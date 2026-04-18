Welke Bitcoin koers verwachting telt dit jaar? Drie bekende namen uit de crypto expert hoek delen hun target voor 2026. Van een stevige Bitcoin rally tot een bearish scenario — wat gaat Bitcoin doen volgens deze analisten? We lopen de cijfers, onderbouwing en risico’s langs.

Tim Draper Bitcoin voorspelling: $250.000 in 18 maanden

Miljardair en durfinvesteerder Tim Draper houdt vast aan zijn koersdoel van $250.000. Hij ziet dat niveau binnen 18 maanden vanaf april 2026. Zijn track record speelt mee: Draper riep ooit bij $300 al een BTC prijs van $10.000, en kreeg gelijk. Ook zijn call van $100.000 voor eind 2024 kwam uit.

Onderbouwing van Draper: bredere adoptie van Bitcoin als betaalmiddel, verzwakking van fiat valuta door inflatie, en een golf aan institutionele adoptie. Hij noemt 2026 een “bonanza year” voor crypto. Voor een bredere Bitcoin koers verwachting blijft Draper een van de meest vocale stemmen in de markt.

Galaxy Research koersdoel: Bitcoin rally naar $250.000 in 2027

Galaxy Research, onder leiding van Mike Novogratz, publiceerde een rapport met een Bitcoin target van $250.000 tegen eind 2027. Het team, geleid door research hoofd Alex Thorn, noemt 2026 “te chaotisch om te voorspellen”, maar ziet wel een nieuwe all-time high in 2026 zelf. Galaxy rekent intern op een piek rond $185.000 voor eind 2026.

Thorn wijst op drie drijfveren:

groeiende zorg over begrotingstekorten

Ook de opkomst van stablecoin betalingen en tokenized assets geven volgens Galaxy extra momentum aan de Bitcoin rally. Novogratz noemde BTC deze maand nog “het schaarste digitale goud dat we ooit hebben gehad”.

Peter Schiff Bitcoin koers: bearish scenario naar $20.000

Niet iedereen gelooft in een doorbraak. Econoom Peter Schiff waarschuwt voor een Bitcoin crash richting $20.000, of zelfs $10.000 in een zwaardere variant. Schiff ziet in 2026 een financiële crash die 2008 kan overtreffen, gedreven door een obligatiecrisis en falende regionale banken.

Zijn kernargument: te veel leverage, hype en institutionele exposure maken BTC kwetsbaar. Wat gaat Bitcoin doen als Schiff gelijk heeft? Een terugval van ruim 80% vanaf de oude top, met gedwongen verkopen door ETF houders die risicolimieten overschrijden. Het scenario blijft een minderheidsstandpunt, maar dient als gezonde tegenwicht in elke Bitcoin voorspelling.

“Bitcoin heeft geen intrinsieke waarde. Als de angstpremie verdwijnt, verdampt de prijs.” — Peter Schiff

Bitcoin koers analyse: wat betekenen deze targets?

De drie targets op een rij:

Tim Draper: $250.000 binnen 18 maanden

$250.000 binnen 18 maanden Galaxy Research: $250.000 tegen eind 2027, nieuwe ATH in 2026

$250.000 tegen eind 2027, nieuwe ATH in 2026 Peter Schiff: $20.000 bearish, $10.000 worst case

Voor lezers die zich afvragen wat gaat Bitcoin doen in Q2: de bullish targets leunen op institutionele vraag, ETF instromen en monetair beleid. Het bearish scenario hangt op een bredere macro crash.

Ons Coinspeaker team: “Volg de ETF instromen en rente signalen — dat is de scheidslijn tussen een nieuwe Bitcoin rally en een stevige correctie.”

