Wat laat de Bitcoin technische analyse zien?

De Bitcoin koers handelt rond $67.800 en staat daarmee ruim 46% onder de all time high van $126.200 uit oktober 2025. Op de weekgrafiek tekent zich een klassiek head & shoulders patroon af. De linkerschouder vormde zich rond $95.000 begin 2025, het hoofd bij de piek van $126.200, en de rechterschouder bij het herstel naar circa $98.000 begin januari 2026.

BITCOIN BROKE THE NECKLINE. Left shoulder. Head. Right shoulder. Textbook. Neckline: $77K. Already broken. Bitcoin retested $77K from below. Failed.

That is the confirmation. Above $83K: bears wrong, pattern fails.

Below $77K: $48K measured target activates. Most people… pic.twitter.com/32pRUpLm64 — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) March 30, 2026

De neckline van dit patroon lag rond $77.000. Bitcoin is daar inmiddels doorheen gezakt met een sterke wekelijkse rode kaars. Volgens analist Merlijn The Trader is dit patroon een belangrijk signaal. Bij een bevestigde doorbraak onder de neckline wijst het technische koersdoel richting het $48.000 niveau. Dat sluit aan bij eerdere consolidatiezones uit vorige cycli.

Twee scenario’s: Bitcoin crash of mislukt patroon?

Niet iedereen is overtuigd dat de Bitcoin daalt naar die niveaus. Er zijn twee duidelijke scenario’s:

Bearish scenario: Zolang BTC onder de $77.000 neckline blijft, is het patroon actief. Een verdere daling richting $60.000 en uiteindelijk $48.000 behoort dan tot de mogelijkheden. Dat zou een totale correctie van ruim 60% vanaf de top betekenen.

Zolang BTC onder de $77.000 neckline blijft, is het patroon actief. Een verdere daling richting $60.000 en uiteindelijk $48.000 behoort dan tot de mogelijkheden. Dat zou een totale correctie van ruim 60% vanaf de top betekenen. Bullish scenario: Als Bitcoin de neckline herovert en boven $83.000 sluit, wordt het patroon ongeldig verklaard. In dat geval kan een herstelbeweging volgen. Bernstein voorspelt dat BTC nog altijd $150.000 kan bereiken eind 2026, mits de institutionele vraag aantrekt.

Beleggers die actief willen handelen op deze bewegingen kunnen terecht bij een betrouwbare crypto exchange.

Iran oorlog drukt het risico sentiment

Een belangrijke factor die de Bitcoin voorspelling op korte termijn beïnvloedt, is de geopolitieke situatie. De oorlog tussen de VS en Iran is inmiddels vijf weken bezig en zorgt voor aanhoudende druk op risicovolle beleggingen. Beleggers verschuiven kapitaal naar veilige havens als goud, dat op recordhoogtes handelt.

De Fear & Greed Index voor crypto staat op 11, wat duidt op extreme angst. Zonder verbetering in het macro klimaat of een staakt het vuren blijft de neerwaartse druk op de Bitcoin koers aanzienlijk. Wat gaat Bitcoin doen in dit klimaat? Veel hangt af van de combinatie van technische niveaus en geopolitieke ontwikkelingen.

Hoe nu verder met de Bitcoin koers?

De komende weken zijn bepalend. Het $67.000 niveau biedt voorlopig steun, maar als dat breekt, wordt $60.000 de volgende halte. Een doorbraak daaronder opent de weg naar het technische doel van $48.000. Aan de bovenkant moet BTC eerst $75.000 terugwinnen om het bearish sentiment te doorbreken.

Voor wie wil inspelen op welke crypto gaat stijgen ondanks de onzekerheid: houd de neckline en het geopolitieke nieuws scherp in de gaten. Crypto nieuws kan snel omslaan en het head & shoulders patroon is pas definitief bevestigd als de koers er langere tijd onder blijft. Investeer altijd alleen wat je bereid bent te verliezen.