Bitcoin staat bekend om de wilde prijsschommelingen, maar momenteel laat de grootste cryptocurrency ter wereld een kalm koersverloop zien. Volgens recente data is de 90-daagse volatiliteit van BTC gedaald naar het laagste niveau sinds oktober 2023. Dit ongebruikelijke gedrag roept belangrijke vragen op: is dit een teken van stabiliteit, of moeten we het zien als stilte voor de storm?

Historisch gezien gaan zulke periodes van lage volatiliteit vaak vooraf aan forse koersbewegingen. Terwijl sommige analisten wijzen op een mogelijke opwaartse uitbraak, waarschuwen andere juist voor een plotselinge terugval. We duiken dieper in de mogelijke scenario’s, marktindicatoren en wat dit kan betekenen voor beleggers.

We zien historische stilte, wat zegt dit?

De 90-daagse gerealiseerde volatiliteit van Bitcoin is gedaald tot onder de 30%, het laagste punt sinds oktober 2023. Ook de 60-daagse volatiliteit daalt tot punten die in 2024 of 2025 nog niet eerder behaald zijn. Deze vermindering in prijsactie wordt door veel analisten gezien als een fase van compressie, iets wat vaak vooraf gaat aan een grotere prijsbeweging.

Technisch gezien bevindt de BTC prijs zich al weken in een krap bereik tussen $57.800 en $61.000. De Bollinger Bands zijn opvallend klein geworden, wat meestal wijst op een naderende uitbraak. Historisch gezien volgden op vergelijkbare consolidatiefases, zoals in juli 2020 en januari 2019, vaak prijsverschuivingen binnen enkele weken.

Ook de RSI blijft neutraal rond de 49, wat suggereert dat er op dit moment geen sprake is van overbought of oversold condities. Dit creëert ruimte voor een flinke beweging in de koers, afhankelijk van enkele externe katalysatoren.

Daarnaast wijst het MACD op een naderend kruispunt, waarbij de signaallijn de MACD-lijn van onderen nadert. Wanneer de lijn daadwerkelijk doorsneden wordt, wordt dit vaak gezien als een klassiek bullish signaal.

Marktverwachtingen op dit moment

Verschillende analisten en investeerders geven op X aan zich klaar te maken voor een uitbraak van Bitcoin. De vraag is alleen welke kant de uitbraak op gaat.

⚠️Markets are eerily calm, and it’s not just Bitcoin📉 The MOVE and VIX indices are at lows, mirroring $BTC volatility collapse, suggesting broad complacency.

Historically, such quiet periods, like pre-2018 crashes, precede turmoil. Our warning: August often brings… pic.twitter.com/0ktVjwiggg — Wiston Capital (@WistonCapital) August 7, 2025

Momenteel lijkt er sprake van lichte accumulatie onder het oppervlak. Data laat zien dat het aantal wallets met meer dan 1 BTC weer toeneemt, terwijl de uitstroom van BTC van exchanges naar cold wallets ook stijgt. Tegelijkertijd daalt de open interest op futures markten, wat kan wijzen om minder speculatieve druk en een gezondere marktstructuur.

Wat zijn de scenario’s?

Als BTC erin slaagt om door de weerstand rond $61.000 en $62.500 te breken met een verhoogd volume, dan kan dit een versnelling op gang brengen richting de $68.000 en $70.000 zone. De nauwe Bollinger Bands in combinatie met oplopende OBV ondersteunen dit scenario. Daarnaast kunnen positieve macrodata, ETF geruchten en Amerikaanse wetsvoorstellen extra brandstof geven aan een mogelijke doorbraak.

Aan de onderkant vormt $57.800 een cruciaal steunniveau. Een sluiting onder dit niveau op de dagelijkse chart zou de deur kunnen openen naar een correctie richting $54.000 of zelfs $52.000. De dalende funding rates op platforms als Binance wijzen op afnemende long-positie overtuiging, wat dit scenario kracht bijzet. Concluderend kan de doorbraak dus nog beide kanten uit zijn. Je kunt er daardoor ook voor kiezen in een nieuwe cryptomunt die potentie heeft om flink te stijgen, zoals Bitcoin Hyper.

