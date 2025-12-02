De Bitcoin koers heeft een klap gekregen die je niet elke week ziet. In een dag zakte de BTC koers bijna 8% en tikte een low rond $83.824 aan. Het voelde als een mini Bitcoin crash. Wat gaat Bitcoin doen na deze move?

Bitcoin nieuws: Bitcoin koers van $91K naar $83K in een paar uur

Begin van de week stond Bitcoin nog rond de $91.000. Daarna ging het hard. Een paar rode candles achter elkaar, steun rond $88.000 brak en binnen korte tijd lagen we onder de $84.000. Volgens data ging er bijna $1 miljard aan longposities uit de markt. Veel traders zaten met hoge leverage en werden simpelweg weggeveegd.

🚨 $860.92M in long liquidations from 261000 traders. If you don't know why we dump. This is the reason enough. The market is efficient at grabbing liquidity. $BTC at 84.2K Whales adding to their longs worth 71500 BTC ~$6B pic.twitter.com/09MUvM3JuF — Crypto Seth (@seth_fin) December 1, 2025

Dat zie je terug in het sentiment. Angstmeter op “extreme fear”, social media vol paniek en overal de vraag of dit het begin is van iets groters. Toch laat de grafiek nu weer een voorzichtig herstel zien. Kopers pakten de dip op en trokken de BTC koers terug naar de zone $86.000 – $87.000.

Technische analyse Bitcoin koers

Op de 1 uursgrafiek zie je duidelijk waar de strijd nu zit. De korte EMA’s buigen nog steeds omlaag. De lange EMA hoger op de chart laat zien waar de echte trend omdraait, want die loopt nu ver boven de huidige prijs. Zolang de koers daaronder blijft, is het voordeel bij de bears.

De eerste belangrijke steun ligt rond $86.000. Dit niveau was eerder weerstand en werd daarna steun. De candle die diep onder $84.000 dook, werd snel teruggekocht en sloot weer boven deze zone. Zolang dat zo blijft, houden bulls in elk geval een voet tussen de deur.

Daaronder ligt de brede zone $83.000 – $85.000. In dit gebied kwamen de laagste punten van de crash uit. Breekt Bitcoin hier alsnog doorheen, dan schuift de focus snel naar het ronde getal $80.000. Dat is een niveau waar veel stops en emoties liggen. Een close daaronder kan de volgende golf verkoopdruk losmaken. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

December is niet altijd alleen maar santa rally

Veel mensen denken bij december meteen aan een “santa rally”, maar de historie is minder netjes dan dat. Sommige jaren sloten bullish af, andere keren kregen we juist flinke correcties rond de feestdagen. Dit jaar beginnen we december met een markt die al 30% onder de top staat, ETF uitstromen ziet en gevoelig is voor macro nieuws.

Historically, when November turns red for Bitcoin… December almost always follows in red too. pic.twitter.com/xSjziW583q — Crypto Rover (@cryptorover) November 30, 2025

Renteverwachtingen, bewegingen op aandelenmarkten en nieuws uit Japan of de VS kunnen de Bitcoin koers extra heen en weer slaan. December is dus eerder een maand van sterke schommelingen dan een gegarandeerde groene lijn omhoog. Lees ook ons artikel over Michael Saylor die $12M Bitcoin koopt na de crash – verwacht MicroStrategy een Santa Rally?

Bulls vs bears: wat gaat Bitcoin doen vandaag?

Voor de bulls is het plan helder. De BTC koers moet vandaag boven $86.000 blijven en liefst richting $90.000 teruglopen. Een sluiting boven die zone zou laten zien dat de crash vooral een grote flush was. In dat scenario hopen optimisten dat ETF instroom en rustiger macro nieuws later in de maand alsnog een eindejaarsrally kunnen starten.

De bears kijken naar dezelfde levels, maar dan andersom. Een nieuwe test van de zone $83.000 – $85.000 kan het vertrouwen breken. Sluit de dag onder die band, dan komt $80.000 serieus in beeld. Bij aanhoudende angst, meer liquidaties en blijvende uitstroom uit ETF’s is een volgende stap omlaag niet uit te sluiten. Voor de geïnteresseerden hebben we de beste crypto exchanges van Nederland op een rijtje gezet.

Nieuwe altcoin brengt DeFi naar het ecosysteem van Bitcoin

Naast de Bitcoin koers die weer tekenen van herstel laat zien na de Bitcoin crash zijn er ook nog technische ontwikkelingen rondom BTC. Het nieuwe project Bitcoin Hyper ($HYPER) lanceert na hun presale het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk en brengt hiermee DeFi naar het ecosysteem.

Hyper is getting HYPED! ⚡️ 28M Raised! 🔥 pic.twitter.com/LxiuHbDpAH — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 19, 2025

Met een Solana Virtual Machine (SVM) bouwt Bitcoin Hyper een smart contract engine bovenop Bitcoin. Hierdoor krijg je de snelheid van Solana met de veiligheid van Bitcoins Proof-Of-Stake. Na de presale kunnen ontwikkelaars dApps, smart contracts en meme coins lanceren op Bitcoin. Alle transacties verlopen uiteindelijk via de Layer 1 van Bitcoin.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $HYPER tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook weer een nieuwe prijsverhoging.