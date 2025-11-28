Bitcoin ($BTC) whales kopen voor het eerst sinds augustus weer massaal bij, precies op het moment dat Bitcoin herstelt vanaf $80.000. Met terugkerende ETF-instroom, sterkere technische signalen en toenemend macro-optimisme rijst de vraag: is de bull run nu officieel herstart? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Bitcoin whales kopen massaal bij voor het eerst sinds augustus

Whales en vroege Bitcoin-investeerders waren in 2025 grote nettoverkopers, vooral sinds augustus. Grote holders hebben hun posities flink afgebouwd en profiteerden van Bitcoin prijzen boven de $100.000. Maar nu lijkt de trend te kantelen.

Na de recente correctie van 35% vanaf de pieken in oktober, lijkt BTC rond de $80.000 een bodem te hebben gevonden. In de afgelopen week is de trend omgeslagen van distributie naar accumulatie.

Volgens Glassnode’s ‘Accumulation Trend Score per cohort’ zijn entiteiten die 10.000 BTC of meer bezitten de afgelopen week overgestapt op netto-accumulatie. Deze grote holders laten nu een score van 0,8 zien, wat duidt op sterke koopactiviteit. Ook de groep met 1000 tot 10.000 BTC is voor het eerst sinds september weer positief.

Ondertussen koopt de groep met 100 tot 1000 BTC al agressief sinds oktober en bleef zij ook kopen tijdens de correctie. Retail-holders met minder dan 1 BTC tonen nu zelfs hun sterkste accumulatie sinds juli.

De ‘Accumulation Trend Score’ meet hoe sterk verschillende groepen kopers Bitcoin verzamelen, gebaseerd op walletgrootte en het aantal coins dat in de afgelopen 15 dagen is gekocht. Een score dicht bij 1 betekent netto-accumulatie; een score dicht bij 0 betekent distributie. Exchanges en miners worden uitgesloten in deze meting.

De data suggereren dat de markt waarde ziet in de zone rond $80.000. Bitcoin is inmiddels weer snel terug boven de $90.000. In mei lagen belangrijke supportpunten ook in die lage $80.000-regio, en de gemiddelde kostprijs van Amerikaanse Bitcoin ETF’s ligt rond de $82.000. Dit versterkt het idee dat kopers dit gebied zien als een ‘fair value’ zone.

Fed verwachtingen sturen markten en Bitcoin

Wereldwijde markten kregen steun van de verwachting dat de Federal Reserve binnenkort de rente zal verlagen. Futures prijzen momenteel een kans van 80–85% in voor een renteverlaging van 25 basispunten volgende maand.

Daarnaast zagen Spot Bitcoin-ETF’s opnieuw instromen. De netto-instroom kwam op 26 november uit op ongeveer $21 miljoen. BlackRock’s IBIT was de sterkste bijdrager, met $42,8 miljoen aan instroom en een totaal beheerd vermogen van circa $69,9 miljard

Op 27 november noteerden ze bijna $240 miljoen aan netto-instromen. De instromen werden aangevoerd door BlackRock’s IBIT ($112,4 miljoen), gevolgd door Fidelity’s FBTC ($61,6 miljoen) en Ark 21Shares’ ARKB ($60,4 miljoen), volgens gegevens van Farside Investors.

ETF-producten vertegenwoordigen inmiddels een aanzienlijk deel van de circulerende Bitcoin voorraad, wat de structurele verschuiving richting gereguleerde investeringskanalen onderstreept. Laten we het technische plaatje bekijken om een beter beeld te krijgen over de koersverwachting van Bitcoin.

Wat gaat Bitcoin doen?

De Bitcoin koers vond vorige week support rond het belangrijke psychologische niveau van $80.000, herstelde licht in het weekend en staat deze week alweer bijna 5% hoger. Op het moment van schrijven op vrijdag schommelt BTC rond de $91.000.

Als Bitcoin dit herstel weet vast te houden, kan de rally zich uitbreiden richting het volgende psychologische niveau van $100.000.

De Relative Strength Index (RSI) op de daily staat op 40 en beweegt richting het neutrale niveau van 50, wat wijst op afnemende bearish druk. Daarnaast liet de MACD donderdag een bullish crossover zien, wat een koopsignaal geeft en het vooruitzicht op een verder herstel ondersteunt.

Het is nog even afwachten of de bull run officieel opnieuw is begonnen, maar het optimisme in de markt neemt duidelijk toe.