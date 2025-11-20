Bitcoin staat opnieuw onder druk. De SuperTrend-indicator is naar sell gedraaid, hetzelfde signaal dat in 2022 leidde tot een crash van bijna 70%. Analisten zien dezelfde patronen terugkeren, precies op een moment dat de markt verzwakt. Tegelijk stroomde er deze maand al $3 miljard uit Amerikaanse Bitcoin-ETF’s, waardoor fondsen massaal BTC op de markt dumpen. De koers zakte zo opnieuw onder $90.000, en de grote vraag is nu of de geschiedenis zich herhaalt.

Death cross bevestigt de neerwaartse trend

Alsof de SuperTrend-flip nog niet genoeg was, verscheen deze week ook een death cross op de grafieken. Dat gebeurt wanneer het 50-daags gemiddelde onder het 200-daags gemiddelde kruist, een klassieke waarschuwing dat het momentum verder verzwakt.

Dit soort bewegingen komen vaker voor in grote correcties. In eerdere analyses over de bitcoin koersverwachting, waaronder recente technische updates, werd al vaker benoemd dat een death cross meestal samenvalt met een periode van verhoogde onzekerheid op de markt. Soms vormt het een bodem, maar in 2022 was het juist het startpunt van een langere daling.

Traders vragen zich nu af of het signaal dit keer opnieuw een grotere beweging aankondigt of dat de markt zich alsnog weet te herstellen. Voor nu staat Bitcoin op een punt waarop het snel moet stabiliseren, anders komt het gebied rond 74.000 tot 76.000 dollar opnieuw in beeld.

Long-term holders verkochten 800.000 BTC in één maand

On-chain data laat zien dat niet alleen de grafiek, maar ook het gedrag van grote investeerders veranderd is. Long-term holders, normaal gesproken de groep die hun Bitcoin het langst vasthoudt, hebben de afgelopen dertig dagen meer dan achthonderdduizend BTC verkocht. Dat is een van de grootste distributiefases in jaren. Volgens Glassnode is dit typisch gedrag tijdens zogeheten resetperiodes, waarin de markt oververhit raakt, leverage afneemt en investeerders opnieuw positie kiezen. Zulke fases zijn pijnlijk, maar vormen vaak wel de overgang naar een stabielere marktstructuur.

In combinatie met de grote ETF-uitstroom ontstaat zo een situatie waarin zowel retail als institutionele beleggers voorzichtiger worden. De dalende activiteit op de blockchain bevestigt die slappe marktstructuur: minder transacties, minder drukte, minder enthousiasme.

Toch optimisme: “Laatste kans onder $90K”

Ondanks alle bearish signalen zijn er ook optimistische geluiden. Cameron Winklevoss, medeoprichter van Gemini, noemt de huidige prijszone bijvoorbeeld “waarschijnlijk de laatste kans om Bitcoin onder de 90.000 dollar te kopen.” Zijn argument is dat de markt in eerdere cycli dezelfde soort verzadiging liet zien net voordat een nieuwe langdurige stijging begon. Ook meerdere analisten benadrukken dat Bitcoin in historisch gezien ‘oversold’ gebieden terechtkomt en dat de koers vaak sterker terugkaatst zodra de verkoopdruk afneemt.

De belangrijkste steunniveaus en wat er nodig is voor herstel

Voor nu draait alles om de vraag of Bitcoin ergens stabiliteit vindt. De eerste poging ligt rond 88.000 dollar, maar analisten twijfelen of dit sterk genoeg is om een grotere daling tegen te houden. Mocht dat niveau breken, dan verschuift de focus automatisch naar de zone rond 84.500, gevolgd door de psychologisch belangrijke 80.000. Pas als ook dat niveau geen houvast biedt, komt de 74.000-zone in beeld: het gebied dat technisch gezien overeenkomt met de structuur van de crash in 2022.

Voor een overtuigend herstel moet Bitcoin weer boven 92.000 sluiten, de verkoopdruk vanuit ETF’s moet merkbaar afnemen, en de markt moet duidelijke tekenen tonen dat long-term holders stoppen met verkopen. Pas dan krijgt de markt genoeg brandstof om de neerwaartse trend te doorbreken.

