De Bitcoin koers staat flink onder druk. Op vrijdag 26 juni 2026 lopen er voor ruim $10,5 miljard aan opties af op handelsplatform Deribit. Het grootste deel van die weddenschappen staat op verlies. Beleggers vrezen dat de bekende bodem van $60.000 daarna kan wegvallen.

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Waarom daalt Bitcoin rond het aflopen van de opties?

Vandaag worden de contracten op Deribit afgerekend. Van de ruim $10,6 miljard staat ongeveer 80 procent ‘out of the money’. Dat betekent dat vier op de vijf weddenschappen waardeloos aflopen, tenzij Bitcoin nog razendsnel stijgt. De meeste van die opties waren ingezet op een veel hogere koers.

Een optie lijkt op crypto futures: je wedt op de toekomstige prijs van Bitcoin. De markt zit nu in een ‘negatieve gamma’. Simpel gezegd: de grote handelaren die de opties verkopen, moeten meeverkopen als de koers daalt. Daardoor versterken ze de beweging in plaats van hem af te remmen. Dat verklaart deels waarom daalt Bitcoin zo schoksgewijs.

Vaak wordt gewezen op het ‘max pain’-niveau van $74.000, de prijs waarop de meeste handelaren geld verliezen. Maar dat punt ligt zo’n 14 procent boven de huidige koers en speelt deze keer nauwelijks een rol.

Bitcoin technische analyse: houdt de bodem van $60.000?

In de Bitcoin technische analyse is $60.000 het niveau om in de gaten te houden. Op die prijs ligt een grote stapel ‘put’-opties van ongeveer $450 miljoen. Die stapel werkt als een soort vangnet en heeft de koers tot nu toe overeind gehouden. Zolang er kopers opduiken die Bitcoin kopen rond dit niveau, houdt de steun stand.

Het probleem: zodra de opties vandaag aflopen, verdwijnt dat vangnet. Daarna kan de koers vrijer bewegen en groeit de kans op een nieuwe Bitcoin crash. Analisten van Galaxy Digital noemen $58.000 als de volgende belangrijke bodem daaronder.

De druk komt niet alleen van de opties. De afgelopen weken stroomde er ook zo’n $6 miljard uit de Bitcoin ETF’s, fondsen waarmee beleggers op de beurs in Bitcoin stappen. Die verkoopdruk maakt de bodem extra wankel.

Bitcoin koers verwachting: scenario’s na de afloop

De Bitcoin koers verwachting hangt nu vooral af van wat er ná de afloop gebeurt. Grofweg zijn er twee scenario’s:

Bodem houdt stand: kopers stappen in rond $60.000 en de koers veert op richting $66.000 tot $68.000.

kopers stappen in rond $60.000 en de koers veert op richting $66.000 tot $68.000. Bodem breekt: het vangnet valt weg, de verkoop houdt aan en de koers zakt naar $54.000 tot $56.000.

Ook ons eigen analyseteam blijft voorzichtig. “De eerste uren na de afrekening zijn cruciaal. Pas dan zie je of de echte kopers terugkeren of dat de koers verder onderuit gaat”, klinkt het.

Beleggers kijken verder dan de Bitcoin koers

Terwijl de Bitcoin koers heen en weer schiet, kijken sommige beleggers naar presales met meer groeiruimte. Een voorbeeld dat veel aandacht trekt is Bitcoin Hyper ($HYPER), een nieuwe laag bovenop het Bitcoin netwerk.

Bitcoin Hyper bouwt een snelle en goedkope laag die draait op de techniek van Solana. Daardoor kun je niet alleen betalen, maar ook staken, apps gebruiken en slimme contracten draaien met de zekerheid van Bitcoin eronder. De presale haalde al meer dan $32 miljoen op, met een geplande lancering in het derde kwartaal van 2026.

Bitcoin Hyper presale toegang