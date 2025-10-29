De wereldwijde financiële machtsverhoudingen staan op het punt te kantelen. Terwijl het Westen te maken heeft met een dreigende government shutdown in de VS en een aanhoudende tarievenoorlog met China. BRICS landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) kijken nu naar alternatieven om zich los te maken van de dominantie van de Amerikaanse dollar en het SWIFT systeem.

Deze landen, die samen meer dan 3,5 miljard mensen vertegenwoordigen, lijken steeds minder bereid om te vertrouwen op de Amerikaanse dollar en het SWIFT netwerk dat decennialang de basis vormde van internationale betalingen. In dat geval duikt nu een opvallende speler op, Ripple.

Waarom Ripple interessant is voor BRICS

Ripple biedt precies wat BRICS zoekt, een manier om internationale betalingen snel, goedkoop en betrouwbaar te verwerken, zonder de dollar als tussenstap. In plaats van dagen te wachten op een internationale overboeking via SWIFT, maakt Ripple’s On-Demand Liquidity (ODL) het mogelijk om in seconden geld te verplaatsen tussen banken, in verschillende valuta’s.

Dat betekent bijvoorbeeld dat een Indiase importeur zijn leverancier in Brazilië direct kan betalen, zonder eerst dollars aan te schaffen of afhankelijk te zijn van trage banknetwerken. XRP wordt in dat proces als brugvaluta gebruikt, als valuta dat neutraal, digitaal en onafhankelijk van elke centrale bank is.

Voor BRICS landen, die vaak te maken hebben met valutavolatiliteit en handelssancties, is dat aantrekkelijk. Het is een manier om hun economische soevereiniteit te versterken en tegelijkertijd toegang te houden tot wereldwijde liquiditeit. Waar het Westen Ripple jarenlang zag als een bedreiging voor het bestaande systeem, lijkt de rest van de wereld het juist te omarmen als een kans.

Geopolitieke verschuivingen: van dollar naar digitale valuta

De spanningen tussen Washington en Beijing hebben een domino-effect veroorzaakt. Elke keer dat de Verenigde Staten nieuwe tarieven opleggen of technologiebedrijven als Huawei sanctioneren, groeit in Azië en het Midden-Oosten de wens om minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse infrastructuur, ook in de financiële sector.

De uitbreiding van de BRICS coalitie met landen als Saoedi-Arabië, Iran en Egypte versterkt dat streven. Samen vertegenwoordigen zij een groot deel van de wereldwijde energieproductie en een snelgroeiende handelsmacht. Wat hen vooral verbindt, is een gedeeld verlangen naar een betaalnetwerk dat buiten de invloedssfeer van het Westen opereert.

In dat plaatje past Ripple opvallend goed. XRP is geen ‘anti-dollar’ munt, maar eerder een neutrale schakel tussen verschillende valuta. Analisten vergelijken het met een soort digitale brug, die landen in staat stelt om rechtstreeks zaken te doen zonder een dominante reservevaluta. In een wereld waarin de macht verschuift van West naar Oost, zou XRP zomaar de eerste echte wereldvaluta van het digitale tijdperk kunnen worden.

OMFG CRYPTO IS PUMPING BECAUSE PRINCE OF SAUDI ARABIA HAS ANNOUNCED THAT THEY ARE DITCHING THE PETRODOLLAR AND ARE USING $XRP INSTEAD TRILLIONS WILL ENTER CRYPTO pic.twitter.com/vpb1nX2YqG — Shibo (@GodsBurnt) October 27, 2025

XRP koers en marktreactie

Terwijl de cryptomarkt de afgelopen maanden piekte en daalde, bleef de XRP koers opvallend stabiel. Dat lijkt te wijzen op institutionele interesse, banken en regeringen stappen immers niet in en uit zoals particuliere beleggers dat doen. Er gaan geruchten dat enkele BRICS landen experimenteren met Ripple’s ODL netwerk, mogelijk als voorbereiding op grootschaligere adoptie.

De impact daarvan zou enorm zijn. Samen vertegenwoordigen de BRICS landen meer dan 3,5 miljard mensen, bijna de helft van de wereldbevolking. Als die economieën massaal overstappen op een alternatief betalingssysteem dat XRP gebruikt als brugvaluta, zou dat de vraag naar de munt explosief kunnen laten groeien.

Voor beleggers in Ripple en XRP is dit dan ook een cruciaal moment. Terwijl westerse toezichthouders nog discussiëren over regelgeving, lijkt de rest van de wereld al door te pakken. Dat verklaart ook waarom de Ripple koers zich opvallend goed houdt in vergelijking met andere munten. Benieuwd naar de XRP verwachtingen? Kijk dan hier.

Wat gaat Ripple doen?

Ripple zelf lijkt de geopolitieke kansen goed te begrijpen. Het bedrijf bouwt zijn aanwezigheid uit in Azië, Afrika en Latijns Amerika, precies de regio’s waar de infrastructuur zwak is, maar de behoefte aan snelle en goedkope betalingen groot. Tegelijkertijd werkt Ripple samen met centrale banken aan CBDC projecten (digitale centrale bankmunten), waarin XRP vaak een brug vormt tussen nationale valuta’s.

Mocht BRICS besluiten om XRP officieel te integreren in hun handelsnetwerken, dan zou dat Ripple op de kaart zetten als de standaard voor internationale betalingen. Niet als vervanger van banken, maar als de ruggengraat van een nieuw, digitaal financieel systeem.

Wat ooit begon als een ambitieuze fintech oplossing uit Silicon Valley, groeit daarmee uit tot een geopolitiek instrument. Tussen technologische innovatie en een veranderende wereldorde. En dat maakt de vraag “wat gaat Ripple doen?” belangrijker dan ooit.

