De Bitcoin koers zakte vannacht onder de $100.000 en testte kort $98.900. Daarmee breekt BTC door een belangrijke steunlijn. Komt er een snelle bounce of glijden we verder richting $94.000? De komende dagen worden beslissend, want de BTC koers staat op een kruispunt tussen herstel en verdere correctie.

Bitcoin koers breekt steun rond $106.500

Op de daggrafiek verloor Bitcoin de horizontale steun van $106.500, die wekenlang standhield. De koers zakte naar een low van $98.969 en herstelde daarna licht richting $101.365. Dat is het huidige niveau van de BTC koers, een daling van 0,12% vandaag. De zone tussen $103.000 en $105.000 is nu de eerste weerstand. Pas boven $108.000 – $110.000 krijgt de koers opnieuw lucht.

De 200 EMA op de daggrafiek ligt rond de $105.900. Die lijn fungeert nu als weerstand. Zolang Bitcoin daaronder blijft, blijft het technische plaatje zwak. Een overtuigende doorbraak boven die EMA zou het eerste teken van kracht zijn.

RSI raakt bodem is dit een kans op herstel?

De RSI (Relative Strength Index) noteert op 32,05. Dat is extreem laag en laat een oversold situatie zien. De laatste keren dat de RSI dit niveau raakte, volgde binnen enkele dagen een herstel. Toch is voorzichtigheid belangrijk, want bij eerdere RSI bounces zonder volume hield het herstel nooit lang stand. Een stijging van de RSI boven 40 zou het eerste teken zijn dat kopers terugkomen.

MACD bevestigt nog geen draai

De MACD (Moving Average Convergence Divergence) blijft bearish. De blauwe lijn noteert op –2310, onder de oranje signaallijn op –1486, met een negatief histogram van –823. Dat betekent dat het neerwaartse momentum nog actief is. Traders letten op een mogelijke kruising omhoog. Pas dan kan een bullish reversal bevestigd worden.

Zolang de MACD negatief blijft, kunnen korte bounces richting $105.000 of $108.000 eerder gezien worden als relief rally’s dan als trendomslag. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Weekgrafiek Bitcoin koers met wedge bodem in zicht

Op de weekgrafiek keert de RSI terug naar de onderzijde van een grote wedge structuur die al sinds het voorjaar loopt. Elke eerdere aanraking van deze lijn leidde tot een stevige bounce. De analist Diamond Hands benadrukte op X dat de RSI opnieuw bij die zone is aangekomen. Dit is een cruciaal moment. Als BTC hier steun vindt, kan het weekbeeld zich herstellen richting $115.000 – $120.000.

$BTC weekly RSI has returned to the bottom of its wedge pattern. The key question now: will we see another bounce like in previous weeks, or is a breakdown finally on the cards? pic.twitter.com/7ZOocsZdd4 — DIAMOND-HANDS 🧊 (@TamngwaB) November 4, 2025

Breekt de RSI echter door de wedge bodem, dan kan de volgende zone pas rond de $94.000 liggen. Dat is ook waar de volgende horizontale steun samenvalt met de 0.618 Fibonacci van de laatste stijging.

Wat gaat Bitcoin doen?

De Bitcoin verwachting voor de komende weken hangt af van deze bounce. Een sterke rebound kan het pad openen naar een nieuwe test van de vorige top rond $126.230. Wordt die doorbroken, dan ligt een nieuwe Bitcoin ATH in 2025 binnen bereik.

Het bearish scenario blijft geldig zolang BTC onder $100.000 sluit. In dat geval wordt een terugval naar $94.400 of zelfs $88.000 realistischer. Toch lijkt het sentiment niet volledig negatief. De RSI zit diep in ‘oversold’ gebied en analisten denken dat retailverkopers bijna zijn uitgeput. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen.

Bounce of breakdown Bitcoin koers?

De BTC koers balanceert nu op een kantelpunt. De RSI geeft ruimte voor een herstel, maar de MACD moet die draai nog bevestigen. Een bounce vanaf het huidige niveau zou de trend redden en de deur openzetten voor een nieuwe opmars richting $120.000 en hoger in 2025.

Zakt Bitcoin daarentegen onder $100.000, dan wordt $94.000 het volgende doel en vertraagt het scenario richting een nieuwe Bitcoin ATH. Voor nu is het afwachten of deze zone standhoudt. Het is duidelijk dat de komende dagen zullen bepalen of de bull markt nog leeft of dat we eerst een diepe ademhaling krijgen.

