe all-time high zakte de Bitcoin-koers licht terug, wat volgens crypto-analisten een gezonde fase van consolidatie is.

De particuliere vermogensbeheerder Swissblock meldt dat deze stijging vooral door duurzame vraag wordt ondersteund.

Hun data laten zien dat de Structure Shift indicator, die meet of de marktdynamiek positief blijft tijdens koersdalingen, de afgelopen weken consistent is gestegen.

Dat betekent dat investeerders bereid zijn om in dips te kopen in plaats van te verkopen. Zowel institutionele als retail investeerders lijken hun handelsposities uit te breiden, wat de BTC markt veerkrachtig maakt.

Een sterke accumulatie en lage BTC exchange voorraad

De hoeveelheid Bitcoin op exchanges daalde tot het laagste niveau in zes jaar. Er zijn nog slechts 2,83 miljoen BTC vrij beschikbaar. Dit betekent dat steeds meer Bitcoin tokens door lange termijn-houders worden vastgehouden, wat historisch gezien samenhangt met opwaartse prijsbewegingen.

Wanneer de exchangevoorraad daalt, neemt de verkoopdruk af. Hierdoor wordt elke nieuwe instroom van kapitaal sterker voelbaar in de koers. Volgens on-chain analisten wijst dit patroon op een voortdurende accumulatie, waarbij investeerders de recente correctie gebruikten om opnieuw Bitcoin te kopen.

Belangrijk Bitcoin steunpunt rond $122.000

Technisch gezien blijft het prijsgebied rond $122.000 belangrijk voor de huidige Bitcoin trend. Zolang de BTC koers boven dit niveau blijft, is er sprake van een stabiele structuur waarin een verdere prijsstijging mogelijk is.

Als de Bitcoin koers echter onder deze zone zakt, kan er tijdelijk een daling volgen richting ongeveer $120.000, wat volgens crypto-analisten een korte rustpauze binnen een grotere opwaartse trend zal zijn.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

