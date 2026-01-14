Bitcoin staat vandaag rond de $95.000 en laat opnieuw kracht zien. De Bitcoin koers breekt door een zone waar de markt eerder bleef hangen. Toch klinkt er tegelijk een waarschuwing. Een crypto expert ziet signalen die ook kunnen wijzen op een korte, scherpe terugval. Bitcoin stijgt, maar het risico op een Bitcoin crash is nog niet weg. Wat gaat Bitcoin doen vanaf dit niveau en wat is een realistische Bitcoin verwachting voor de komende dagen?

Bitcoin koers stijgt richting cruciale weerstand rond $96k

De recente beweging is technisch gezien sterk. Bitcoin kwam vanaf de bodem in december omhoog en heeft meerdere lagere weerstanden uitgenomen. Nu botst de koers tegen een zone die eerder fungeerde als consolidatiegebied. Dit is ook het niveau waar veel handelaren scherp op letten.

Bitcoin is back above a critical resistance! We have previously struggled to hold above the 61.8% fib extension from last year's low to high. This area was also a previous consolidation zone. If we manage to break above, $100k is the next target. pic.twitter.com/DzIRlrVutK — Nic (@nicrypto) January 14, 2026

Volgens Nic Puckrin is dit een beslissend punt. In zijn analyse wijst hij op een belangrijk fib-niveau en een eerdere zijwaartse fase. Dat zijn plekken waar de koers vaak vertraagt.

Breekt Bitcoin hier overtuigend doorheen, dan ligt een vervolg richting $100.000 voor de hand. Faalt die doorbraak, dan kan het herstel snel omslaan in een correctie. Alsnog is Bitcoin sterk gegroeid sinds de eerste BTC transactie naar Satoshi 17 jaar geleden.

Crypto expert ziet gezonde vraag, maar ook kwetsbaarheid Bitcoin koers

Wat de huidige stijging geloofwaardig maakt, is de bron van de koopdruk. Ted Pillows benadrukt dat de rally vooral wordt gedragen door spotvraag. Dat betekent dat beleggers echt Bitcoin kopen, in plaats van alleen te spelen met hefboomposities. Dat is meestal een stabieler signaal.

$BTC rally has been driven by spot demand here. Always a good sign. pic.twitter.com/Zbht0zxFVV — Ted (@TedPillows) January 13, 2026

Tegelijk zit daar een grens aan. Als de koers te snel oploopt en traders alsnog massaal leverage toevoegen, kan het beeld kantelen. Juist rond zware weerstanden zie je vaak dat posities te vol worden. Dat vergroot het risico op snelle liquidaties als de koers even tegenzit.

Bitcoin koers botst op EMA’s en oude supply

Kijk je naar de daggrafiek, dan valt op dat Bitcoin nu precies onder een cluster van voortschrijdende gemiddelden handelt. Deze EMA’s fungeerden eerder als steun, maar werken nu als weerstand. Dat maakt deze zone extra belangrijk.

De 200 EMA ligt nog hoger. Zolang Bitcoin daaronder blijft, is het herstel technisch gezien nog geen volledige trendomslag. Het beeld is dan een sterke bounce binnen een markt die zich moet bewijzen. Dat is geen zwakte, maar wel een waarschuwing om niet blind bullish te worden. Toch ziet de Bitcoin verwachting voor de lange termijn er wel bullish uit.

Wat gaat Bitcoin doen bij een doorbraak of afwijzing

Volgens Ali Martinez ligt rond $94.555 een duidelijke trigger. Houdt Bitcoin dat niveau vast, dan komt de volgende zone rond $105.000 in beeld. Dat sluit aan bij wat je technisch ziet. Boven de huidige weerstand ligt relatief weinig handelshistorie, waardoor de koers sneller kan doorlopen.

Bitcoin $BTC is getting very close to a bullish breakout! Clear $94,555, and $105,921 comes into play. I’m trading this setup on @CFTradercom ⬇️https://t.co/keJY2ZHj73 pic.twitter.com/gzoOprajuG — Ali Charts (@alicharts) January 13, 2026

Maar het omgekeerde scenario is net zo simpel. Zakt Bitcoin terug onder de korte EMA’s, dan verliest de markt momentum. In dat geval ligt een terugval richting eerdere steunniveaus voor de hand. Dat zou geen verrassing zijn, maar een logisch vervolg van een mislukte uitbraak.

Bitcoin crash blijft reëel bij korte termijn omkering

De waarschuwing van de crypto expert gaat vooral over timing. Veel signalen zijn positief. Denk aan ETF instroom, institutionele vraag en verbeterd sentiment. Maar juist wanneer iedereen hetzelfde ziet, wordt de markt kwetsbaar.

Een Bitcoin crash hoeft geen langdurige bearmarkt te betekenen. Het kan ook gaan om een scherpe correctie die het teveel aan optimisme eruit haalt. Dat soort bewegingen zie je vaak rond dit soort niveaus. De komende tijd gaan we zien of Bitcoin op het lijstje komt te staan met crypto’s gaan stijgen.

Bitcoin verwachting hangt af van bevestiging

Alles draait nu om bevestiging. Sluit Bitcoin sterk boven de huidige weerstand, dan verandert het sentiment snel en komt $100.000 weer serieus in beeld. Blijft de koers hangen of draait hij omlaag, dan wordt voorzichtigheid weer de norm.

Bitcoin stijgt, maar staat op een punt waar beslissingen worden genomen. Wie dit wil volgen, kijkt niet naar losse meningen, maar naar hoe de Bitcoin koers zich hier gedraagt. Daar wordt bepaald wat Bitcoin gaat doen.

