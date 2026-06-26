Terwijl de XRP koers deze week zo’n 10 procent inleverde, blijft het netwerk van Ripple groeien. Crypto broker Caleb & Brown wikkelt dollar overschrijvingen af via de infrastructuur van Ripple, met XRP als brug. Het toont dat de cryptomunt steeds vaker echt gebruikt wordt, los van de koers.

Wat de samenwerking tussen Caleb & Brown en Ripple inhoudt

Caleb & Brown, een crypto broker die meer dan 2 miljard dollar aan digitale bezittingen beheert, schakelde Ripple Payments in om dollars sneller te versturen. Bij zo’n betaling wordt XRP gebruikt als brug tussen twee valuta. Geld hoeft daardoor niet meer langs het trage netwerk van tussenbanken.

Concreet levert die aanpak deze voordelen op:

Snelheid: dollars zijn vaak binnen seconden over, niet pas na dagen.

dollars zijn vaak binnen seconden over, niet pas na dagen. Lagere kosten: er komen minder tussenbanken aan te pas.

er komen minder tussenbanken aan te pas. Beter overzicht: elke betaling is duidelijk te volgen.

Vooral grote beleggers en instellingen profiteren hiervan. Voor de broker is snelle afwikkeling in deze markt een flink voordeel.

We’re pleased to share that Caleb & Brown has partnered with @Ripple. A practical upgrade to help streamline USD withdrawals and improve settlement efficiency for a smoother client experience. Real-world payment utility, delivered through Ripple infrastructure. pic.twitter.com/R2zekUIcsh — Caleb & Brown (@calebandbrown) June 26, 2026

Ripple nieuws: netwerk groeit ondanks zwakke markt

Het belangrijkste Ripple nieuws van deze week komt uit Europa. Ripple kreeg op 23 juni 2026 een voorlopige vergunning in Luxemburg onder de Europese MiCA regels. Daarmee kan het bedrijf zijn diensten in heel Europa verder uitrollen.

Ook het geld blijft binnenstromen. In de XRP ETF’s komt al zeven weken op rij nieuw kapitaal binnen, ook nu de koers daalt. Elke partij die XRP echt inzet om geld te verplaatsen, maakt het netwerk waardevoller. Wie zelf XRP wil kopen, ziet zo dat de fundamenten langzaam sterker worden.

More licensing momentum! Ripple has secured its preliminary Crypto Asset Service Provider (CASP) license in Luxembourg, paving the way for the full rollout of Ripple Payments across the EEA and full MiCA compliance: https://t.co/APQcYnCy9c The next wave of regulated digital… — Ripple (@Ripple) June 23, 2026

XRP koers onder druk: wat zegt de XRP koers verwachting?

Toch beweegt de XRP koers de verkeerde kant op. XRP noteerde op 25 juni 2026 rond de 1,08 dollar, ongeveer 10 procent lager dan een week eerder. De daling komt vooral door de strenge toon van de Amerikaanse centrale bank en twijfel over een nieuwe cryptowet in de VS, waarover op 24 juni opnieuw onenigheid ontstond.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Goed nieuws over echte betalingen zorgt dus niet meteen voor een hogere koers. De XRP koers verwachting hangt op de korte termijn sterk af van de bredere markt en het nieuws uit Washington. Maar hoe vaker bedrijven XRP echt gebruiken, hoe steviger het fundament op de lange termijn.

“De dagkoers zegt weinig over de toekomst. Hoe vaker XRP daadwerkelijk wordt ingezet voor betalingen, hoe sterker de basis onder de munt”, zegt een analist van het Coinspeaker team.

Wat beleggers nu kunnen doen

Voor XRP draait het de komende tijd om twee dingen: duidelijkheid over de cryptowet in de VS en de vraag of meer partijen Ripple gaan gebruiken. Komt die duidelijkheid, dan kan dat de markt rust geven. Tot die tijd blijft de koers gevoelig voor schommelingen.

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