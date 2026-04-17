Bitcoin whales sloegen deze maand flink toe. Verse CryptoQuant data laat zien dat 2.140 grote adressen samen 270.000 BTC opkochten in 30 dagen, goed voor zo’n $20 miljard. Toch staat de huidige Bitcoin koers stabiel rond $74.500. Wat houdt de rally tegen?

Bitcoin whales kopen op recordtempo sinds 2013

CryptoQuant data van 16 april bevestigt een scherpe verschuiving. Ongeveer 2.140 adressen met meer dan 1.000 BTC voegden samen 270.000 coins toe aan hun balans. Dat is de grootste maandelijkse opname door Bitcoin whales sinds 2013, toen het hele netwerk nog een fractie van vandaag was.

Tegelijkertijd zijn de Bitcoin reserves op exchanges gezakt naar 2,21 miljoen BTC. Dat is het laagste niveau sinds december 2017. Dit Bitcoin nieuws wijst op structurele schaarste: wie munten naar een beste crypto wallet verhuist, verkoopt ze meestal niet op korte termijn.

In the last 30 days, Bitcoin addresses holding >1,000 BTC bought 270,000 BTC, the fastest monthly whale accumulation rate since 2013. Within 2-3 years, there may be 1 Bitcoin total left for sale in the market @elonmusk. — Top Blast Bitcoin (@TopBlastBitcoin) April 17, 2026

Waarom blijft de huidige Bitcoin koers onder $80.000?

Ondanks de agressieve whale accumulatie zit de Bitcoin koers vast onder $75.000. CryptoQuant CEO Ki Young Ju noemde de markt “niet pompbaar op dit moment”. In 2025 stroomde er $308 miljard aan kapitaal in, terwijl de marktwaarde juist $98 miljard daalde. De verkoopdruk is dus nog steeds fors.

Daarbovenop drukte de Amerikaanse belastingdeadline van 15 april op de koers. Veel beleggers verkochten BTC om hun belastingaanslag te voldoen. Analisten zien nu $75.000 tot $80.000 als realistische uitbraakzone. Meer technische context vind je in onze Bitcoin koers verwachting.

ETF instromen maskeren de angst onder beleggers

De Crypto Fear & Greed Index staat op 23 en zit diep in ‘extreme angst’. Terwijl kleine beleggers panikeren, blijven grote partijen juist Bitcoin kopen:

14 april: $411 miljoen netto instroom in spot Bitcoin ETF’s

15 april: $186 miljoen netto instroom, met BlackRock als grootste koper

Deze sterke instroom maskeert de angst uit eerdere weken. De combinatie van whale buying, ETF vraag en een zevenjarig dieptepunt in reserves bouwt flinke druk op onder de huidige Bitcoin koers. Wie nu wil zien welke crypto gaat stijgen, merkt dat een Bitcoin rally de hele markt vaak meetrekt.

🚨 Afternoon Bitcoin Heat Check – April 15, 2026$BTC is knocking on $75,000 right now, $200 MILLION in shorts facing liquidation if we break $75.5K. ETF inflows are flooding in (BlackRock crushing it), and the “most hated rally” is showing serious legs despite geopolitics… — Mr.Wolf ₿🐺 (@btc_wolf) April 15, 2026

