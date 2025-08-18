De Bitcoin koers is recentelijk gezakt van $118.000 naar $115.000, en ligt nu dicht tegen een cruciale steun aan. Terwijl de markt toewerkt naar een beslissend moment, zien analisten de all-time high van $123.218 als een belangrijke weerstand. Wanneer deze wordt doorbroken, zou dat de deur kunnen openen naar nieuwe targets van $125.000 tot zelfs $128.000. Toch waarschuwen experts dat $114.000 als steunzone niet mag breken, omdat dat een bearish scenario zou activeren.

Zowel steun als weerstand voor de Bitcoin koers

Na een korte dip onder de $117.000 eerder deze maand, had Bitcoin zich in eerste instantie weer hersteld. Toch is de koers weer gezakt, en consolideert het nu rond de $115.000. De $123.218 blijft het niveau waar traders hun ogen op gericht hebben: een overtuigende doorbraak daarboven kan het startschot zijn voor een nieuwe rally richting $125.000 en daar voorbij.

Onderaan de grafiek blijft $114.000 de belangrijkste steun. Historisch gezien heeft dit niveau eerder paniekverkopen tegengehouden. Mochten we daaronder zakken, dan ligt er ruimte naar $111.000 of zelfs $109.000. Maar zolang $114K standhoudt, blijft het algemene sentiment nog steeds positief.

Institutionele instroom en technische signalen

ETF instroom speelt ondertussen een steeds grotere rol in de koersvorming. Grote partijen zoals BlackRock en Fidelity hebben deze zomer recordinstromen gezien in hun spot Bitcoin producten. Deze instroom fungeert als buffer tegen verkoopdruk en laat zien dat institutionele beleggers (ondanks seizoensgebonden correcties) blijven accumuleren.

Volgens analisten versterkt dit de kans dat een uitbraak boven $123.218 niet langer alleen speculatief hoeft te zijn. Een doorbraak kan zo fungeren als drijfveer richting $125.000 en $128.000, doelen die meerdere crypto analisten nu in het vizier houden.

De RSI bevindt zich op een neutraal tot licht negatief punt. Echter is er een zeldzaam W-patroon zichtbaar op de daggrafiek, vaak gezien als een signaal dat de bull run nog niet uitgeput is. De markt blijft alert, aangezien hoge leverage op futures bij een plotselinge correctie kan zorgen voor verdere liquidaties.

Voor traders betekent dit dat risicomanagement cruciaal is. Een stop-loss onder $114.000 beschermt tegen onverwachte swings, terwijl een overtuigende daily close boven $123.218 als signaal geldt om posities te vergroten.

Bitcoin koers van $128.000 reëel?

De grote vraag is of Bitcoin in de komende weken daadwerkelijk richting $128.000 kan bewegen. Zolang de steun rond $114.000 intact blijft en ETF instroom doorzet, achten analisten dit scenario reëel. Wel speelt het “Ghost Month” effect in augustus een rol, dat historisch gezien vaak zorgt voor extra volatiliteit.

BITCOIN JUST FLASHED THE LEGENDARY SIGNAL The Golden Cross has only appeared 3 times in $BTC history: 2016: +264%

2017: +2200%

2020: +1190%

BITCOIN JUST FLASHED THE LEGENDARY SIGNAL The Golden Cross has only appeared 3 times in $BTC history: 2016: +264%

Mocht die seizoensgebonden druk dit jaar minder sterk zijn, dan kan de combinatie van institutionele vraag en technische doorbraken de markt naar nieuwe all-time highs duwen. Eind augustus kan daarmee beslissend worden voor de richting van de rest van het jaar.

