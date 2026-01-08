BTC dominantie staat onder druk rond 59 procent. Analisten zien technische zwakte en noemen zelfs een triple bearish setup op de dominantie chart. Als bitcoin dominantie verder zakt, zie je vaak dat geld verschuift naar altcoins. Dat is precies het soort setup dat een korte altseason kan starten. Denk aan een mini altseason richting eind januari, niet aan een volledige bull run.

Bitcoin dominantie rond 59 procent en de triple bearish setup

Bitcoin dominantie bleef een tijd stabiel rond 59 procent. Volgens de analyse is dit een weerstandzone waar meerdere bearish signalen samenkomen. Dit kan een triple bearish setup zijn die een daling in bitcoin dominantie kan triggeren. In dezelfde analyse wordt 5 januari genoemd als belangrijk moment, omdat weerstand voor Bitcoin kan verschuiven binnen de zone 89.000 tot 96.000 dollar. Het idee is dat de Bitcoin koers kan stijgen terwijl bitcoin dominantie daalt, omdat altcoins dan harder gaan dan Bitcoin.

Waarom dit historisch vaak leidt tot altcoin rallies

Bitcoin dominantie is een simpele meter voor waar het geld zit. Als bitcoin dominantie daalt, betekent dit dat altcoins samen sneller groeien dan Bitcoin. In eerdere cycli zie je vaak een vaste volgorde. Eerst stabiliseert Bitcoin. Daarna stroomt geld naar grote altcoins. Daarna pakt de markt pas mid caps en small caps. Dat is precies waarom traders de dominantie chart volgen als onderdeel van hun crypto koersverwachting.

Belangrijk detail, een daling van bitcoin dominantie werkt het best als de Bitcoin koers niet tegelijk een bitcoin crash laat zien. Bij een harde bitcoin crash zakt meestal alles mee. De kans op een altseason is het grootst als Bitcoin zijwaarts gaat of rustig oploopt, terwijl de dominantie wegzakt.

De markt staat nog niet in altseason stand

De cijfers laten zien dat de markt nog niet vol in altseason zit. De Altcoin Season Index staat rond 22 op 100. Dat betekent dat het grootste deel van de altcoins nog achterblijft. Ook de Fear and Greed Index staat rond 44, dat is fear. Dit past bij een markt die klaarstaat voor rotatie, maar nog niet breed risicobereid is.

Dit is de kern van het huidige crypto nieuws. Je ziet vroege signalen, maar je ziet nog geen brede uitbraak bij alles. Daarom past de term mini altseason beter dan altseason zonder nuance.

XRP koers trekt aandacht met sterke week

Een belangrijk signaal voor rotatie is dat grote altcoins al versnellen. De xrp koers liet een sterke week zien. In recente marktupdates wordt genoemd dat XRP in een week tijd meer dan 21 procent steeg. Dat is precies wat je verwacht in de eerste fase van een rotatie, geld gaat eerst naar grote namen met hoge liquiditeit.

Als je naar crypto verwachting kijkt, dan is XRP interessant omdat veel traders XRP gebruiken als liquiditeitsplay. Als de xrp koers stijgt terwijl bitcoin dominantie zakt, dan bevestigt dat het idee dat kapitaal verschuift naar altcoins.

Solana koers houdt zich sterk

Ook de solana koers laat sterke prestaties zien. In de genoemde marktoverzichten staat Solana rond 8 procent hoger op weekbasis. Dat past in hetzelfde plaatje; grote altcoins krijgen de eerste instroom zodra Bitcoin dominantie verzwakt.

Wat je hier praktisch mee doet, je gebruikt de Solana koers als thermometer. Als Solana blijft doorzetten terwijl Bitcoin dominantie zakt, dan blijft het rotatieverhaal intact. Als Solana terugvalt en Bitcoin dominantie stijgt, dan was het een korte opleving.

Waarom dit een mini altseason kan zijn

De bronnen waarschuwen dat winst beperkt kan blijven. De markt is druk, er zijn veel tokens, geld wordt verdeeld. Ook ontbreekt soms volume bevestiging. Dat betekent dat je eerder selectieve pumps ziet dan een brede rally. Dit is belangrijk als je op zoek bent naar de beste crypto. In een mini altseason wint niet alles. Je kiest liever projecten met liquiditeit en een duidelijke katalysator.

Wat je nu in de gaten houdt

Bitcoin dominantie rond 59 procent. Als dit niveau breekt omlaag, ondersteunt dat een altseason scenario. Bitcoin zelf. Als Bitcoin stabiel blijft en geen bitcoin crash laat zien, krijgen altcoins ruimte. Leiderschap. Volgt de xrp koers het rotatieverhaal, en blijft de solana koers sterk. Breedte. Gaan meer altcoins meedoen, of blijft het beperkt tot een paar grote namen.

