Bitcoin manager onthult Bitcoin whale strategie – wat is het geheim?

De cryptomarkt is gewend aan gewaagde uitspraken, maar zelden komt er eentje die zowel inspeelt op humor als strategie. Deze week trok Strategy (het voormalige MicroStrategy) opnieuw de aandacht. Bitcoin manager Chaitanya Jain verklaarde op social media dat het bedrijf “voor altijd de top zal kopen”. De uitspraak volgde op een nieuwe aankoop van 430 BTC tegen een gemiddelde prijs van $119.666 per coin, een bedrag dat dicht bij de lokale piek lag. Toch lijkt er meer achter de timing te zitten, en het heeft institutionele beleggers inmiddels miljarden opgeleverd.

Buying the top forever

Het idee om continu Bitcoin te kopen (ongeacht de koers) doet sterk denken aan Dollar-Cost Averaging (DCA). Waar particuliere traders vaak aarzelen bij nieuwe all-time highs en uit angst “te laat” te zijn ingestapt, zet Strategy juist door en vergroot het zijn positie. Sinds 2020 heeft het bedrijf een indrukwekkende 629.376 BTC verzameld, goed voor een totale waarde van $46,15 miljard en een gemiddelde instap van $73.320. Ondanks het kopen op de top staat die positie in augustus 2025 ruim 56% in de plus, met een marktwaarde van $72,4 miljard.

Purchased 430 $BTC for $51 million.

We’ll be buying the top forever. https://t.co/OZ8GQzaSEu — Chaitanya Jain (@_ChaitanyaJ) August 18, 2025

De logica erachter is vrij simpel. Wie gelooft dat Bitcoin op de lange termijn een sterk waardeopslagmiddel wordt, hoeft zich minder druk te maken over tijdelijke koerspieken of correcties. De markt zit vol met traders die proberen elke top en bodem te timen, maar deze strategie omarmt de volatiliteit en bouwt stabiel verder aan een steeds grotere voorraad BTC.

Psychologie achter de strategie

Voor veel traders is de neiging groot om alleen te kopen bij lage koersen en te verkopen bij hoge koersen. In de praktijk leidt dat vaak tot het tegenovergestelde. Men stapt te laat in na een stijging of verkoopt te vroeg uit angst voor een daling. De “buying the top forever” benadering werkt juist omdat dit volledig losstaat van die tunnelvisie.

Door bewust ook bij hoge koersen te blijven kopen, benadrukt Strategy het vertrouwen in Bitcoin als langetermijnasset. De cijfers ondersteunen dat vertrouwen, alleen al dit jaar staat hun Bitcoin positie 25,1% in de plus. Daarmee laat het bedrijf zien dat zelfs bij slechte timing (zoals kopen vlak voor een correctie) de lange termijn uiteindelijk belangrijker is. Voor traders kan dit een les zijn: wie consistent koopt, profiteert op de lange termijn van de structurele groei van de markt, zonder last te krijgen van dagelijkse koersschommelingen.

Risico’s en impact

Toch is de strategie niet zonder risico. Doordat inmiddels zo’n 71% van de bedrijfswaarde direct afhankelijk is van Bitcoin, is Strategy bijna volledig een proxy geworden voor Bitcoin. Wanneer de Bitcoin koers stevig daalt (zoals recent, van $123.000 naar $115.000), heeft dat directe gevolgen voor de balans van Strategy. Het bedrijf financiert aankopen deels via de uitgifte van nieuwe aandelen en schulden, waardoor critici waarschuwen voor een fragiel evenwicht.

Voor de markt in zijn geheel heeft deze aanpak echter een positief effect. Door structurele, institutionele vraag ontstaat een stabielere vloer. Het geeft bovendien vertrouwen aan andere grote beleggers die zich afvragen of Bitcoin een serieuze rol kan spelen als alternatief voor traditionele assets.

Wat kunnen traders hiervan leren?

De strategie van Strategy laat zien dat consistentie en langetermijnvisie cruciaal zijn in de cryptomarkt. Traders hoeven geen honderden miljoenen in te zetten, maar kunnen dezelfde mindset toepassen door consequent kleine bedragen te investeren, ongeacht de stand van de Bitcoin koers. Daarmee wordt volatiliteit een minder groot probleem en meer een kans om over tijd een solide positie op te bouwen.

De uitspraak dat men “de top voor altijd zal blijven kopen” klinkt als een grap, maar achter de humor schuilt een doordachte strategie. Terwijl traders nerveus worden van dagelijkse schommelingen, blijft Strategy vasthouden. En zolang hun balans miljarden in de plus blijft staan, lijkt het erop dat deze whale strategie zichzelf heeft bewezen.

