Bitcoin koers onder druk door Iran conflict

De Bitcoin koers handelt op 6 maart 2026 rond $71.000 na een daling van 1,8% in 24 uur. De terugval volgt op een afwijzing bij de $74.000 weerstand eerder deze week. De Fear & Greed Index staat op 18, wat wijst op extreme angst onder beleggers. Toch verschilt deze daling fundamenteel van eerdere crashes.

De directe aanleiding is het aanhoudende conflict tussen de VS en Iran. Op 1 maart daalde Bitcoin kort naar $63.000 toen de spanningen opliepen. Stijgende olieprijzen richting $80 per vat voeden inflatiezorgen, waardoor een fed rente verlaging minder waarschijnlijk wordt. Dat drukt op risicovolle beleggingen zoals crypto. Beleggers die hun portfolio willen beschermen kunnen kijken naar een betrouwbare crypto wallet.

Bitcoin ETF inflows als stabiliserende factor

Ondanks het zwakke sentiment stroomt er recordkapitaal binnen via Bitcoin ETF’s. Volgens data van CoinGlass trokken spot Bitcoin ETF’s sinds 24 februari circa $1,7 miljard aan instroom aan. Alleen op 3 maart was BlackRock’s IBIT goed voor meer dan 50% van de $458 miljoen daginstroom.

Dit is opvallend om meerdere redenen:

De instroom volgt op vijf weken van uitstroom, wat wijst op een bewuste koopbeslissing

Institutionele beleggers kopen terwijl de Fear & Greed Index in extreme angst staat

Strategy (voorheen MicroStrategy) kocht tegelijkertijd 3.015 BTC voor $204 miljoen

Another solid inflow day for the bitcoin ETFs. Almost all now net positive flows YTD. Amazing considering it's down 22% on year, 50% total decline. Crypto Twitter: call your parents, tell them thank you and that you love them and that you totally underestimated their hands. pic.twitter.com/8K7wSTmwYb — Eric Balchunas (@EricBalchunas) March 4, 2026

Het verschil met eerdere crypto crashes is duidelijk. Bij vorige dalingen vluchtte institutioneel kapitaal. Nu koopt het juist in. Dat maakt de huidige Bitcoin koers volgens analisten interessanter dan de grafiek suggereert. Ook blijft de Bitcoin ETF de snelst groeiende ETF in de historie en krijgt het meer inflows in de eerste twee jaar dan toen goud een ETF kreeg. Bekijk de volledige Bitcoin koers verwachting voor meer context.

Analisten zien koopmoment ondanks angst

QCP Capital vergelijkt de situatie met juni 2025, toen Bitcoin na Iran spanningen herstelde van onder $100.000 naar $123.000. Opties handelaren kopen actief contracten met uitoefenprijzen van $74.000 en $75.000 die op 27 maart aflopen. Dat wijst op verwachtingen van herstel deze maand.

Onze analist bij Coinspeaker benadrukt dat Bitcoin daalt in prijs maar stijgt in fundamentele kracht. De combinatie van recordinstroom via ETF’s, krimpend aanbod op exchanges en institutionele accumulatie maakt dit een ander soort daling dan 2022. Het risico blijft het Iran conflict en de houding van de Federal Reserve op de vergadering van medio maart.

Bitcoin Hyper profiteert van groeiend Bitcoin ecosysteem

Terwijl institutioneel kapitaal Bitcoin omarmt, groeit ook de vraag naar projecten die het Bitcoin netwerk uitbreiden. Bitcoin Hyper ($HYPER) is een Layer 2 oplossing die snelle en goedkope transacties mogelijk maakt bovenop Bitcoin. Het project gebruikt de Solana Virtual Machine en ZK rollups om Bitcoin geschikt te maken voor staking en gedecentraliseerde applicaties.

De presale haalde inmiddels meer dan $31,8 miljoen op. 40% van de opbrengst gaat naar marketing na de exchange listing. Met een huidige prijs van $0,0137 per token en een staking rendement van 37% trekt het project zowel particuliere als grotere beleggers aan. Doe altijd eigen onderzoek voordat je investeert in nieuwe cryptomunten.

Bitcoin Hyper presale toegang

Disclaimer: dit artikel is geen financieel advies. Crypto beleggen brengt risico’s met zich mee. Doe altijd eigen onderzoek.