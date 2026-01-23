De Bitcoin koers blijft vechten rond de grens van $88.000. Dat niveau wordt al dagenlang verdedigd. Elke dip richting dit punt wordt snel opgekocht. Tegelijk zorgt Bitcoin nieuws voor discussie. Jack Mallers, CEO van Twenty One Capital, verwacht dat Bitcoin eind 2026 kan doorstoten naar een nieuwe Bitcoin all-time high tussen $150.000 en $200.000. De markt twijfelt. Wat gaat Bitcoin doen nu de druk toeneemt?

Bitcoin koers blijft boven $88K hangen

Op de grafiek zie je duidelijk waarom $88K zo belangrijk is. Dit niveau fungeert als steun. Zodra de koers eronder zakt, verschijnen kopers. Dat gebeurde meerdere keren. Het wijst erop dat er partijen zijn die hier bewust instappen.

Jack Mallers said, "Bitcoin can go up 200x from here." "Bitcoin is going after a $400-500 trillion market, and it's only $2 trillion." pic.twitter.com/uUiJk3YeHw — Maestro (@GoMaestroOrg) January 22, 2026

Toch is het beeld niet volledig bullish. De toppen liggen lager dan eerder. Dat betekent dat verkopers nog steeds controle houden op hogere niveaus. De markt zit vast in een smalle bandbreedte. Zolang die niet breekt, blijft de Bitcoin koers zijwaarts bewegen. Net nu het nieuws naar buiten kwam dat de Bitcoin ETF whales de markt bepalen in 2026.

Bitcoin koers voorspelling van Mallers zorgt voor spanning

Jack Mallers gooide olie op het vuur met zijn uitspraak dat Bitcoin richting $150K tot $200K kan gaan in 2026. Hij noemt schaarste, institutionele vraag en macro-economische druk als redenen. Volgens hem is Bitcoin nog klein vergeleken met de markt die het kan aantrekken. Dit is ook in lijn met de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

JUST IN: Twenty One Capital CEO Jack Mallers Predicts Bitcoin At $150K–$200K In 2026 Twenty One Capital Currently Holds 43,514 $BTC (~$4B)

3rd Largest Public Corporate #Bitcoin Holder Globally Backed By Tether, Bitfinex, SoftBank

Ticker: $XXI (NYSE) pic.twitter.com/HiF30L47CS — Crypto Patel (@CryptoPatel) January 20, 2026

Zijn woorden wegen mee. Twenty One Capital bezit meer dan 43.000 BTC. Dat maakt zijn Bitcoin voorspelling meer dan losse praat. Toch zegt zo’n visie weinig over de korte termijn. Het is vooral brandstof voor het lange verhaal.

ETF-uitstroom zet rem op Bitcoin rally

Aan de andere kant zie je op de ETF data van SoSoValue juist druk. In vier dagen tijd stroomde er ongeveer $1,6 miljard uit spot Bitcoin ETF’s. Op de grafiek overheerst rood. Dat betekent dat grote beleggers risico’s verminderen.

Dit soort uitstroom werkt vaak remmend. Het haalt tempo uit een Bitcoin rally. Het betekent niet dat de crypto bull run voorbij is, maar wel dat de markt eerst moet afkoelen voordat een volgende stap mogelijk is.

MicroStrategy en Metaplanet blijven kopen

Ondanks die korte termijn druk blijft institutionele steun zichtbaar. MicroStrategy breidde zijn positie opnieuw uit en zit inmiddels boven de 700.000 BTC. Dat bedrijf koopt niet om snel winst te pakken, maar om jaren vast te houden.

Strategy has acquired 22,305 BTC for ~$2.13 billion at ~$95,284 per bitcoin. As of 1/19/2026, we hodl 709,715 $BTC acquired for ~$53.92 billion at ~$75,979 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/pJM0Yuy32w — Michael Saylor (@saylor) January 20, 2026

Ook Metaplanet liet van zich horen. Het Japanse bedrijf wil op termijn doorgroeien naar 210.000 BTC. Dat is een enorme hoeveelheid. Zulke plannen worden alleen gemaakt als het vertrouwen groot is. Dit soort aankopen voedt het idee dat de bodem steeds hoger komt te liggen.

Indicatoren Bitcoin koers tonen afkoeling, geen paniek

Kijk je naar de 4 uursgrafiek, dan zie je dat de MACD recent bearish draaide. Dat signaal wijst op afnemend momentum. De stijging richting $95K was te snel en moest afkoelen. Inmiddels zie je dat de negatieve druk afneemt. De rode balken worden kleiner.

Dat past bij consolidatie. De markt ademt even uit. Vaak is dit de fase waarin traders ongeduldig worden, terwijl grotere partijen rustig blijven zitten. Voor de liefhebbers hebben we een lisjt samengesteld met welke crypto’s die gaan stijgen naast BTC.

Politiek als mogelijke katalysator

Naast grafieken speelt politiek een rol. Er wordt verwacht dat Trump binnenkort een nieuwe crypto wet tekent. Die moet zorgen voor duidelijkere regels in de VS. Voor veel instellingen is dat belangrijk.

Zodra regels helder zijn, durven grote partijen sneller in te stappen. Dat effect zie je niet altijd meteen in de Bitcoin koers, maar het kan wel het sentiment kantelen.

Wat gaat Bitcoin doen?

Alles draait nu om $88K. Blijft dit niveau intact, dan blijft de structuur overeind. Een doorbraak omlaag kan zorgen voor extra druk. Houdt de steun stand, dan ligt een nieuwe aanval op hogere niveaus voor de hand.

De korte termijn blijft onzeker. De lange termijn oogt sterk. Grote spelers kopen door, de supply blijft beperkt en de Bitcoin verwachting voor 2026 blijft hoog. De crypto bull run is niet verdwenen, maar lijkt even op pauze te staan. De volgende beweging komt, de vraag is alleen wanneer.

Lancering van het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk

Een extra katalysator voor de Bitcoin koers kan de komst van DeFi naar het ecosysteem van Bitcoin zijn. Het nieuwe project Bitcoin Hyper ($HYPER) maakt dit mogelijk door het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk te lanceren na hun nu al succesvolle presale.

In korte tijd heeft $HYPER al meer dan $30 miljoen opgehaald aan vroege investeringen. Na de presale kunnen ontwikkelaars dApps, smart contracts, NFT’s en meme coins lanceren op Bitcoin.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale