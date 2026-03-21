De Bitcoin koers bevindt zich opnieuw op een belangrijk kantelpunt. Terwijl de markt herstelt en liquiditeit terugkeert, komt er bullish sentiment vanuit onverwachte hoek.

Charles Edwards, oprichter van Capriole Investments en bekend als een uitgesproken criticus van Bitcoin vanwege quantum computing risico’s, stelt dat de bull run pas begint zodra BTC boven de 80.000 dollar uitbreekt.

Deze visie zorgt voor discussie binnen de crypto community. Want als zelfs een uitgesproken criticus een bullish sentiment verwacht op korte termijn, wat betekent dat voor de huidige marktstructuur?

Bitcoin boven $80.000 als trigger voor bull market

Volgens Edwards zorgt het aantikken van de 80.000 dollar zone tot een nieuwe bull run. Dit niveau is niet zomaar gekozen, maar gebaseerd op zijn Bitcoin Institutional Closed Basis indicator. Deze on chain metric analyseert de gemiddelde aankoopprijs van institutionele partijen zoals hedge funds, ETF aanbieders en beursgenoteerde bedrijven.

De indicator werkt met verschillende banden die aangeven waar grote spelers zich in winst of verlies bevinden. De bovenste band (rond 81.487 dollar) is het punt waarop vrijwel alle institutionele investeerders in de plus staan. Zodra Bitcoin deze zone doorbreekt, verdwijnt volgens Edwards de grootste verkoop druk uit de markt.

Bron: TradingView x Charles Edwards X

Dat heeft belangrijke gevolgen. Wanneer institutionele holders in profit zitten, neemt de kans om te verkopen af. Tegelijkertijd ontstaat er een nieuwe fase van price discovery, waarin de koers zonder duidelijke weerstand verder kan stijgen.

Institutionele kapitaalstromen bepalen de trend

De huidige crypto markt wordt steeds meer gedreven door institutionele adoptie. Spot Bitcoin ETF’s, treasury allocaties en macro hedge funds spelen een grotere rol dan ooit. Hierdoor verschuift de focus van retail driven hype naar data gedreven kapitaalstromen.

Edwards benadrukt dat de 80.000 zone dient als een soort psychologische en financiële reset. Onder dit niveau zitten veel partijen nog break even of licht in de min, wat verkoopdruk kan veroorzaken bij volatiliteit.

Dit sluit aan bij bredere on chain signalen. Waardes zoals realized price, SOPR en exchange outflows laten zien dat lange termijn holders accumuleren, terwijl short term traders uit de markt worden gedrukt. Dit zorgt voor een supply squeeze, wat historisch voorafgaat aan sterke rally’s.

Quantum dreiging blijft op de achtergrond

Wat deze analyse extra interessant maakt, is dat Edwards zijn lange termijn zorgen over quantum computing niet heeft losgelaten. Hij ziet de periode richting 2028 nog steeds als een belangrijke fase voor Bitcoin.

Quantum computers zouden in theorie cryptografische beveiliging kunnen doorbreken, wat een risico vormt voor private keys en netwerk security. Hoewel dit scenario nog niet direct relevant is, benadrukt Edwards dat de huidige bull cycle juist belangrijk is om middelen en development te versnellen.

Nu Bitcoin kopen of wachten?

De grote vraag voor investeerders is of dit het moment is om in te stappen. Vanuit technisch oogpunt blijft de 80.000 dollar zone het belangrijkste niveau. Een duidelijke breakout met volume zou een sterk bullish signaal zijn.

Tegelijkertijd brengt anticiperen op zo’n move ook risico’s met zich mee. De markt blijft gevoelig voor macro-economische factoren zoals rentebeleid. Toch lijkt het momentum zich langzaam op te bouwen.

Voor crypto beleggers betekent dit dat de komende weken belangrijk worden qua Bitcoin verwachting. Een doorbraak boven 80.000 kan de start zijn van een nieuwe fase, terwijl een afwijzing juist kan leiden tot een nieuwe consolidatieperiode.

Kortom, zelfs een bekende Bitcoin criticus voorspelt een bull run voorspelt, dan kijkt de markt naar een gunstige periode.