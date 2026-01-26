De Bitcoin koers begon de week onder druk. Zondag zakte BTC richting $88K. Het was geen paniekverkoop, maar vooral voorzichtigheid. Veel traders namen gas terug in aanloop naar een week vol macro-economische gebeurtenissen.

De markt wacht af. Niet alleen crypto, maar ook aandelen bewegen voorzichtig. Het gevoel overheerst dat één uitspraak genoeg kan zijn om richting te bepalen.

Bitcoin nieuws draait om macro-factoren en onzekerheid

Het dominante Bitcoin nieuws komt deze week niet uit de crypto sector zelf. De focus ligt op politiek, rente en grote bedrijven. Dreiging van een Amerikaanse shutdown, bewegingen in de Japanse yen en spanningen op obligatiemarkten zorgen voor nerveuze investeerders.

💥BREAKING US 🇺🇸 FED INTEREST RATE CUT DECISION ON WED. 2:00PM ET GET READY 👀 pic.twitter.com/qvSbhhEpu4 — 🚨BSC Gems Alert🚨 (@BSCGemsAlert) January 25, 2026

BTC koers bearish voor 83 dagen en hierdoor ontstaan patronen in de markt die al eerder zijn gezien. Historisch gezien zijn dit momenten waarop Bitcoin moeite heeft om richting te kiezen. Niet omdat het fundament zwak is, maar omdat liquiditeit opdroogt.

Wat gaat Bitcoin doen rond Fed besluit?

De vraag wat gaat Bitcoin doen, hangt direct samen met het Fed rentebesluit later deze week. De verwachting is dat de rente gelijk blijft, maar de markt luistert vooral naar de toon van Jerome Powell.

Een voorzichtige boodschap kan risicovolle assets onder druk zetten. Een iets soepelere toon kan juist ruimte geven voor herstel. Bitcoin reageert de laatste maanden steeds sterker op dit soort signalen.

Data van de Fed laat zien dat de Fed rente bekendmaking deze week de belangrijkste trigger is. Niet alleen voor crypto, maar ook voor aandelen. Beleggers willen weten hoe de Fed kijkt naar inflatie, groei en financiële stabiliteit.

Bitcoin beweegt inmiddels mee als risico asset. Dat betekent dat woorden soms net zo belangrijk zijn als cijfers. Eén zin kan genoeg zijn om momentum in de beste altcoins te keren.

Bitcoin technische analyse wijst op beslissende zone

Vanuit Bitcoin technische analyse is het huidige gebied belangrijk. Rond $88K ligt een zone waar kopers eerder actief werden. Zolang dat niveau standhoudt, blijft een herstel mogelijk. Wordt deze steun overtuigend gebroken, dan ligt de volgende zone lager.

Dat scenario wordt niet genegeerd, maar ook niet als basisscenario gezien zolang het volume laag blijft. Nu de Bitcoin koers recent uit een oversold zone stijgt met een RSI die nu op 39.17 staat, is te zien dat een Bitcoin herstel zeker mogelijk is.

Crypto crash angst leeft maar blijft beperkt

Het woord crypto crash duikt steeds vaker op in discussies, maar het beeld is gemengd. Er is geen massale verkoop zichtbaar. Liquidaties vonden plaats, maar bleven beheersbaar. Dit voelt meer als spanning dan als paniek.

Veel traders wachten bewust af tot duidelijk wordt hoe macro zich ontvouwt. Naast de Fed komen deze week de cijfers van grote technologiebedrijven. De Magnificent Seven publiceren hun resultaten.

The market expects few rate cuts in 2026. The data however, suggests more cuts will likely help the economy, not hinder it. Remember: The Fed's goal is to keep prices stable & maximize employment. Inflation is cooling & jobs look stable. Do you understand? pic.twitter.com/p3tzFQCZ2q — Mister Crypto (@misterrcrypto) January 26, 2026

Dat is belangrijk, omdat Bitcoin steeds vaker meebeweegt met tech-sentiment. Sterke cijfers en positieve vooruitzichten kunnen de risicoappetite vergroten. Dat zou ook crypto kunnen ondersteunen. Teleurstelling werkt juist omgekeerd.

Deze week draait minder om snelle bewegingen en meer om positionering. Veel spelers zitten aan de zijlijn. Dat maakt de markt kwetsbaar voor bewegingen zodra richting duidelijk wordt. Niet elke beweging is het begin van een trend en hierdoor verschuift de aandacht naar nieuwe cryptomunten die in de presale zitten.

Bitcoin Hyper is een succes door ontwikkeling en adoptie

In fases waarin de markt stilstaat, verschuift de aandacht naar innovatieve infrastructuur. Bitcoin Hyper speelt in op die behoefte. Het project richt zich op schaalbaarheid en gebruik, los van korte termijn prijsbewegingen.

Layer-2 oplossingen worden steeds relevanter nu transactiekosten en snelheid belangrijker worden. Dat maakt dit soort projecten interessant in rustige marktfases. Wanneer de koers even hapert, kijken bouwers vooruit.

Bitcoin Hyper laat zien hoe Layer-2 kan bijdragen aan snellere transacties en nieuwe toepassingen. Dat trekt investeerders aan. Niet gedreven door hype, maar door ontwikkeling en adoptie.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale