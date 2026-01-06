Een zelfverklaarde ‘slimste man ter wereld’ doet opnieuw een opvallende Bitcoin ($BTC) voorspelling en stelt dat BTC al in februari kan doorstijgen naar $276.000. De claim roept veel aandacht op, maar ook twijfels. Hieruit rijst dan ook de vraag: is deze voorspelling realistisch?

In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de veelbelovende crypto.

BTC voorspelling door slimste man ter wereld: $276K in februari

De zelfverklaarde ‘slimste man ter wereld’ heeft opnieuw een gedurfde voorspelling gedaan over de toekomstige prijs van Bitcoin. Volgens hem zou de grootste cryptomunt ter wereld binnen één maand kunnen doorstijgen tot boven de $270.000.

Kim, die beweert een IQ van 276 te hebben, stelt nu dat de Bitcoin koers tegen februari 2026 zelfs $276.000 kan bereiken. Met deze uitspraak trekt hij opnieuw veel aandacht op sociale media, waar hij bekendstaat om zijn opvallende en vaak controversiële marktvoorspellingen.

Als belangrijkste redenen voor zijn optimistische visie wijst Kim op de toenemende geldcreatie en de verzwakking van fiatvaluta’s wereldwijd. Volgens hem versterken deze factoren de aantrekkingskracht van Bitcoin als alternatief waardemiddel.

Historisch gezien staat Bitcoin bekend om zijn sterke koersschommelingen en reageert de munt steeds gevoeliger op veranderingen in het wereldwijde macro-economische klimaat. Dat maakt dergelijke voorspellingen spectaculair, maar ook onzeker.

Is dit realistisch?

Kim’s meest recente voorspelling volgt op een reeks eerdere Bitcoin uitspraken die niet zijn uitgekomen. In november liet hij zijn volgers op X weten dat Bitcoin binnen 45 dagen zou stijgen naar $220.000, waarmee de koers zich in korte tijd meer dan zou verdubbelen ten opzichte van het toenmalige niveau. Die rally bleef echter uit.

45 days ago the "World's highest IQ record holder" Young Hoon Kim claimed Bitcoin $BTC will hit $220,000 in the next 45 days. This was widely reported everywere! Well 45 days later – $BTC is 88k not 220k – thats a 60% miss! https://t.co/OGstVPFIMC pic.twitter.com/Jze72AsyH1 — Common Sense Investor (CSI) (@commonsenseplay) January 2, 2026

“Ik verwacht dat Bitcoin in de komende 45 dagen naar $220.000 gaat,” schreef Kim destijds, waarbij hij toevoegde dat hij alle toekomstige BTC winsten zou gebruiken om wereldwijd kerken te financieren.

Naast deze voorspelling stelde Kim ook dat hij gelooft dat ‘Bitcoin tegen 2026 de Amerikaanse dollar kan vervangen.’

De zelfverklaarde hoogbegaafde blijft zijn volgers ervan overtuigen dat de huidige lage Bitcoin koers slechts een ‘tijdelijke korting’ is, veroorzaakt door marktmanipulatie.

Toch blijken zijn eerdere voorspellingen lang niet altijd uit te komen, wat de vraag oproept in hoeverre deze analist betrouwbaar is. Daarom is het verstandiger om minder waarde te hechten aan zulke uitspraken en in plaats daarvan te kijken naar het technische plaatje. Laten we dit doen om zo een beter beeld over de koersverwachting van Bitcoin te vormen.

Wat gaat Bitcoin doen?

Bitcoin houdt zich op het moment van schrijven op dinsdag boven de belangrijke supportzone rond $93.000, nadat de koers corrigeerde vanaf de piek van maandag op $94.789. De Relative Strength Index (RSI) noteert op 63 op de daily en begint tekenen van verzwakking te vertonen. Dit kan wijzen op winstnemingen na de aanhoudende stijging die sinds donderdag is ingezet.

Daarnaast handelt Bitcoin boven de 50-daagse Exponential Moving Average (EMA) rond $91.723, wat erop duidt dat kopers momenteel een lichte voorsprong hebben op verkopers.

De Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indicator op dezelfde daily ondersteunt een positief kortetermijnbeeld. Zolang de blauwe MACD-lijn boven de rode signaallijn blijft en de groene histogramstaven boven de nullijn verder toenemen, zullen beleggers geneigd zijn hun blootstelling aan Bitcoin te vergroten.

Een slot boven de 100-daagse EMA op $96.651 zou het herstelpotentieel richting de psychologische grens van $100.000 bevestigen. Daarentegen kan een slot onder de 50-daagse EMA juist agressieve winstnemingen uitlokken, wat het risico vergroot op een verdere daling richting en mogelijk onder $90.000.

Bitcoin Hyper bouwt aan toekomst Bitcoin

Een opkomende crypto die in elk geval duidelijk inzet op het langetermijn potentieel van Bitcoin is Bitcoin Hyper ($HYPER). Deze layer 2 solution op het Bitcoin-netwerk richt zich op het aanpakken van meerdere structurele knelpunten.

Bitcoin Hyper wil onder meer zorgen voor snellere en goedkopere transacties en tegelijkertijd de schaalbaarheid van het netwerk aanzienlijk vergroten. Daarmee speelt het project in op één van de belangrijkste uitdagingen waar Bitcoin momenteel tegenaan loopt.

De interesse onder investeerders is groot. De presale van Bitcoin Hyper heeft inmiddels al meer dan $30 miljoen opgehaald, wat wijst op een sterk vertrouwen in het concept en het groeipotentieel van het project.

Op het moment van schrijven kosten tokens $0,013535 per stuk.